https://ria.ru/20210718/koronavirus-1741767217.html

В Британии выявили более 48 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Британии выявили более 48 тысяч случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 18.07.2021

В Британии выявили более 48 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило 48 161, скончались 25 человек, сообщает минздрав Соединенного Королевства. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T20:25

2021-07-18T20:25

2021-07-18T20:25

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

борис джонсон

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 18 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило 48 161, скончались 25 человек, сообщает минздрав Соединенного Королевства.Днем ранее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляло 54 647, скончался 41 человек.С начала пандемии COVID-19 в Британии подтвердился более чем у 5,4 миллиона человек, скончались почти 129 тысяч.В стране одной дозой прививки вакцинированы 87,9% совершеннолетнего населения, обе дозы вакцины получили 68,3% взрослого населения.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 5 июля подтвердил, что все ограничения против COVID-19 в стране будут сняты после 19 июля. Ношение масок и соблюдение социальной дистанции также перестанет быть обязательным.

https://ria.ru/20210718/koronavirus-1741760325.html

великобритания

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коронавирус covid-19, борис джонсон, великобритания, в мире