11:13 18.07.2021 (обновлено: 13:06 18.07.2021)
МЧС предложило смягчить правила разведения костров на дачах
МЧС предложило разрешить сжигать сухую траву на дачах в 15 метрах от построек
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. МЧС предлагает разрешить дачникам сжигать сухую траву на расстоянии 15 метров от строений, следует из проекта постановления правительства.
"При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек", — говорится в документе.
Если же траву сжигают в бочках, мангалах или других емкостях, минимальное расстояние от построек предлагается сократить до десяти метров.
С 1 января в России вступило в силу постановление, вводящее новые правила противопожарного режима. Так, сжигать мусор, траву, листву и другие отходы можно не менее чем в 50 метрах от ближайшей постройки. При этом расстояние от хвойного леса и молодняка должно составлять 100 метров, а от лиственного леса — 30 метров. Территория вокруг места сжигания мусора должна быть очищена от валежника, сухой травы и других горючих материалов в радиусе десяти метров. Оставлять огонь без присмотра запрещается.
Сейчас на значительной части территории России установилась сухая жаркая погода, во многих регионах ввели особый противопожарный режим. По данным за минувшие сутки, на территории страны действовал 321 лесной пожар на площади 853 204 гектара.
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