Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210101/shashlyki-1591765639.html
В России вступили в силу новые правила разведения костров на дачах
В России вступили в силу новые правила разведения костров на дачах
Новые правила противопожарного режима, вступившие в России в силу с 1 января 2021 года, не запрещают разводить костры и жарить шашлыки на придомовых участках,... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T14:38
2021-01-01T15:49
ринат еникеев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40878/21/408782191_0:259:3058:1979_1920x0_80_0_0_666cd30d69dd744e830f2b0e3bca53d5.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новые правила противопожарного режима, вступившие в России в силу с 1 января 2021 года, не запрещают разводить костры и жарить шашлыки на придомовых участках, нужно только соблюдать необходимые меры пожарной безопасности.Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что любой домовладелец на своих шести сотках вправе развести огонь, пожарить шашлык, сделать барбекю, иные блюда на открытом огне, но не пренебрегая элементарными требованиями пожарной безопасности.Он напомнил, что правила рекомендуют разводить костер минимум в 20 метрах от дома, огонь в мангале – в 10 метрах от дома, в отдельных случаях – в семи метрах. При этом необходимо иметь под рукой первичные средства пожаротушения: как минимум ведро с водой; в идеале – огнетушитель.С 1 января 2021 года в стране начало действовать постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации". После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.По данным МЧС РФ, с 1 по 10 января 2020 года в России было зарегистрировано 6,74 тысячи пожаров (в 2019 - 7,99 тысячи), в результате которых погибли 383 человека (в 2019 - 515), еще 251 человек получил травмы (в 2019 - 406).По статистике ведомства, в новогодние и рождественские праздники количество пожаров в России возрастает в среднем на 8% (+500 пожаров), а число погибших - на 35% (+100 человек).Основными причинами пожаров в этот период являются неосторожное обращение с огнем (52%), аварийный режим работы электрического оборудования и сетей (190%), а также нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования (15,4%).
https://ria.ru/20210101/pravila-1591759316.html
https://realty.ria.ru/20210101/nadzor-1591757518.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40878/21/408782191_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_af546bd5a9555f0fcff389e70ebc2ae1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ринат еникеев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В России вступили в силу новые правила разведения костров на дачах

14:38 01.01.2021 (обновлено: 15:49 01.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкШашлыки
Шашлыки - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новые правила противопожарного режима, вступившие в России в силу с 1 января 2021 года, не запрещают разводить костры и жарить шашлыки на придомовых участках, нужно только соблюдать необходимые меры пожарной безопасности.
Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что любой домовладелец на своих шести сотках вправе развести огонь, пожарить шашлык, сделать барбекю, иные блюда на открытом огне, но не пренебрегая элементарными требованиями пожарной безопасности.
Огнетушители на любой вкус - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
12:54
В России вступили в силу новые правила оценки пожарного риска
Он напомнил, что правила рекомендуют разводить костер минимум в 20 метрах от дома, огонь в мангале – в 10 метрах от дома, в отдельных случаях – в семи метрах. При этом необходимо иметь под рукой первичные средства пожаротушения: как минимум ведро с водой; в идеале – огнетушитель.
С 1 января 2021 года в стране начало действовать постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации". После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.
По данным МЧС РФ, с 1 по 10 января 2020 года в России было зарегистрировано 6,74 тысячи пожаров (в 2019 - 7,99 тысячи), в результате которых погибли 383 человека (в 2019 - 515), еще 251 человек получил травмы (в 2019 - 406).
По статистике ведомства, в новогодние и рождественские праздники количество пожаров в России возрастает в среднем на 8% (+500 пожаров), а число погибших - на 35% (+100 человек).
Основными причинами пожаров в этот период являются неосторожное обращение с огнем (52%), аварийный режим работы электрического оборудования и сетей (190%), а также нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования (15,4%).
Человек в инвалидной коляске - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
12:19
В России дома престарелых и детсады пожнадзор будет проверять раз в год
 
Ринат ЕникеевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:58В Госдуме предложили Киеву сделать путешествие во времени
15:56Рядом с Солсбери обнаружили очередной загадочный монолит
15:52СМИ: Индия разрешила применение вакцины AstraZeneca
15:39В России ввели новые правила пользования маломерными судами
15:38В Израиле миллион человек вакцинировали от коронавируса
15:36В России вступили в силу правила использования ледовых переправ
15:27Катар уведомил ООН о вторжении военных катеров Бахрейна в его воды
15:26Житель Чувашии застрелил охотника, приняв его за раненого кабана
15:26Россияне резко ответили на призыв Зеленского к Крыму
15:24При пожаре в Калининграде погиб ребенок-инвалид
15:13Эксперты дали советы, как безопасно и нескучно провести праздники
15:05В России вступили в силу правила пользования пляжами
14:55Празднование Нового года едва не привело к крупной авиакатастрофе
14:50Утвержден список приборов для ремонта систем пожарной безопасности
14:46В Тверской области дрифт автобуса на гололеде попал на видео
14:38В Карабахе подорвался на мине житель Азербайджана
14:38В России вступили в силу новые правила разведения костров на дачах
14:25В США выявили более 227 тысяч случаев COVID-19 за сутки
14:22В Крыму предложили Украине перейти на московское время
14:19В России вступил в силу порядок лицензирования работ по тушению пожаров
Лента новостейМолния