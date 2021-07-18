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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
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Шьюха и шишенята. Как ошибаются дети, пока учатся говорить
Шьюха и шишенята. Как ошибаются дети, пока учатся говорить - РИА Новости, 18.07.2021
Шьюха и шишенята. Как ошибаются дети, пока учатся говорить
Корней Чуковский восторгался наивным детским словотворчеством. В книге “От двух до пяти” он описывал, как дети солят сахаром, носят обутки и одетки, выращивают шишенят и боятся ползуков. Почему детский разум порождает такие перлы? По каким законам и механизмам формируется речь у маленьких детей? Комментирует и объясняет логопед-психолог.
2021-07-18T12:00
2021-07-18T12:00
как это по-русски
воспитание детей
подкаст
психология
дети
общество
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Шьюха и шишенята. Как ошибаются дети, пока учатся говорить
Корней Чуковский восторгался наивным детским словотворчеством. В книге “От двух до пяти” он описывал, как дети солят сахаром, носят обутки и одетки, выращивают шишенят и боятся ползуков. Почему детский разум порождает такие перлы? По каким законам и механизмам формируется речь у маленьких детей? Комментирует и объясняет логопед-психолог.
audio/mpeg
Шьюха и шишенята. Как ошибаются дети, пока учатся говорить
Корней Чуковский восторгался наивным детским словотворчеством. В книге “От двух до пяти” он описывал, как дети солят сахаром, носят обутки и одетки, выращивают шишенят и боятся ползуков. Почему детский разум порождает такие перлы? По каким законам и механизмам формируется речь у маленьких детей? Комментирует и объясняет логопед-психолог.
audio/mpeg
Больше о том, как растить ребёнка и не спятить в процессе, слушайте в подкасте "Это надолго". Каждую неделю ведущие и эксперты ищут ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Игорь КривицкийГолоса эпизода: Игорь Кривицкий, Артем Буфтяк, Светлана МитинаЭксперт эпизода: Луиза ЗязиковаМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, воспитание детей, подкаст, психология, дети, общество
12:00 18.07.2021
 

Шьюха и шишенята. Как ошибаются дети, пока учатся говорить

Как это по-русски
Шьюха и шишенята. Как ошибаются дети, пока учатся говорить
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Корней Чуковский восторгался наивным детским словотворчеством. В книге “От двух до пяти” он описывал, как дети солят сахаром, носят обутки и одетки, выращивают шишенят и боятся ползуков. Почему детский разум порождает такие перлы? По каким законам и механизмам формируется речь у маленьких детей? Комментирует и объясняет логопед-психолог.
Больше о том, как растить ребёнка и не спятить в процессе, слушайте в подкасте "Это надолго". Каждую неделю ведущие и эксперты ищут ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Игорь Кривицкий
Голоса эпизода: Игорь Кривицкий, Артем Буфтяк, Светлана Митина
Эксперт эпизода: Луиза Зязикова
Монтаж Андрея Темнова
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