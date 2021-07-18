https://ria.ru/20210718/perly-1741731249.html
Шьюха и шишенята. Как ошибаются дети, пока учатся говорить
Шьюха и шишенята. Как ошибаются дети, пока учатся говорить - РИА Новости, 18.07.2021
Шьюха и шишенята. Как ошибаются дети, пока учатся говорить
Корней Чуковский восторгался наивным детским словотворчеством. В книге “От двух до пяти” он описывал, как дети солят сахаром, носят обутки и одетки, выращивают шишенят и боятся ползуков. Почему детский разум порождает такие перлы? По каким законам и механизмам формируется речь у маленьких детей? Комментирует и объясняет логопед-психолог.
2021-07-18T12:00
2021-07-18T12:00
2021-07-18T12:00
как это по-русски
воспитание детей
подкаст
психология
дети
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/12/1741730359_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_c4c6eca10869adc46ae0a614aa83acf2.jpg
Шьюха и шишенята. Как ошибаются дети, пока учатся говорить
Корней Чуковский восторгался наивным детским словотворчеством. В книге “От двух до пяти” он описывал, как дети солят сахаром, носят обутки и одетки, выращивают шишенят и боятся ползуков. Почему детский разум порождает такие перлы? По каким законам и механизмам формируется речь у маленьких детей? Комментирует и объясняет логопед-психолог.
audio/mpeg
Шьюха и шишенята. Как ошибаются дети, пока учатся говорить
Корней Чуковский восторгался наивным детским словотворчеством. В книге “От двух до пяти” он описывал, как дети солят сахаром, носят обутки и одетки, выращивают шишенят и боятся ползуков. Почему детский разум порождает такие перлы? По каким законам и механизмам формируется речь у маленьких детей? Комментирует и объясняет логопед-психолог.
audio/mpeg
Больше о том, как растить ребёнка и не спятить в процессе, слушайте в подкасте "Это надолго". Каждую неделю ведущие и эксперты ищут ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Игорь КривицкийГолоса эпизода: Игорь Кривицкий, Артем Буфтяк, Светлана МитинаЭксперт эпизода: Луиза ЗязиковаМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/12/1741730359_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_227ea03c8fe10b28fb1738cf4cbb447a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, воспитание детей, подкаст, психология, дети, общество
Шьюха и шишенята. Как ошибаются дети, пока учатся говорить
Корней Чуковский восторгался наивным детским словотворчеством. В книге “От двух до пяти” он описывал, как дети солят сахаром, носят обутки и одетки, выращивают шишенят и боятся ползуков. Почему детский разум порождает такие перлы? По каким законам и механизмам формируется речь у маленьких детей? Комментирует и объясняет логопед-психолог.