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Хинштейн не согласен с мерой пресечения девушке, сбившей детей в Москве

Хинштейн не согласен с мерой пресечения девушке, сбившей детей в Москве - РИА Новости, 18.07.2021

Хинштейн не согласен с мерой пресечения девушке, сбившей детей в Москве

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что обратится в прокуратуру с целью добиться изменения меры пресечения Валерии Башкировой, сбившей троих детей на... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T12:44

2021-07-18T12:44

2021-07-18T14:20

госдума рф

александр хинштейн

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что обратится в прокуратуру с целью добиться изменения меры пресечения Валерии Башкировой, сбившей троих детей на улице Авиаторов в Москве, двое из которых скончались.В субботу Никулинский суд Москвы отправил Башкирову под домашний арест."Сделаем все, чтобы не "отделалась". Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано", — написал Хинштейн на своей странице в Twitter.ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным Госавтоинспекции, Mazda сбила мальчиков 5, 4 лет и 9 месяцев, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Основной удар приняли на себя дети, младший в момент ДТП находился в коляске. Детей госпитализировали, двое мальчиков позже умерли в больнице. Уточняется, что водитель Mazda получила водительское удостоверение в 2020 году. По предварительным данным, во время ДТП она была в состоянии алкогольного опьянения.

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госдума рф, александр хинштейн, москва, происшествия