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Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна

Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна - РИА Новости, 01.07.2021

Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна

Судья отклонил запрос американской певицы Бритни Спирс о лишении ее отца Джеймса статуса опекуна над ней, сообщает издание Variety. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T06:45

2021-07-01T06:45

2021-07-01T11:27

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ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Судья отклонил запрос американской певицы Бритни Спирс о лишении ее отца Джеймса статуса опекуна над ней, сообщает издание Variety.Ранее 39-летняя артистка в виртуальном режиме выступила по телефону на судебном заседании в Лос-Анджелесе. Она раскритиковала действия своей семьи, а также отметила, что она травмирована и несчастна.Согласно постановлению, певица все еще не способна эффективно справляться со своими финансовыми ресурсами и противостоять неуместному влиянию. Однако за ней сохраняется право подавать новые запросы.Бритни Спирс — одна из самых популярных певиц. Уже после двух первых пластинок (1999-2000) ее признали самой продаваемой исполнительницей десятилетия в США. Кроме того, она заняла 12-е место среди самых богатых женщин в мире шоу-бизнеса.Психическое здоровье артистки, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году. Они были женаты с октября 2004 по июль 2007 года, у них есть двое сыновей.Отец Бритни Спирс получил опекунство над ней в 2008 году по решению суда. Она борется за отмену этого вердикта, однако в ноябре прошлого года лос-анджелесский суд встал на сторону отца исполнительницы. В ноябре 2020 года после очередного запроса женщины о лишении Джеймса Спирса права на опекунство по решению суда соопекуном певицы стала финансовая компания Bessemer Trust.

https://ria.ru/20210629/spears-1739103427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, сша, бритни спирс, в мире