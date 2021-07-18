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Мишустин обратился к участникам международной математической олимпиады
Мишустин обратился к участникам международной математической олимпиады - РИА Новости, 18.07.2021
Мишустин обратился к участникам международной математической олимпиады
Во многих компаниях и госструктурах следят за успехами участников 62-й международной математической олимпиады, которая проходит в Санкт-Петербурге, ведь именно... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T16:35
2021-07-18T16:47
россия
михаил мишустин
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ИЮЛ - РИА НОВОСТИ. Во многих компаниях и госструктурах следят за успехами участников 62-й международной математической олимпиады, которая проходит в Санкт-Петербурге, ведь именно им через несколько лет предстоит решать сложнейшие задачи, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветствии участникам олимпиады.Он отметил, что "каждый из финалистов умеет видеть разные варианты решения любой задачи, настойчиво ищет ответы на поставленные вопросы, уверенно оперирует логикой в поисках доказательств и аргументов", и именно такие качества пригодятся в перспективе при выборе профессии."И поверьте, во многих компаниях и государственных структурах, университетах, лабораториях внимательно следят за тем, как и кто проявит себя в ближайшие дни. Ведь именно вам всего через несколько лет предстоит решать сложнейшие задачи и открывать для человечества секреты мироздания, стать лидерами общественного мнения, отвечать за будущее мировой науки", - сказал он.Мишустин добавил, что математика уникальна именно тем, что каждому, кто подходит к ней максимально серьезно, дает возможность раскрыть свои творческие способности. "Не говоря уже о той радости, которую испытываешь, разбирая сложные математические модели. Я сам немало лет занимался математикой, и знаю этот азарт, с которым стремишься достичь решения", - сказал он.Премьер отметил, что Россия гордится тем, что уже в третий раз выступает организатором такого соревнования молодых умов и талантов."Наша страна всегда была активным участником олимпийского движения. Речь не только о спорте. Ведь такие международные интеллектуальные соревнования дают возможность молодежи проявить себя, получить уникальный жизненный опыт, завести новых друзей", - сказал он.Глава правительства напомнил, что в России ежегодно проходит одно из самых крупных не только в Европе, но и в мире соревнований – "Всероссийская олимпиада школьников", в ней участвуют шесть миллионов учащихся из всех регионов страны, и именно ее призеры сегодня представлены в российской сборной."Мы, конечно, будем ждать от них, как и от всех других участников, красивых решений и творческого подхода в предстоящей борьбе", - добавил Мишустин.
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россия, михаил мишустин, санкт-петербург, общество
16:35 18.07.2021 (обновлено: 16:47 18.07.2021)
 
Мишустин обратился к участникам международной математической олимпиады

Мишустин: в России следят за успехами участников математической олимпиады

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин проводит в формате видеоконференции заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ
Михаил Мишустин проводит в формате видеоконференции заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ИЮЛ - РИА НОВОСТИ. Во многих компаниях и госструктурах следят за успехами участников 62-й международной математической олимпиады, которая проходит в Санкт-Петербурге, ведь именно им через несколько лет предстоит решать сложнейшие задачи, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветствии участникам олимпиады.
Он отметил, что "каждый из финалистов умеет видеть разные варианты решения любой задачи, настойчиво ищет ответы на поставленные вопросы, уверенно оперирует логикой в поисках доказательств и аргументов", и именно такие качества пригодятся в перспективе при выборе профессии.
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"И поверьте, во многих компаниях и государственных структурах, университетах, лабораториях внимательно следят за тем, как и кто проявит себя в ближайшие дни. Ведь именно вам всего через несколько лет предстоит решать сложнейшие задачи и открывать для человечества секреты мироздания, стать лидерами общественного мнения, отвечать за будущее мировой науки", - сказал он.
Мишустин добавил, что математика уникальна именно тем, что каждому, кто подходит к ней максимально серьезно, дает возможность раскрыть свои творческие способности. "Не говоря уже о той радости, которую испытываешь, разбирая сложные математические модели. Я сам немало лет занимался математикой, и знаю этот азарт, с которым стремишься достичь решения", - сказал он.
Премьер отметил, что Россия гордится тем, что уже в третий раз выступает организатором такого соревнования молодых умов и талантов.
"Наша страна всегда была активным участником олимпийского движения. Речь не только о спорте. Ведь такие международные интеллектуальные соревнования дают возможность молодежи проявить себя, получить уникальный жизненный опыт, завести новых друзей", - сказал он.
Глава правительства напомнил, что в России ежегодно проходит одно из самых крупных не только в Европе, но и в мире соревнований – "Всероссийская олимпиада школьников", в ней участвуют шесть миллионов учащихся из всех регионов страны, и именно ее призеры сегодня представлены в российской сборной.
"Мы, конечно, будем ждать от них, как и от всех других участников, красивых решений и творческого подхода в предстоящей борьбе", - добавил Мишустин.
 
РоссияМихаил МишустинСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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