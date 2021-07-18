https://ria.ru/20210718/avariya-1741737502.html
Хинштейн не согласен с мерой пресечения девушке, сбившей детей в Москве
Хинштейн не согласен с мерой пресечения девушке, сбившей детей в Москве - РИА Новости, 18.07.2021
Хинштейн не согласен с мерой пресечения девушке, сбившей детей в Москве
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что обратится в прокуратуру с целью добиться изменения меры пресечения Валерии Башкировой, сбившей троих детей на... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T12:44
2021-07-18T12:44
2021-07-18T14:20
госдума рф
александр хинштейн
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741566902_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_ffd498b8a911d6e7d935b52db300e09c.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что обратится в прокуратуру с целью добиться изменения меры пресечения Валерии Башкировой, сбившей троих детей на улице Авиаторов в Москве, двое из которых скончались.В субботу Никулинский суд Москвы отправил Башкирову под домашний арест."Сделаем все, чтобы не "отделалась". Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано", — написал Хинштейн на своей странице в Twitter.ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным Госавтоинспекции, Mazda сбила мальчиков 5, 4 лет и 9 месяцев, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Основной удар приняли на себя дети, младший в момент ДТП находился в коляске. Детей госпитализировали, двое мальчиков позже умерли в больнице. Уточняется, что водитель Mazda получила водительское удостоверение в 2020 году. По предварительным данным, во время ДТП она была в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20210718/avariya-1741728071.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741566902_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_af0f9d9df806e11d27a914ccbffc7877.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, александр хинштейн, москва, происшествия
12:44 18.07.2021 (обновлено: 14:20 18.07.2021)
Хинштейн не согласен с мерой пресечения девушке, сбившей детей в Москве
Депутат Госдумы Хинштейн попросит обжаловать домашний арест девушке, сбившей трех детей в Москве