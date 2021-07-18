21:15 18.07.2021 (обновлено: 21:41 18.07.2021)
Делегации межафганских переговоров выступили с итоговым заявлением
Участники межафганских переговоров в Катаре решили продолжить их на высоком уровне
© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в фотобанкВоеннослужащий правительственных войск Афганистана на въезде на авиабазу в Баграме
ДОХА, 18 июл - РИА Новости. Участники межафганских переговоров в Катаре, которые проходили в течение двух дней, договорились продолжить переговорный процесс на высоком уровне для достижения необходимого соглашения, главы делегаций правительства Афганистана и движения "Талибан"* уполномочили свои команды продолжать обсуждение, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров.
Текст заявления привел на пресс-конференции глава делегации властей Афганистана и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла.
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"Стороны переговоров согласились продолжить переговорный процесс на высоком уровне до достижения приемлемого решения и проводить в дальнейшем подобные встречи. Лидеры делегаций поручили своим переговорным командам ускорить переговоры", - отмечается в заявлении.
Кроме того, в заявлении говорится, что "обе стороны согласились ускорить мирный процесс для преодоления текущей ситуации в стране".
Обе стороны заверили, что гражданская инфраструктура должна оставаться неприкосновенной. Они договорились о необходимости избегать потерь среди гражданского населения и обеспечить доставку гуманитарной помощи во все районы страны.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
В сентябре прошлого года в Катаре начались межафганские переговоры, однако почти за десять месяцев переговоров стороны даже не сумели согласовать повестку дня переговоров и не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности по прекращению огня между правительственными силами и радикальным движением "Талибан"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России