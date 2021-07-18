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Регионам выделили более трех миллиардов рублей на строительство дорог

Регионам выделили более трех миллиардов рублей на строительство дорог - РИА Новости, 18.07.2021

Регионам выделили более трех миллиардов рублей на строительство дорог

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 3 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог в регионах, сообщила... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T13:31

2021-07-18T13:31

2021-07-18T13:31

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инфраструктура

михаил мишустин

правительство рф

экономика

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 3 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог в регионах, сообщила пресс-служба кабмина.Отмечается, что около 3 миллиардов рублей поступит на мероприятия в рамках первого этапа строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге. Еще 250 миллионов рублей направят на приведение в нормативное состояние дорожной сети в Тынде (Амурская область), 54 миллиона рублей – на ремонт дорог в Суздале и 41 миллион рублей на реконструкцию моста через реку Щелкан.

https://ria.ru/20210710/regiony-1740709069.html

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россия, инфраструктура, михаил мишустин, правительство рф, экономика