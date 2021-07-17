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Врач рассказал, сколько времени можно гулять с младенцем в жару
Врач рассказал, сколько времени можно гулять с младенцем в жару - РИА Новости, 17.07.2021
Врач рассказал, сколько времени можно гулять с младенцем в жару
Организм малыша может перегреться за 20 минут при прогулке в полдень на открытом солнце без головного убора, но если гулять в утреннее или вечернее время в... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T10:40
2021-07-17T10:40
исмаил османов
россия
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Организм малыша может перегреться за 20 минут при прогулке в полдень на открытом солнце без головного убора, но если гулять в утреннее или вечернее время в лёгкой гигроскопичной одежде, в головном уборе, не забывать про воду, то риск теплового удара минимален, ребенок может находиться на улице два-три часа, сообщил РИА Новости главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.По словам врача, продолжительность прогулок строго не ограничивается конкретными минутами или часами. Важны скорее время суток, местность, рациональная одежда и коляска, головной убор, защита кожи специальными средствами, достаточный питьевой режим."Например, при прогулке в городе в полдень на открытом солнце без головного убора достаточно 20 минут, чтобы организм малыша перегрелся. Напротив, если родители гуляют с ребёнком до 11 часов утра и после 16 часов, в особо жаркие дни, когда выше 30 градусов, - до 10 утра и после 17 часов - в естественной тени деревьев, в лёгкой гигроскопичной одежде, в головном уборе, во время прогулки ребёнок получает жидкость, то риск теплового удара минимален, ребёнок может находиться на улице 2-3 часа", - рассказал Османов.Он отметил, что при прогулках одежда малыша должна быть однослойной, только из натуральных тканей - хлопок или лён, свободной, светлых тонов. Открытые участки кожи за 15-20 минут до прогулки лучше обработать солнцезащитными средствами с высоким уровнем протекции (SPF 50+) на основе физических факторов (например, оксида цинка). Обязательно наличие светлого головного убора из натуральной ткани."Желательно не использовать синтетические матрасы в коляску, одноразовые впитывающие пелёнки с полиэтиленовым слоем. Рекомендовано менять подгузники после каждого мочеиспускания, но не реже, чем каждые два часа. Подгузник должен сидеть свободно. Не лишними будут воздушные ванны", - сообщил Османов.Собеседник агентства уточнил, что оптимально рассчитать необходимое количество жидкости в жаркие дни поможет простая формула: 50 миллилитров умножить на каждый килограмм массы тела ребёнка. "Например, ребёнку в возрасте 1 года с массой тела 10 килограммов необходимо минимум 500 миллилитров воды в день. При активных прогулках, высокой двигательной активности, потоотделении, частом дыхании эта потребность может увеличиться. Рациональное поступление воды в организм крайне важно для сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной, нервной систем, кожи и желудочно-кишечного тракта", - добавил он.
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исмаил османов, россия, общество
10:40 17.07.2021
 
Врач рассказал, сколько времени можно гулять с младенцем в жару

Педиатр Османов: маленький ребенок может перегреться за 20 минут при прогулке в жару

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖенщина с коляской в сквере на улице Марии Ульяновой в Москве
Женщина с коляской в сквере на улице Марии Ульяновой в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Организм малыша может перегреться за 20 минут при прогулке в полдень на открытом солнце без головного убора, но если гулять в утреннее или вечернее время в лёгкой гигроскопичной одежде, в головном уборе, не забывать про воду, то риск теплового удара минимален, ребенок может находиться на улице два-три часа, сообщил РИА Новости главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.
По словам врача, продолжительность прогулок строго не ограничивается конкретными минутами или часами. Важны скорее время суток, местность, рациональная одежда и коляска, головной убор, защита кожи специальными средствами, достаточный питьевой режим.
"Например, при прогулке в городе в полдень на открытом солнце без головного убора достаточно 20 минут, чтобы организм малыша перегрелся. Напротив, если родители гуляют с ребёнком до 11 часов утра и после 16 часов, в особо жаркие дни, когда выше 30 градусов, - до 10 утра и после 17 часов - в естественной тени деревьев, в лёгкой гигроскопичной одежде, в головном уборе, во время прогулки ребёнок получает жидкость, то риск теплового удара минимален, ребёнок может находиться на улице 2-3 часа", - рассказал Османов.
Он отметил, что при прогулках одежда малыша должна быть однослойной, только из натуральных тканей - хлопок или лён, свободной, светлых тонов. Открытые участки кожи за 15-20 минут до прогулки лучше обработать солнцезащитными средствами с высоким уровнем протекции (SPF 50+) на основе физических факторов (например, оксида цинка). Обязательно наличие светлого головного убора из натуральной ткани.
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"Желательно не использовать синтетические матрасы в коляску, одноразовые впитывающие пелёнки с полиэтиленовым слоем. Рекомендовано менять подгузники после каждого мочеиспускания, но не реже, чем каждые два часа. Подгузник должен сидеть свободно. Не лишними будут воздушные ванны", - сообщил Османов.
Собеседник агентства уточнил, что оптимально рассчитать необходимое количество жидкости в жаркие дни поможет простая формула: 50 миллилитров умножить на каждый килограмм массы тела ребёнка. "Например, ребёнку в возрасте 1 года с массой тела 10 килограммов необходимо минимум 500 миллилитров воды в день. При активных прогулках, высокой двигательной активности, потоотделении, частом дыхании эта потребность может увеличиться. Рациональное поступление воды в организм крайне важно для сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной, нервной систем, кожи и желудочно-кишечного тракта", - добавил он.
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