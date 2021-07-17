"Единая Россия" запустила портал для сбора идей в народную программу
"Единая Россия" соберет идеи в народную программу на интернет-портале и в офлайн-формате
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" запустила интернет-портал, куда россияне смогут направить свои предложения и инициативы для включения в народную программу партии, сделать это можно как онлайн, так и офлайн, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Предвыборную программу "Единой России" на выборы в Госдуму в 2021 году действующий председатель партии Дмитрий Медведев огласил "народной", потому что регионы могли направлять свои предложения по ее формированию. Как пояснил Турчак, предложения и корректировки действительно собирались из регионов, однако разрез был не только региональный, но и муниципальный, чтобы "каждый житель увидел в этой программе себя".
Каждый житель России может внести свою инициативу и стать соавтором программы партии. Это поможет сделать ее по-настоящему народной, подчеркнул секретарь.
"Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам", - отметил Турчак, которого цитирует пресс-служба партии.
Принять участие в формировании народной программы на сайте np.er.ru можно двумя способами: проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни или направить свои предложения через специальную форму.
"Предусмотрен и офлайн формат – можно заполнить анкету в региональной общественной приемной "Единой России" или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин", - добавили в партии.
Кроме этого, "Единая Россия" проводит в каждом субъекте РФ экспертные обсуждения по ключевым разделам народной программы, где принимают участие представители научного сообщества и профессиональных сфер деятельности, профильных общественных организаций, органов власти и депутаты.