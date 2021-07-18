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Шьюха и шишенята. Как ошибаются дети, пока учатся говорить

Шьюха и шишенята. Как ошибаются дети, пока учатся говорить - РИА Новости, 18.07.2021

Шьюха и шишенята. Как ошибаются дети, пока учатся говорить

Корней Чуковский восторгался наивным детским словотворчеством. В книге “От двух до пяти” он описывал, как дети солят сахаром, носят обутки и одетки, выращивают шишенят и боятся ползуков. Почему детский разум порождает такие перлы? По каким законам и механизмам формируется речь у маленьких детей? Комментирует и объясняет логопед-психолог.

2021-07-18T12:00

2021-07-18T12:00

2021-07-18T12:00

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Шьюха и шишенята. Как ошибаются дети, пока учатся говорить Корней Чуковский восторгался наивным детским словотворчеством. В книге “От двух до пяти” он описывал, как дети солят сахаром, носят обутки и одетки, выращивают шишенят и боятся ползуков. Почему детский разум порождает такие перлы? По каким законам и механизмам формируется речь у маленьких детей? Комментирует и объясняет логопед-психолог. audio/mpeg

Шьюха и шишенята. Как ошибаются дети, пока учатся говорить Корней Чуковский восторгался наивным детским словотворчеством. В книге “От двух до пяти” он описывал, как дети солят сахаром, носят обутки и одетки, выращивают шишенят и боятся ползуков. Почему детский разум порождает такие перлы? По каким законам и механизмам формируется речь у маленьких детей? Комментирует и объясняет логопед-психолог. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, воспитание детей, подкаст, психология, дети, общество