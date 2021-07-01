Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна
06:45 01.07.2021 (обновлено: 11:27 01.07.2021)
Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна
ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Судья отклонил запрос американской певицы Бритни Спирс о лишении ее отца Джеймса статуса опекуна над ней, сообщает издание Variety.
Ранее 39-летняя артистка в виртуальном режиме выступила по телефону на судебном заседании в Лос-Анджелесе. Она раскритиковала действия своей семьи, а также отметила, что она травмирована и несчастна.
"Запрос о немедленной приостановке статуса Джеймса Спирса как единственного опекуна подопечного после назначения компании Bessemer Trust отклонен", — говорится в документах.
Согласно постановлению, певица все еще не способна эффективно справляться со своими финансовыми ресурсами и противостоять неуместному влиянию. Однако за ней сохраняется право подавать новые запросы.
Бритни Спирс — одна из самых популярных певиц. Уже после двух первых пластинок (1999-2000) ее признали самой продаваемой исполнительницей десятилетия в США. Кроме того, она заняла 12-е место среди самых богатых женщин в мире шоу-бизнеса.
Психическое здоровье артистки, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году. Они были женаты с октября 2004 по июль 2007 года, у них есть двое сыновей.
Отец Бритни Спирс получил опекунство над ней в 2008 году по решению суда. Она борется за отмену этого вердикта, однако в ноябре прошлого года лос-анджелесский суд встал на сторону отца исполнительницы. В ноябре 2020 года после очередного запроса женщины о лишении Джеймса Спирса права на опекунство по решению суда соопекуном певицы стала финансовая компания Bessemer Trust.
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