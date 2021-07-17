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Протестовали, потом грабили. Грозят ли погромы россиянам в ЮАР

Протестовали, потом грабили. Грозят ли погромы россиянам в ЮАР - РИА Новости, 17.07.2021

Протестовали, потом грабили. Грозят ли погромы россиянам в ЮАР

Южноафриканскую республику захлестнула волна насилия. Протесты вызвал арест бывшего президента Джейкоба Зумы. Однако манифестации вскоре переросли в грабежи... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T08:00

2021-07-17T08:00

2021-07-17T08:02

сирил рамафоса

джейкоб зума

квазулу-натал

дурбан

юар

в мире

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Софья Мельничук. Южноафриканскую республику захлестнула волна насилия. Протесты вызвал арест бывшего президента Джейкоба Зумы. Однако манифестации вскоре переросли в грабежи. Жертвами беспорядков уже стали 117 человек, задержанных — более трех тысяч. Почему люди выходят на улицы и насколько серьезна угроза, разбиралось РИА Новости."Прикрытие мародерства"Нынешние акции — самые масштабные за все время после падения апартеида, отмечали СМИ. Для восстановления порядка мобилизовали десять тысяч военных, и власти намерены развернуть еще 25 тысяч бойцов.Эпицентр погромов — провинция Гаутенг с мегаполисом Йоханнесбургом и областью Квазулу-Натал с городом Дурбан. Убытки исчисляются десятками миллионов долларов, могут возникнуть проблемы с продуктами и топливом."Некоторые описывают происходящее как политический протест, — заявил глава государства Сирил Рамафоса. — Возможно, насилие спровоцировали политические высказывания. Но то, что мы видим сейчас, — преступные действия групп людей, сеющих хаос для прикрытия мародерства".Южноафриканцы грабят магазины и склады. На кадрах с места событий толпы людей волокут тюки и тележки с ворованной техникой, велосипедами, мебелью. На одном видео женщина, умело балансируя, несет на голове двустворчатый шкаф. Она идет, не торопясь, придерживая двухметровый груз руками. В пригороде Дурбана из супермаркета Westmeaf Cash & Carry тащат все подряд: мешки с крупами, коробки с соусами, газировкой, канистры с маслом."Не знаю, связано ли это с историей вокруг (Джейкоба) Зумы или уже есть другая причина, — говорит автор одного из роликов, снятых в Йоханнесбурге. — Все закрывается, непонятно, что происходит, слышны выстрелы, неясно, что нужно этим людям".Полицейские стреляют резиновыми пулями. В ответ — камни. На улицах возле торговых центров дым, обломки товаров, народ бежит от вооруженной полиции. Напоминает триллер-антиутопию "Судная ночь", где, по сюжету, раз в год гражданам позволено любое насилие.Правда, некоторые видео оказались фейками. Например, в твиттере распространяли запись, где чернокожие преступники нападают на белокожих фермеров и угоняют их машину. В другом посте ложно утверждали, что протестующие сломали забор в заповеднике Хлухлуве-Умфолози и оттуда на свободу сбежали львы.К тому же акции происходят далеко не по всей стране. Анна, жительница Претории, столицы ЮАР, удивилась известиям о беспорядках — новости по телевизору она старается не смотреть, а в округе все спокойно. "Не знаю, о чем речь, у нас никаких протестов. Единственное — в двух торговых центрах я видела БТР. Но они стояли на парковке, усиления мер безопасности я не заметила. Знаете, как часто бывает: говорят одно, а на самом деле мы видим другое".О спокойствии в столице рассказал и представитель Россотрудничества в ЮАР Павел Новожилов — он работает с россиянами, живущими в Южной Африке. "Локальные беспорядки были, но сейчас все спокойно, — говорит он. — В Йоханнесбурге наши соотечественники —полицейские и волонтеры — сообщают, что все тихо".В Дурбане дела хуже. Там, по рассказам россиян, и магазины громили, и перебои с топливом были. Но ситуация налаживается. "Они считают, что это в меньшей степени политические протесты и в большей — грабежи и мародерство", — добавил Павел.И все же посольство России в ЮАР рекомендовало нашим гражданам "иметь в местах проживания запас продуктов, питьевой воды и топлива на несколько дней".Зума и коронавирусИнициаторами манифестаций были сторонники бывшего президента Джейкоба Зумы. Его судебная тяжба по обвинению в коррупции, мошенничестве и отмывании денег тянется с 2018-го. Именно тогда он был вынужден уйти в отставку. Обвинения Зуме пытались предъявить и раньше, но 2009-м он победил на президентских выборах, и дело отложили.Несколько недель назад Зуму признали виновным в неуважении к суду: он демонстративно отказался давать показания по делу "о захвате власти" и коррупции. Вердикт объявили еще 29 июня. Суд обязал его добровольно сдаться властям до полуночи 7 июля, и он тянул до последнего. В итоге 79-летнего политика приговорили к 15 месяцам заключения.Это и стало поводом для протестов — сторонники Зумы развернули масштабную кампанию по освобождению, считая его чуть ли не "узником совести". Но политическая акция быстро переросла в беспорядки, поджоги и грабежи.Однако это не единственная причина. Страна столкнулась с третьей волной коронавирусной инфекции. В начале июля в день фиксировали рекордные 26,4 тысячи случаев, а вакцинация идет не слишком успешно. Полностью привито лишь 2,5 процента из 58 миллионов.Коронакризис сильно ударил по экономике страны. В 2020-м она сжалась на семь процентов, а бедных стало на два миллиона больше. Безденежье — вот одна из главных бед. Коэффициент Джини, определяющий степень социального расслоения общества, составляет 0,63. Это значит, что в нищете живет более половины населения. К тому же безработица в первые месяцы 2021-го достигла 32,6 процента. А молодежь здесь, по данным Всемирного банка, и так всегда с огромным трудом находила работу.Да и в последние годы правления Джейкоба Зумы экономика, по некоторым оценкам, несла огромные коррупционные потери. Пандемия лишь углубила пропасть между богатым и бедными.Хотя, стоит отметить, провинция Гаутенг, где находятся Йоханнесбург и Претория, — одна из самых благополучных и доход на душу населения там один из самых высоких по стране. Квазулу-Натал, напротив, — один из беднейших регионов. Но в любом случае нынешние протесты — еще одно напоминание властям, к чему могут привести нерешенные социальные проблемы.

квазулу-натал

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Массовые протесты сторонников экс-президента в ЮАР ВС ЮАР заявили, что направят солдат в провинции Гаутенг и Квазулу-Натал для подавления беспорядков в связи с заключением в тюрьму экс-президента. 2021-07-17T08:00 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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сирил рамафоса, джейкоб зума, квазулу-натал, дурбан, юар, в мире