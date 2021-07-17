https://ria.ru/20210717/priamure-1741648120.html

Два человека погибли при столкновении грузовых поездов в Приамурье

Два человека погибли при столкновении грузовых поездов в Приамурье - РИА Новости, 17.07.2021

Два человека погибли при столкновении грузовых поездов в Приамурье

В Приамурье столкнулись два грузовых поезда, двое человек погибли и еще столько же пострадали, сообщило Дальневосточное следственное управление на транспорте... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T10:45

2021-07-17T10:45

2021-07-17T13:36

россия

следственный комитет россии (ск рф)

амурская область

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июл — РИА Новости. В Приамурье столкнулись два грузовых поезда, двое человек погибли и еще столько же пострадали, сообщило Дальневосточное следственное управление на транспорте СК.Инцидент произошел на 51-м километре от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак — Эльга на путях необщего пользования.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, 96 вагонов сошли с рельсов, туда следует восстановительный поезд. По информации собеседника агентства, пассажирское сообщение на месте столкновения поездов не осуществляется, задержки в движении нет.

https://ria.ru/20210607/poezd-1735931796.html

https://ria.ru/20210709/avstriya-1740594454.html

россия

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россия, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, происшествия