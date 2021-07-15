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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210715/spirs-1741334722.html
Суд разрешил Бритни Спирс нанять себе адвоката в деле об опекунстве
Суд разрешил Бритни Спирс нанять себе адвоката в деле об опекунстве - РИА Новости, 15.07.2021
Суд разрешил Бритни Спирс нанять себе адвоката в деле об опекунстве
Суд разрешил американской певице Бритни Спирс нанять собственного защитника для представления ее интересов в деле об опекунстве над ней, сообщила газета The New РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T10:19
2021-07-15T11:28
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
шон пенн
лос-анджелес
стивен спилберг
бритни спирс
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ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Суд разрешил американской певице Бритни Спирс нанять собственного защитника для представления ее интересов в деле об опекунстве над ней, сообщила газета The New York Times.Ранее адвокат Сэмюэл Д. Ингхэм, которого суд назначил артистке в 2008 году, подал заявление об увольнении.Издание пишет, что представлять исполнительницу в этом деле будет бывший федеральный прокурор Мэтью Розенгарт. Он, как рассказали источники газеты, будет более активно действовать и настаивать на прекращении опекунства отца певицы. До этого Розенгарт работал с Шоном Пенном и Стивеном Спилбергом.Бритни Спирс — одна из самых популярных певиц конца 1990-х — начала 2000-х. Психическое здоровье артистки, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году. Они были женаты с октября 2004 по июль 2007 года, у пары есть двое сыновей.Отец Бритни Спирс получил опекунство над ней в 2008 году по решению суда. Исполнительница борется за отстранение Джеймса Спирса от опекунства, однако в ноябре прошлого года лос-анджелесский суд встал на сторону ее отца. В ноябре 2020 года после очередного запроса Спирс о лишении отца права на опекунство по решению суда соопекуном артистки стала финансовая компания Bessemer Trust.В июне 39-летняя Спирс в виртуальном режиме выступила по телефону на новом судебном заседании в Лос-Анджелесе с просьбой лишить отца статуса опекуна. Певица раскритиковала действия своей семьи, а также отметила, что она травмирована и несчастна. Позже издание Variety сообщило, что судья, предположительно, решил отклонить запрос артистки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210709/madonna-1740579957.html
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, шон пенн, лос-анджелес, стивен спилберг, бритни спирс
10:19 15.07.2021 (обновлено: 11:28 15.07.2021)
 
Суд разрешил Бритни Спирс нанять себе адвоката в деле об опекунстве

СМИ: суд разрешил Бритни Спирс нанять собственного адвоката в деле об опекунстве

© AP PhotoДжейми Спирс и Бритни Спирс
Джейми Спирс и Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Суд разрешил американской певице Бритни Спирс нанять собственного защитника для представления ее интересов в деле об опекунстве над ней, сообщила газета The New York Times.
Ранее адвокат Сэмюэл Д. Ингхэм, которого суд назначил артистке в 2008 году, подал заявление об увольнении.
Издание пишет, что представлять исполнительницу в этом деле будет бывший федеральный прокурор Мэтью Розенгарт. Он, как рассказали источники газеты, будет более активно действовать и настаивать на прекращении опекунства отца певицы.
До этого Розенгарт работал с Шоном Пенном и Стивеном Спилбергом.
Поцелуй Бритни Спирс и Мадонны во время открытия MTV Video Music Awards в концертном зале Radio City Music Hall в Нью-Йорке. 28 августа 2003 года - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 12:13
"Верните жизнь обратно!" Мадонна поддержала Бритни Спирс
Бритни Спирс — одна из самых популярных певиц конца 1990-х — начала 2000-х. Психическое здоровье артистки, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году. Они были женаты с октября 2004 по июль 2007 года, у пары есть двое сыновей.
Отец Бритни Спирс получил опекунство над ней в 2008 году по решению суда. Исполнительница борется за отстранение Джеймса Спирса от опекунства, однако в ноябре прошлого года лос-анджелесский суд встал на сторону ее отца. В ноябре 2020 года после очередного запроса Спирс о лишении отца права на опекунство по решению суда соопекуном артистки стала финансовая компания Bessemer Trust.
В июне 39-летняя Спирс в виртуальном режиме выступила по телефону на новом судебном заседании в Лос-Анджелесе с просьбой лишить отца статуса опекуна. Певица раскритиковала действия своей семьи, а также отметила, что она травмирована и несчастна. Позже издание Variety сообщило, что судья, предположительно, решил отклонить запрос артистки.
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 12:54Шоубиз
Сестра Бритни Спирс высказалась по делу об опеке
 
КультураМузыкаНовости культурыШоу-бизнесШон ПеннЛос-АнджелесСтивен СпилбергБритни Спирс
 
 
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