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Делегации межафганских переговоров выступили с итоговым заявлением
Делегации межафганских переговоров выступили с итоговым заявлением - РИА Новости, 18.07.2021
Делегации межафганских переговоров выступили с итоговым заявлением
Участники межафганских переговоров в Катаре, которые проходили в течение двух дней, договорились продолжить переговорный процесс на высоком уровне для... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T21:15
2021-07-18T21:41
абдулла абдулла
доха
талибан
в мире
афганистан
катар
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ДОХА, 18 июл - РИА Новости. Участники межафганских переговоров в Катаре, которые проходили в течение двух дней, договорились продолжить переговорный процесс на высоком уровне для достижения необходимого соглашения, главы делегаций правительства Афганистана и движения "Талибан"* уполномочили свои команды продолжать обсуждение, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров.Текст заявления привел на пресс-конференции глава делегации властей Афганистана и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла.Кроме того, в заявлении говорится, что "обе стороны согласились ускорить мирный процесс для преодоления текущей ситуации в стране".Обе стороны заверили, что гражданская инфраструктура должна оставаться неприкосновенной. Они договорились о необходимости избегать потерь среди гражданского населения и обеспечить доставку гуманитарной помощи во все районы страны.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.В сентябре прошлого года в Катаре начались межафганские переговоры, однако почти за десять месяцев переговоров стороны даже не сумели согласовать повестку дня переговоров и не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности по прекращению огня между правительственными силами и радикальным движением "Талибан"*.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210716/lavrov-1741556688.html
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абдулла абдулла, доха, талибан, в мире, афганистан, катар
21:15 18.07.2021 (обновлено: 21:41 18.07.2021)
 
Делегации межафганских переговоров выступили с итоговым заявлением

Участники межафганских переговоров в Катаре решили продолжить их на высоком уровне

© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в фотобанкВоеннослужащий правительственных войск Афганистана на въезде на авиабазу в Баграме
Военнослужащий правительственных войск Афганистана на въезде на авиабазу в Баграме - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Саид Закерия
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ДОХА, 18 июл - РИА Новости. Участники межафганских переговоров в Катаре, которые проходили в течение двух дней, договорились продолжить переговорный процесс на высоком уровне для достижения необходимого соглашения, главы делегаций правительства Афганистана и движения "Талибан"* уполномочили свои команды продолжать обсуждение, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров.
Текст заявления привел на пресс-конференции глава делегации властей Афганистана и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла.
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"Стороны переговоров согласились продолжить переговорный процесс на высоком уровне до достижения приемлемого решения и проводить в дальнейшем подобные встречи. Лидеры делегаций поручили своим переговорным командам ускорить переговоры", - отмечается в заявлении.
Кроме того, в заявлении говорится, что "обе стороны согласились ускорить мирный процесс для преодоления текущей ситуации в стране".
Обе стороны заверили, что гражданская инфраструктура должна оставаться неприкосновенной. Они договорились о необходимости избегать потерь среди гражданского населения и обеспечить доставку гуманитарной помощи во все районы страны.
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В сентябре прошлого года в Катаре начались межафганские переговоры, однако почти за десять месяцев переговоров стороны даже не сумели согласовать повестку дня переговоров и не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности по прекращению огня между правительственными силами и радикальным движением "Талибан"*.
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