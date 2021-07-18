https://ria.ru/20210718/mishustin-1741752767.html

Мишустин обратился к участникам международной математической олимпиады

Мишустин обратился к участникам международной математической олимпиады - РИА Новости, 18.07.2021

Мишустин обратился к участникам международной математической олимпиады

Во многих компаниях и госструктурах следят за успехами участников 62-й международной математической олимпиады, которая проходит в Санкт-Петербурге, ведь именно... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T16:35

2021-07-18T16:35

2021-07-18T16:47

россия

михаил мишустин

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741531495_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_c6beff9a411c721902008ee8f9e01b58.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ИЮЛ - РИА НОВОСТИ. Во многих компаниях и госструктурах следят за успехами участников 62-й международной математической олимпиады, которая проходит в Санкт-Петербурге, ведь именно им через несколько лет предстоит решать сложнейшие задачи, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветствии участникам олимпиады.Он отметил, что "каждый из финалистов умеет видеть разные варианты решения любой задачи, настойчиво ищет ответы на поставленные вопросы, уверенно оперирует логикой в поисках доказательств и аргументов", и именно такие качества пригодятся в перспективе при выборе профессии."И поверьте, во многих компаниях и государственных структурах, университетах, лабораториях внимательно следят за тем, как и кто проявит себя в ближайшие дни. Ведь именно вам всего через несколько лет предстоит решать сложнейшие задачи и открывать для человечества секреты мироздания, стать лидерами общественного мнения, отвечать за будущее мировой науки", - сказал он.Мишустин добавил, что математика уникальна именно тем, что каждому, кто подходит к ней максимально серьезно, дает возможность раскрыть свои творческие способности. "Не говоря уже о той радости, которую испытываешь, разбирая сложные математические модели. Я сам немало лет занимался математикой, и знаю этот азарт, с которым стремишься достичь решения", - сказал он.Премьер отметил, что Россия гордится тем, что уже в третий раз выступает организатором такого соревнования молодых умов и талантов."Наша страна всегда была активным участником олимпийского движения. Речь не только о спорте. Ведь такие международные интеллектуальные соревнования дают возможность молодежи проявить себя, получить уникальный жизненный опыт, завести новых друзей", - сказал он.Глава правительства напомнил, что в России ежегодно проходит одно из самых крупных не только в Европе, но и в мире соревнований – "Всероссийская олимпиада школьников", в ней участвуют шесть миллионов учащихся из всех регионов страны, и именно ее призеры сегодня представлены в российской сборной."Мы, конечно, будем ждать от них, как и от всех других участников, красивых решений и творческого подхода в предстоящей борьбе", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20210701/informatika-1739343451.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, санкт-петербург, общество