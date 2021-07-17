https://ria.ru/20210717/siriya-1741655454.html

Асад принес присягу после победы на выборах в Сирии

Асад принес присягу после победы на выборах в Сирии - РИА Новости, 17.07.2021

Асад принес присягу после победы на выборах в Сирии

Башар Асад принес присягу после победы на выборах президента Сирии, сообщает сирийское государственное агентство САНА. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T12:19

2021-07-17T12:19

2021-07-17T12:53

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БЕЙРУТ, 17 июл - РИА Новости. Башар Асад принес присягу после победы на выборах президента Сирии, сообщает сирийское государственное агентство САНА."Президент Башар Асад приносит конституционную присягу президента Сирии перед главой и членами народного совета в присутствии политиков, партийных, религиозных, научных и общественных деятелей, а также родственников погибших", - передает агентство.После церемонии присяги Асад обратился к сирийскому народу, отметив, что Сирия достойно защищала и защищает свои права благодаря народному единству в противостоянии враждебным кампаниям."Сознание народа - наша общая крепость", - сказал Асад, отметив, что оно дает возможность отличить предательство от патриотизма, а революцию - от террора.Очередные президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Для избирателей были открыты 12 тысяч участков во всех провинциях страны, а также 46 участков в диппредставительствах САР за рубежом, включая посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге. Всего в выборах приняли участие 14,2 миллиона сирийцев, явка составила 78,64%. По итогам выборов уверенную победу одержал действующий глава государства Башар Асад, который получил поддержку 95,1% участвовавших в голосовании избирателей.

https://ria.ru/20210711/siriya-1740796862.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/asad-1734585863.html

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