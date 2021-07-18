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Регионам выделили более трех миллиардов рублей на строительство дорог
Регионам выделили более трех миллиардов рублей на строительство дорог - РИА Новости, 18.07.2021
Регионам выделили более трех миллиардов рублей на строительство дорог
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 3 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог в регионах, сообщила... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T13:31
2021-07-18T13:31
россия
инфраструктура
михаил мишустин
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 3 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог в регионах, сообщила пресс-служба кабмина.Отмечается, что около 3 миллиардов рублей поступит на мероприятия в рамках первого этапа строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге. Еще 250 миллионов рублей направят на приведение в нормативное состояние дорожной сети в Тынде (Амурская область), 54 миллиона рублей – на ремонт дорог в Суздале и 41 миллион рублей на реконструкцию моста через реку Щелкан.
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россия, инфраструктура, михаил мишустин, правительство рф, экономика
13:31 18.07.2021
 
Регионам выделили более трех миллиардов рублей на строительство дорог

Правительство выделило более трех миллиардов рублей на строительство дорог в регионах

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство транспортной развязки
Строительство транспортной развязки - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 3 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог в регионах, сообщила пресс-служба кабмина.
"Более 3,3 миллиардов рублей будет выделено на строительство и реконструкцию дорог в регионах. Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что около 3 миллиардов рублей поступит на мероприятия в рамках первого этапа строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге. Еще 250 миллионов рублей направят на приведение в нормативное состояние дорожной сети в Тынде (Амурская область), 54 миллиона рублей – на ремонт дорог в Суздале и 41 миллион рублей на реконструкцию моста через реку Щелкан.
Вид на Дом Правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 10:14
Регионам выделили средства на сельскую ипотеку и развитие территорий
 
РоссияИнфраструктураМихаил МишустинПравительство РФЭкономика
 
 
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