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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210717/murashko-1741631592.html
Мурашко дал совет тем, у кого после прививки держится температура
Мурашко дал совет тем, у кого после прививки держится температура - РИА Новости, 17.07.2021
Мурашко дал совет тем, у кого после прививки держится температура
Если после вакцинации температура держится более 24-36 часов, необходимо обратиться к врачу, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T02:29
2021-07-17T02:29
распространение коронавируса
андрей кондрахин
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Если после вакцинации температура держится более 24-36 часов, необходимо обратиться к врачу, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.При этом он отметил, что ситуация зависит и от того, насколько поднялась температура тела."В целом переносимость хорошая у всех вакцин. Но каждый человек индивидуален", — сказал Мурашко в эфире "России 1".Нормальное физиологическое явлениеПовышение температуры после прививки от коронавирусной инфекции — нормальное физиологическое явление, возникающее после введения и других вакцин, к примеру, от гриппа, рассказал ранее РИА Новости кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин."Смысл вакцины в том, чтобы мы знакомимся с инфекцией, но в очень маленьких дозах. Как правило, подобная имитация болезни может вызывать температуру, и это абсолютно нормальная реакция на внедрение в тело нового агента", - отметил Кондрахин.По его словам, такая реакция означает формирование иммунного ответа, организм получил информацию о новом антигене и пытается его "выжечь"."Прививка провоцирует такую защитную реакцию, чтобы, если человек окажется в зоне заражения, организм не тратил время на "знакомство" с вирусом, а сразу начал его атаковать", - уточнил фармаколог.Доступные россиянам вакциныРоссияне могут сделать прививку от коронавируса тремя отечественными препаратами: "Спутником V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКороной" (центра "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВаком" (Центра имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.Как сообщил в пятницу Мурашко, процесс вакцинации от коронавируса в России идет стабильно, наблюдаются высокие темпы – ежедневно прививаются более 500 тысяч человек.По его словам, медицинская система сегодня справляется с обеспечением процесса вакцинации."Мы не видим проблем. Сегодня более 13,5 тысяч прививочных пунктов – с учетом мобильных бригад, мобильных пунктов и стационарных пунктов – работают. Мы оптимизировали все процессы, и медицинская служба готова справиться с объемами вакцинации", - заявил глава Минздрава.
https://ria.ru/20210716/alkogol-1741606958.html
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андрей кондрахин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
02:29 17.07.2021
 
Мурашко дал совет тем, у кого после прививки держится температура

Глава Минздрава Мурашко посоветовал вызвать врача, если температура после прививки держится 36 часов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Если после вакцинации температура держится более 24-36 часов, необходимо обратиться к врачу, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
При этом он отметил, что ситуация зависит и от того, насколько поднялась температура тела.
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"В целом переносимость хорошая у всех вакцин. Но каждый человек индивидуален", — сказал Мурашко в эфире "России 1".

Нормальное физиологическое явление

Повышение температуры после прививки от коронавирусной инфекции — нормальное физиологическое явление, возникающее после введения и других вакцин, к примеру, от гриппа, рассказал ранее РИА Новости кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.
"Смысл вакцины в том, чтобы мы знакомимся с инфекцией, но в очень маленьких дозах. Как правило, подобная имитация болезни может вызывать температуру, и это абсолютно нормальная реакция на внедрение в тело нового агента", - отметил Кондрахин.
По его словам, такая реакция означает формирование иммунного ответа, организм получил информацию о новом антигене и пытается его "выжечь".
"Прививка провоцирует такую защитную реакцию, чтобы, если человек окажется в зоне заражения, организм не тратил время на "знакомство" с вирусом, а сразу начал его атаковать", - уточнил фармаколог.
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Доступные россиянам вакцины

Россияне могут сделать прививку от коронавируса тремя отечественными препаратами: "Спутником V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКороной" (центра "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВаком" (Центра имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.
Как сообщил в пятницу Мурашко, процесс вакцинации от коронавируса в России идет стабильно, наблюдаются высокие темпы – ежедневно прививаются более 500 тысяч человек.
По его словам, медицинская система сегодня справляется с обеспечением процесса вакцинации.
"Мы не видим проблем. Сегодня более 13,5 тысяч прививочных пунктов – с учетом мобильных бригад, мобильных пунктов и стационарных пунктов – работают. Мы оптимизировали все процессы, и медицинская служба готова справиться с объемами вакцинации", - заявил глава Минздрава.
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Распространение коронавирусаАндрей КондрахинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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