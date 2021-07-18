https://ria.ru/20210718/koronavirus-1741767217.html
В Британии выявили более 48 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 48 тысяч случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 18.07.2021
В Британии выявили более 48 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило 48 161, скончались 25 человек, сообщает минздрав Соединенного Королевства. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T20:25
2021-07-18T20:25
2021-07-18T20:25
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
борис джонсон
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 18 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило 48 161, скончались 25 человек, сообщает минздрав Соединенного Королевства.Днем ранее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляло 54 647, скончался 41 человек.С начала пандемии COVID-19 в Британии подтвердился более чем у 5,4 миллиона человек, скончались почти 129 тысяч.В стране одной дозой прививки вакцинированы 87,9% совершеннолетнего населения, обе дозы вакцины получили 68,3% взрослого населения.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 5 июля подтвердил, что все ограничения против COVID-19 в стране будут сняты после 19 июля. Ношение масок и соблюдение социальной дистанции также перестанет быть обязательным.
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коронавирус covid-19, борис джонсон, великобритания, в мире
В Британии выявили более 48 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Великобритании выявили более 48 тысяч случаев COVID-19 за сутки, умерли 25 человек