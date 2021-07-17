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Врач предупредил, что надо носить солнцезащитные очки в пасмурные дни
Врач предупредил, что надо носить солнцезащитные очки в пасмурные дни - РИА Новости, 17.07.2021
Врач предупредил, что надо носить солнцезащитные очки в пасмурные дни
Солнцезащитные очки нужно носить постоянно, даже в не очень солнечные дни, особенно важно надевать очки у воды, сообщил РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T03:08
2021-07-17T03:08
россия
андрей тяжельников
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Солнцезащитные очки нужно носить постоянно, даже в не очень солнечные дни, особенно важно надевать очки у воды, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По его словам, ультрафиолет, конечно же, необходим для укрепления иммунитета, выработки витамина Д, но как при воздействии на кожу, так и на глаза - может быть очень вредным. Интенсивное воздействие солнечных лучей может привести к целому ряду заболеваний глаз. Особенно опасно солнечное излучение для людей со светлой кожей и светлым цветом глаз, для детей, для людей с хроническими заболеваниями или онкологией."Первые признаки, говорящие об опасности, - это покраснение глаз, чувство жжения, сухости, слезотечение, светобоязнь, мушки, пятна в глазах. С этими симптомами нужно обращаться к врачу. Солнцезащитные очки способны уменьшить риски. Для этого нужно носить их постоянно, даже в не очень солнечные дни, поскольку ультрафиолет проникает сквозь облака и тучи. Особенно важно надевать очки у воды, у водоемов. Вода усиливает отражающее воздействие солнечных лучей", - рассказал Тяжельников.
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россия, андрей тяжельников, общество
03:08 17.07.2021
 
Врач предупредил, что надо носить солнцезащитные очки в пасмурные дни

Врач Тяжельников предупредил, что надо носить солнцезащитные очки даже в пасмурные дни

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФестиваль молодого вина и гастрономии "#Ноябрьфест" в Крыму
Фестиваль молодого вина и гастрономии #Ноябрьфест в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Солнцезащитные очки нужно носить постоянно, даже в не очень солнечные дни, особенно важно надевать очки у воды, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
По его словам, ультрафиолет, конечно же, необходим для укрепления иммунитета, выработки витамина Д, но как при воздействии на кожу, так и на глаза - может быть очень вредным. Интенсивное воздействие солнечных лучей может привести к целому ряду заболеваний глаз. Особенно опасно солнечное излучение для людей со светлой кожей и светлым цветом глаз, для детей, для людей с хроническими заболеваниями или онкологией.
Летние веранды в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 06:19
Врач рассказал, как выбрать очки от солнца
"Первые признаки, говорящие об опасности, - это покраснение глаз, чувство жжения, сухости, слезотечение, светобоязнь, мушки, пятна в глазах. С этими симптомами нужно обращаться к врачу. Солнцезащитные очки способны уменьшить риски. Для этого нужно носить их постоянно, даже в не очень солнечные дни, поскольку ультрафиолет проникает сквозь облака и тучи. Особенно важно надевать очки у воды, у водоемов. Вода усиливает отражающее воздействие солнечных лучей", - рассказал Тяжельников.
 
РоссияАндрей ТяжельниковОбщество
 
 
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