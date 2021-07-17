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Шульгин объяснил попытки группы стран удержать тему Навального на плаву
Шульгин объяснил попытки группы стран удержать тему Навального на плаву - РИА Новости, 17.07.2021
Шульгин объяснил попытки группы стран удержать тему Навального на плаву
Группа стран пытается удержать тему Алексея Навального на плаву, сообщил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T22:29
2021-07-17T22:29
россия
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
сергей лавров
алексей навальный
мид германии
евросоюз
москва
франция
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Группа стран пытается удержать тему Алексея Навального на плаву, сообщил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин."Как представляется, определенная группа стран, всем они известны, пытается удержать на плаву тему с мнимым отравлением Навального. Наверное, боятся, что с течением времени все это забудется, никто вспоминать не будет", - сказал Шульгин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Ранее он отмечал, что в ОЗХО не прокомментировали нестыковки в докладе по делу Навального, объясняла только Германия.Ранее Шульгин заявил, что Россия будет добиваться разъяснений от ОЗХО по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Навальным при том, что ранее были названы другие даты их поездки. Он отметил, что в проекте доклада организации говорится, что техсекретариат по просьбе Германии направил группу для оказания технической помощи по инциденту с россиянином еще 20 августа 2020 года, то есть когда у Навального на борту авиарейса Томск – Москва начали появляться первые признаки ухудшения здоровья. МИД ФРГ объяснил нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному ошибкой в дате черновика проекта доклада ОЗХО. Как сказал официальный представитель ведомства Райнер Бройль, она была позже исправлена после замечания секретариата организации.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным , ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.
https://ria.ru/20210716/ozkho-1741626791.html
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россия, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, сергей лавров, алексей навальный, мид германии, евросоюз, москва, франция, в мире
22:29 17.07.2021
 
Шульгин объяснил попытки группы стран удержать тему Навального на плаву

Постпред России при ОЗХО Шульгин: группа стран пытается удержать тему Навального на плаву

© AP Photo / Peter DejongАлександр Шульгин
Александр Шульгин - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© AP Photo / Peter Dejong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Группа стран пытается удержать тему Алексея Навального на плаву, сообщил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.
"Как представляется, определенная группа стран, всем они известны, пытается удержать на плаву тему с мнимым отравлением Навального. Наверное, боятся, что с течением времени все это забудется, никто вспоминать не будет", - сказал Шульгин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Ранее он отмечал, что в ОЗХО не прокомментировали нестыковки в докладе по делу Навального, объясняла только Германия.
Ранее Шульгин заявил, что Россия будет добиваться разъяснений от ОЗХО по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Навальным при том, что ранее были названы другие даты их поездки. Он отметил, что в проекте доклада организации говорится, что техсекретариат по просьбе Германии направил группу для оказания технической помощи по инциденту с россиянином еще 20 августа 2020 года, то есть когда у Навального на борту авиарейса ТомскМосква начали появляться первые признаки ухудшения здоровья. МИД ФРГ объяснил нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному ошибкой в дате черновика проекта доклада ОЗХО. Как сказал официальный представитель ведомства Райнер Бройль, она была позже исправлена после замечания секретариата организации.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 23:37
ОЗХО держит "дымовую завесу" вокруг дела Навального, заявил Шульгин
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным , ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.
Лаборант в штаб-квартире ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) в Гааге - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 08:00
Доклад ОЗХО об "отравлении Навального" указал на организаторов
 
РоссияАлександр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружияСергей ЛавровАлексей НавальныйМИД ГерманииЕвросоюзМоскваФранцияВ мире
 
 
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