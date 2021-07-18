https://ria.ru/20210718/kostry-1741730913.html

МЧС предложило смягчить правила разведения костров на дачах

МЧС предложило смягчить правила разведения костров на дачах - РИА Новости, 18.07.2021

МЧС предложило смягчить правила разведения костров на дачах

МЧС предлагает разрешить дачникам сжигать сухую траву на расстоянии 15 метров от строений, следует из проекта постановления правительства. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T11:13

2021-07-18T11:13

2021-07-18T13:06

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731431720_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_5fcfb3cc14ff24fd34ea9f0d1357fbb0.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. МЧС предлагает разрешить дачникам сжигать сухую траву на расстоянии 15 метров от строений, следует из проекта постановления правительства.Если же траву сжигают в бочках, мангалах или других емкостях, минимальное расстояние от построек предлагается сократить до десяти метров.С 1 января в России вступило в силу постановление, вводящее новые правила противопожарного режима. Так, сжигать мусор, траву, листву и другие отходы можно не менее чем в 50 метрах от ближайшей постройки. При этом расстояние от хвойного леса и молодняка должно составлять 100 метров, а от лиственного леса — 30 метров. Территория вокруг места сжигания мусора должна быть очищена от валежника, сухой травы и других горючих материалов в радиусе десяти метров. Оставлять огонь без присмотра запрещается.Сейчас на значительной части территории России установилась сухая жаркая погода, во многих регионах ввели особый противопожарный режим. По данным за минувшие сутки, на территории страны действовал 321 лесной пожар на площади 853 204 гектара.

https://ria.ru/20210410/shashlyk-1727646229.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество