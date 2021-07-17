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Асад принес присягу после победы на выборах в Сирии
Асад принес присягу после победы на выборах в Сирии - РИА Новости, 17.07.2021
Асад принес присягу после победы на выборах в Сирии
Башар Асад принес присягу после победы на выборах президента Сирии, сообщает сирийское государственное агентство САНА. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T12:19
2021-07-17T12:53
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БЕЙРУТ, 17 июл - РИА Новости. Башар Асад принес присягу после победы на выборах президента Сирии, сообщает сирийское государственное агентство САНА."Президент Башар Асад приносит конституционную присягу президента Сирии перед главой и членами народного совета в присутствии политиков, партийных, религиозных, научных и общественных деятелей, а также родственников погибших", - передает агентство.После церемонии присяги Асад обратился к сирийскому народу, отметив, что Сирия достойно защищала и защищает свои права благодаря народному единству в противостоянии враждебным кампаниям."Сознание народа - наша общая крепость", - сказал Асад, отметив, что оно дает возможность отличить предательство от патриотизма, а революцию - от террора.Очередные президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Для избирателей были открыты 12 тысяч участков во всех провинциях страны, а также 46 участков в диппредставительствах САР за рубежом, включая посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге. Всего в выборах приняли участие 14,2 миллиона сирийцев, явка составила 78,64%. По итогам выборов уверенную победу одержал действующий глава государства Башар Асад, который получил поддержку 95,1% участвовавших в голосовании избирателей.
https://ria.ru/20210711/siriya-1740796862.html
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москва, санкт-петербург, башар асад, сирия, в мире
12:19 17.07.2021 (обновлено: 12:53 17.07.2021)
 
Асад принес присягу после победы на выборах в Сирии

Президент Сирии Башар Асад принес присягу после победы на выборах

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛюди радуются победе на президентских выборах Башара Асада на центральной площади Дамаска
Люди радуются победе на президентских выборах Башара Асада на центральной площади Дамаска - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БЕЙРУТ, 17 июл - РИА Новости. Башар Асад принес присягу после победы на выборах президента Сирии, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
"Президент Башар Асад приносит конституционную присягу президента Сирии перед главой и членами народного совета в присутствии политиков, партийных, религиозных, научных и общественных деятелей, а также родственников погибших", - передает агентство.
Дамаск - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
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После церемонии присяги Асад обратился к сирийскому народу, отметив, что Сирия достойно защищала и защищает свои права благодаря народному единству в противостоянии враждебным кампаниям.
"Сознание народа - наша общая крепость", - сказал Асад, отметив, что оно дает возможность отличить предательство от патриотизма, а революцию - от террора.
Очередные президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Для избирателей были открыты 12 тысяч участков во всех провинциях страны, а также 46 участков в диппредставительствах САР за рубежом, включая посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге. Всего в выборах приняли участие 14,2 миллиона сирийцев, явка составила 78,64%. По итогам выборов уверенную победу одержал действующий глава государства Башар Асад, который получил поддержку 95,1% участвовавших в голосовании избирателей.
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