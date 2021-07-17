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Макрон поздравил Джулию Дюкорно, получившую "Золотую пальмовую ветвь"

Макрон поздравил Джулию Дюкорно, получившую "Золотую пальмовую ветвь" - РИА Новости, 18.07.2021

Макрон поздравил Джулию Дюкорно, получившую "Золотую пальмовую ветвь"

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил французского режиссера Джулию Дюкорно, фильм которой был удостоен главной награды Каннского фестиваля - "Золотой... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-17T23:36

2021-07-17T23:36

2021-07-18T07:13

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эммануэль макрон

каннский кинофестиваль

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ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил французского режиссера Джулию Дюкорно, фильм которой был удостоен главной награды Каннского фестиваля - "Золотой пальмовой ветви".Торжественная церемония закрытия Каннского фестиваля прошла в субботу вечером, на ней были объявлены победители. Фильм "Титан" Джулии Дюкорно завоевал главную награду. Всего в конкурсной программе в этом году были представлены 24 картины."Мои поздравления Джулии Дюкорно, получившей "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале", - написал Макрон в своем Twitter.По его словам, эта ветвь вознаграждает дерзость и особенность французского кино.

https://ria.ru/20210717/kinofestival-1741706954.html

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эммануэль макрон, каннский кинофестиваль, франция, twitter, в мире