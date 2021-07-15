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Суд разрешил Бритни Спирс нанять себе адвоката в деле об опекунстве

Суд разрешил Бритни Спирс нанять себе адвоката в деле об опекунстве - РИА Новости, 15.07.2021

Суд разрешил Бритни Спирс нанять себе адвоката в деле об опекунстве

Суд разрешил американской певице Бритни Спирс нанять собственного защитника для представления ее интересов в деле об опекунстве над ней, сообщила газета The New РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T10:19

2021-07-15T10:19

2021-07-15T11:28

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ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Суд разрешил американской певице Бритни Спирс нанять собственного защитника для представления ее интересов в деле об опекунстве над ней, сообщила газета The New York Times.Ранее адвокат Сэмюэл Д. Ингхэм, которого суд назначил артистке в 2008 году, подал заявление об увольнении.Издание пишет, что представлять исполнительницу в этом деле будет бывший федеральный прокурор Мэтью Розенгарт. Он, как рассказали источники газеты, будет более активно действовать и настаивать на прекращении опекунства отца певицы. До этого Розенгарт работал с Шоном Пенном и Стивеном Спилбергом.Бритни Спирс — одна из самых популярных певиц конца 1990-х — начала 2000-х. Психическое здоровье артистки, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году. Они были женаты с октября 2004 по июль 2007 года, у пары есть двое сыновей.Отец Бритни Спирс получил опекунство над ней в 2008 году по решению суда. Исполнительница борется за отстранение Джеймса Спирса от опекунства, однако в ноябре прошлого года лос-анджелесский суд встал на сторону ее отца. В ноябре 2020 года после очередного запроса Спирс о лишении отца права на опекунство по решению суда соопекуном артистки стала финансовая компания Bessemer Trust.В июне 39-летняя Спирс в виртуальном режиме выступила по телефону на новом судебном заседании в Лос-Анджелесе с просьбой лишить отца статуса опекуна. Певица раскритиковала действия своей семьи, а также отметила, что она травмирована и несчастна. Позже издание Variety сообщило, что судья, предположительно, решил отклонить запрос артистки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/madonna-1740579957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес, шон пенн, лос-анджелес, стивен спилберг, бритни спирс