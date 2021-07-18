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В ростовскую воинскую часть поставят баранки после замечания Шойгу
В ростовскую воинскую часть поставят баранки после замечания Шойгу - РИА Новости, 18.07.2021
В ростовскую воинскую часть поставят баранки после замечания Шойгу
"Аютинский хлеб" поставит баранки в воинскую часть в Ростовской области, где побывал министр обороны России Сергей Шойгу и поинтересовался, почему эти... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T19:46
2021-07-18T19:46
россия
василий голубев
сергей шойгу
ростовская область
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. "Аютинский хлеб" поставит баранки в воинскую часть в Ростовской области, где побывал министр обороны России Сергей Шойгу и поинтересовался, почему эти хлебобулочные изделия положены только именинникам, сообщил губернатор области Василий Голубев.На этой неделе Шойгу посетил Ростовскую область, где в частности проверил социально-бытовую инфраструктуру гарнизона мотострелковой дивизии. В столовой, где военнослужащие питаются по принципу шведского стола, он поинтересовался "почему баранки есть только на одном - праздничном столе?". Губернатор пообещал исправить ситуацию.После этого Голубев побывал на предприятии крупного производителя хлебобулочных изделий "Аютинский хлеб"."Среди широкого ассортимента компании увидел сушки. И предложил компании поддержать военнослужащих, направив в качестве благотворительности баранки и другие хлебобулочные изделия в воинскую часть, где мы были с министром обороны Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Чтобы баранки могли получать за обедом к чаю не только именинники, а весь личный состав", - написал губернатор в Instagram.Он также поблагодарил руководство предприятия за то, что они поддержали эту инициативу.
https://ria.ru/20210718/shoygu-1741743083.html
https://ria.ru/20210619/shoygu-1737702939.html
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россия, василий голубев, сергей шойгу, ростовская область, общество
19:46 18.07.2021
 
В ростовскую воинскую часть поставят баранки после замечания Шойгу

Ростовский губернатор Голубев договорился о поставках баранок в воинскую часть после замечания Шойгу

© РИА Новости / Вадим СавицкийМинистр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу во время посещения мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростове-на-Дону
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу во время посещения мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. "Аютинский хлеб" поставит баранки в воинскую часть в Ростовской области, где побывал министр обороны России Сергей Шойгу и поинтересовался, почему эти хлебобулочные изделия положены только именинникам, сообщил губернатор области Василий Голубев.
На этой неделе Шойгу посетил Ростовскую область, где в частности проверил социально-бытовую инфраструктуру гарнизона мотострелковой дивизии. В столовой, где военнослужащие питаются по принципу шведского стола, он поинтересовался "почему баранки есть только на одном - праздничном столе?". Губернатор пообещал исправить ситуацию.
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После этого Голубев побывал на предприятии крупного производителя хлебобулочных изделий "Аютинский хлеб".
"Среди широкого ассортимента компании увидел сушки. И предложил компании поддержать военнослужащих, направив в качестве благотворительности баранки и другие хлебобулочные изделия в воинскую часть, где мы были с министром обороны Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Чтобы баранки могли получать за обедом к чаю не только именинники, а весь личный состав", - написал губернатор в Instagram.
Он также поблагодарил руководство предприятия за то, что они поддержали эту инициативу.
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Биография Сергея Шойгу
 
РоссияВасилий ГолубевСергей ШойгуРостовская областьОбщество
 
 
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