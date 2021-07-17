https://ria.ru/20210717/vitrenko-1741631904.html

Глава "Нафтогаза": Киев убедил Меркель в опасности "Северного потока — 2"

Глава "Нафтогаза": Киев убедил Меркель в опасности "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.07.2021

Глава "Нафтогаза": Киев убедил Меркель в опасности "Северного потока — 2"

Украина смогла убедить канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что "Северный поток — 2" угрожает безопасности Киева, такое мнение высказал в эфире телеканала... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T02:43

2021-07-17T02:43

2021-07-17T03:15

россия

ситуация на украине

северный поток — 2

юрий витренко

нафтогаз украины

ангела меркель

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736480500_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5946d4a6bc2fb26af8abffef350880a7.jpg

КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Украина смогла убедить канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что "Северный поток — 2" угрожает безопасности Киева, такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.По утверждению топ-менеджера компании, Меркель "много в чем изменила" свою точку зрения на "Северный поток — 2", увидев "реальные угрозы" для безопасности Украины. Кроме того, как заявил Витренко, в Киеве дали понять канцлеру, что "легкие решения", в том числе продление транзитного контракта между Россией и Украиной на десять лет, все равно представляют угрозу для Украины.В Киеве, по словам Витренко, по-прежнему ожидают, что "Северный поток — 2" никогда не заработает. Он также выразил надежду на то, что договоренности по энергетической безопасности Украины будут реализованы до ухода Меркель с поста главы правительства Германии.На пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров с президентом США Джо Байденом Ангела Меркель сообщила прессе, что обсудила с американским лидером "Северный поток — 2" в контексте отношений с Россией и Украиной. Она подчеркнула, что позиции Германии и США по данному проекту различаются. Меркель добавила, что Украина должна остаться страной — транзитером российского газа, а "Северный поток — 2" является дополнительным проектом, не замещает украинский транзит."Северный поток — 2" предполагает возведение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против него активно выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива. В Москве неоднократно подчеркивали, что это коммерческий проект, и призвали не политизировать его.

https://ria.ru/20210717/nikiforov-1741629228.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация на украине, северный поток — 2, юрий витренко, нафтогаз украины, ангела меркель, джо байден, сша, в мире