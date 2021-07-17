https://ria.ru/20210717/partiya-1741646757.html

"Единая Россия" запустила портал для сбора идей в народную программу

"Единая Россия" запустила портал для сбора идей в народную программу - РИА Новости, 17.07.2021

"Единая Россия" запустила портал для сбора идей в народную программу

Партия "Единая Россия" запустила интернет-портал, куда россияне смогут направить свои предложения и инициативы для включения в народную программу партии,... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T10:27

2021-07-17T10:27

2021-07-17T10:27

россия

дмитрий медведев

госдума рф

единая россия

андрей турчак

политика

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" запустила интернет-портал, куда россияне смогут направить свои предложения и инициативы для включения в народную программу партии, сделать это можно как онлайн, так и офлайн, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.Предвыборную программу "Единой России" на выборы в Госдуму в 2021 году действующий председатель партии Дмитрий Медведев огласил "народной", потому что регионы могли направлять свои предложения по ее формированию. Как пояснил Турчак, предложения и корректировки действительно собирались из регионов, однако разрез был не только региональный, но и муниципальный, чтобы "каждый житель увидел в этой программе себя".Каждый житель России может внести свою инициативу и стать соавтором программы партии. Это поможет сделать ее по-настоящему народной, подчеркнул секретарь.Принять участие в формировании народной программы на сайте np.er.ru можно двумя способами: проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни или направить свои предложения через специальную форму."Предусмотрен и офлайн формат – можно заполнить анкету в региональной общественной приемной "Единой России" или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин", - добавили в партии.Кроме этого, "Единая Россия" проводит в каждом субъекте РФ экспертные обсуждения по ключевым разделам народной программы, где принимают участие представители научного сообщества и профессиональных сфер деятельности, профильных общественных организаций, органов власти и депутаты.

https://ria.ru/20210715/invalidy-1741372996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, андрей турчак, политика