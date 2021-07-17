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Глава "Нафтогаза": Киев убедил Меркель в опасности "Северного потока — 2"
Глава "Нафтогаза": Киев убедил Меркель в опасности "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.07.2021
Глава "Нафтогаза": Киев убедил Меркель в опасности "Северного потока — 2"
Украина смогла убедить канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что "Северный поток — 2" угрожает безопасности Киева, такое мнение высказал в эфире телеканала... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T02:43
2021-07-17T03:15
россия
ситуация на украине
северный поток — 2
юрий витренко
нафтогаз украины
ангела меркель
джо байден
сша
в мире
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КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Украина смогла убедить канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что "Северный поток — 2" угрожает безопасности Киева, такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.По утверждению топ-менеджера компании, Меркель "много в чем изменила" свою точку зрения на "Северный поток — 2", увидев "реальные угрозы" для безопасности Украины. Кроме того, как заявил Витренко, в Киеве дали понять канцлеру, что "легкие решения", в том числе продление транзитного контракта между Россией и Украиной на десять лет, все равно представляют угрозу для Украины.В Киеве, по словам Витренко, по-прежнему ожидают, что "Северный поток — 2" никогда не заработает. Он также выразил надежду на то, что договоренности по энергетической безопасности Украины будут реализованы до ухода Меркель с поста главы правительства Германии.На пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров с президентом США Джо Байденом Ангела Меркель сообщила прессе, что обсудила с американским лидером "Северный поток — 2" в контексте отношений с Россией и Украиной. Она подчеркнула, что позиции Германии и США по данному проекту различаются. Меркель добавила, что Украина должна остаться страной — транзитером российского газа, а "Северный поток — 2" является дополнительным проектом, не замещает украинский транзит."Северный поток — 2" предполагает возведение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против него активно выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива. В Москве неоднократно подчеркивали, что это коммерческий проект, и призвали не политизировать его.
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россия, ситуация на украине, северный поток — 2, юрий витренко, нафтогаз украины, ангела меркель, джо байден, сша, в мире
02:43 17.07.2021 (обновлено: 03:15 17.07.2021)
 
Глава "Нафтогаза": Киев убедил Меркель в опасности "Северного потока — 2"

Глава "Нафтогаза" Витренко: Киев убедил Меркель в опасности "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Украина смогла убедить канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что "Северный поток — 2" угрожает безопасности Киева, такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
По утверждению топ-менеджера компании, Меркель "много в чем изменила" свою точку зрения на "Северный поток — 2", увидев "реальные угрозы" для безопасности Украины. Кроме того, как заявил Витренко, в Киеве дали понять канцлеру, что "легкие решения", в том числе продление транзитного контракта между Россией и Украиной на десять лет, все равно представляют угрозу для Украины.
В Киеве, по словам Витренко, по-прежнему ожидают, что "Северный поток — 2" никогда не заработает. Он также выразил надежду на то, что договоренности по энергетической безопасности Украины будут реализованы до ухода Меркель с поста главы правительства Германии.
На пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров с президентом США Джо Байденом Ангела Меркель сообщила прессе, что обсудила с американским лидером "Северный поток — 2" в контексте отношений с Россией и Украиной. Она подчеркнула, что позиции Германии и США по данному проекту различаются. Меркель добавила, что Украина должна остаться страной — транзитером российского газа, а "Северный поток — 2" является дополнительным проектом, не замещает украинский транзит.
"Северный поток — 2" предполагает возведение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против него активно выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива. В Москве неоднократно подчеркивали, что это коммерческий проект, и призвали не политизировать его.
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РоссияСитуация на УкраинеСеверный поток — 2Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныАнгела МеркельДжо БайденСШАВ мире
 
 
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