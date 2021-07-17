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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210717/vetv-1741708576.html
Макрон поздравил Джулию Дюкорно, получившую "Золотую пальмовую ветвь"
Макрон поздравил Джулию Дюкорно, получившую "Золотую пальмовую ветвь" - РИА Новости, 18.07.2021
Макрон поздравил Джулию Дюкорно, получившую "Золотую пальмовую ветвь"
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил французского режиссера Джулию Дюкорно, фильм которой был удостоен главной награды Каннского фестиваля - "Золотой... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-17T23:36
2021-07-18T07:13
культура
эммануэль макрон
каннский кинофестиваль
франция
twitter
в мире
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ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил французского режиссера Джулию Дюкорно, фильм которой был удостоен главной награды Каннского фестиваля - "Золотой пальмовой ветви".Торжественная церемония закрытия Каннского фестиваля прошла в субботу вечером, на ней были объявлены победители. Фильм "Титан" Джулии Дюкорно завоевал главную награду. Всего в конкурсной программе в этом году были представлены 24 картины."Мои поздравления Джулии Дюкорно, получившей "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале", - написал Макрон в своем Twitter.По его словам, эта ветвь вознаграждает дерзость и особенность французского кино.
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эммануэль макрон, каннский кинофестиваль, франция, twitter, в мире
23:36 17.07.2021 (обновлено: 07:13 18.07.2021)
 
Макрон поздравил Джулию Дюкорно, получившую "Золотую пальмовую ветвь"

Макрон поздравил режиссера Джулию Дюкорно, получившую "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля

© AP Photo / Philippe Desmazes, Pool Президент Франции Эммануэль Макрон встречается с жителями в Валансе
Президент Франции Эммануэль Макрон встречается с жителями в Валансе - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© AP Photo / Philippe Desmazes, Pool
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ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил французского режиссера Джулию Дюкорно, фильм которой был удостоен главной награды Каннского фестиваля - "Золотой пальмовой ветви".
Торжественная церемония закрытия Каннского фестиваля прошла в субботу вечером, на ней были объявлены победители. Фильм "Титан" Джулии Дюкорно завоевал главную награду. Всего в конкурсной программе в этом году были представлены 24 картины.
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"Мои поздравления Джулии Дюкорно, получившей "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале", - написал Макрон в своем Twitter.
По его словам, эта ветвь вознаграждает дерзость и особенность французского кино.
 
КультураЭммануэль МакронКаннский кинофестивальФранцияTwitterВ мире
 
 
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