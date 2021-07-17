https://ria.ru/20210717/pauk-1741703113.html

В Волгограде три человека попали в больницу после укуса паука-каракурта

В Волгограде три человека попали в больницу после укуса паука-каракурта - РИА Новости, 18.07.2021

В Волгограде три человека попали в больницу после укуса паука-каракурта

Три человека находятся в больнице в Волгограде после укуса каракурта, всего с начала июля от этого ядовитого паука пострадали 10 человек, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-17T21:34

2021-07-17T21:34

2021-07-18T05:18

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ВОЛГОГРАД, 17 июл – РИА Новости. Три человека находятся в больнице в Волгограде после укуса каракурта, всего с начала июля от этого ядовитого паука пострадали 10 человек, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области."В Волгоградской области участились случаи укусов ядовитых пауков. Начиная с первых дней июля в Центр острых отравлений ГУЗ "ГКБСМП № 25" были доставлены по экстренным показаниям с укусами каракурта 10 человек с тяжелой клинической картиной, из них двое подростков. Трое из пострадавших до сих пор в больнице", - сообщили РИА Новости в ведомстве. По словам собеседника агентства, всего с начала года в регионе зафиксированы 12 случаев укусов паука, а в 2020 году от ядовитого паука пострадали 22 человека.Каракурт или степной паук – вид пауков из рода черных вдов. Чаще всего пауки кусают в июле и августе, после укуса у человека возникает жгучая боль, через 15-20 минут она распространяется на другие части тела, затем появляются озноб и сильная боль в груди и конечностях. Возникает слабость, и больной иногда даже не может двигаться, поднимается давление, пульс учащается, появляется тошнота и рвота. Через 8-10 часов после укуса возникает отечность, поднимается температура. Заболевание длится от трех до 10 дней, сообщили в комитете, смертельный исход наступает крайне редко, если пострадавший не обратился к медикам.

https://ria.ru/20210711/dtp-1740804583.html

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здоровье - общество, волгоград, волгоградская область, происшествия