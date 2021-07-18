https://ria.ru/20210718/pevitsa-1741728598.html

Бритни Спирс отказалась выступать из-за опекунства отца

Бритни Спирс отказалась выступать из-за опекунства отца - РИА Новости, 18.07.2021

Бритни Спирс отказалась выступать из-за опекунства отца

Американская певица Бритни Спирс заявила, что не собирается выступать на сцене, пока ее отец Джеймс, являющийся ее опекуном, контролирует ее карьеру. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T10:45

2021-07-18T10:45

2021-07-18T10:47

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс заявила, что не собирается выступать на сцене, пока ее отец Джеймс, являющийся ее опекуном, контролирует ее карьеру.На этой неделе суд Лос-Анджелеса разрешил Спирс самостоятельно нанять адвоката для представления ее интересов в деле об опекунстве над ней. Ее новый адвокат Мэтью Розенгарт заявил, что будет требовать о прекращении опекунства отца певицы над ней.Бритни Спирс – одна из самых популярных певиц конца 1990-х - начала 2000-х. Психическое здоровье певицы, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году. Спирс и Федерлайн были женаты с октября 2004 по июль 2007 года, у них есть двое сыновей.Отец Бритни Спирс получил опекунство над ней в 2008 году по решению суда. Исполнительница борется за отстранение Джеймса Спирса от опекунства, однако в ноябре прошлого года лос-анджелесский суд встал на сторону отца певицы. В ноябре 2020 года после очередного запроса Спирс о лишении отца права на опекунство по решению суда соопекуном певицы стала финансовая компания Bessemer Trust.В июне 39-летняя Спирс в виртуальном режиме выступила по телефону на новом судебном заседании в Лос-Анджелесе с просьбой лишить отца статуса опекуна. Спирс подвергла критике действия своей семьи, а также отметила, что она травмирована и несчастна. Позже издание Variety сообщило, что судья, предположительно, решил отклонить запрос певицы.

https://ria.ru/20210629/spears-1739026648.html

https://ria.ru/20210401/spear-1603586670.html

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новости культуры, музыка, лос-анджелес, бритни спирс