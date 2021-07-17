https://ria.ru/20210717/zhara-1741647791.html

Врач рассказал, сколько времени можно гулять с младенцем в жару

Врач рассказал, сколько времени можно гулять с младенцем в жару - РИА Новости, 17.07.2021

Врач рассказал, сколько времени можно гулять с младенцем в жару

Организм малыша может перегреться за 20 минут при прогулке в полдень на открытом солнце без головного убора, но если гулять в утреннее или вечернее время в... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T10:40

2021-07-17T10:40

2021-07-17T10:40

исмаил османов

россия

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Организм малыша может перегреться за 20 минут при прогулке в полдень на открытом солнце без головного убора, но если гулять в утреннее или вечернее время в лёгкой гигроскопичной одежде, в головном уборе, не забывать про воду, то риск теплового удара минимален, ребенок может находиться на улице два-три часа, сообщил РИА Новости главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.По словам врача, продолжительность прогулок строго не ограничивается конкретными минутами или часами. Важны скорее время суток, местность, рациональная одежда и коляска, головной убор, защита кожи специальными средствами, достаточный питьевой режим."Например, при прогулке в городе в полдень на открытом солнце без головного убора достаточно 20 минут, чтобы организм малыша перегрелся. Напротив, если родители гуляют с ребёнком до 11 часов утра и после 16 часов, в особо жаркие дни, когда выше 30 градусов, - до 10 утра и после 17 часов - в естественной тени деревьев, в лёгкой гигроскопичной одежде, в головном уборе, во время прогулки ребёнок получает жидкость, то риск теплового удара минимален, ребёнок может находиться на улице 2-3 часа", - рассказал Османов.Он отметил, что при прогулках одежда малыша должна быть однослойной, только из натуральных тканей - хлопок или лён, свободной, светлых тонов. Открытые участки кожи за 15-20 минут до прогулки лучше обработать солнцезащитными средствами с высоким уровнем протекции (SPF 50+) на основе физических факторов (например, оксида цинка). Обязательно наличие светлого головного убора из натуральной ткани."Желательно не использовать синтетические матрасы в коляску, одноразовые впитывающие пелёнки с полиэтиленовым слоем. Рекомендовано менять подгузники после каждого мочеиспускания, но не реже, чем каждые два часа. Подгузник должен сидеть свободно. Не лишними будут воздушные ванны", - сообщил Османов.Собеседник агентства уточнил, что оптимально рассчитать необходимое количество жидкости в жаркие дни поможет простая формула: 50 миллилитров умножить на каждый килограмм массы тела ребёнка. "Например, ребёнку в возрасте 1 года с массой тела 10 килограммов необходимо минимум 500 миллилитров воды в день. При активных прогулках, высокой двигательной активности, потоотделении, частом дыхании эта потребность может увеличиться. Рациональное поступление воды в организм крайне важно для сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной, нервной систем, кожи и желудочно-кишечного тракта", - добавил он.

https://ria.ru/20210717/alkogol-1741630911.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210716/smartfon-1741486801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исмаил османов, россия, общество