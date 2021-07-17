Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210717/moskva-1741661083.html
Следствие попросило домашний арест для девушки, сбившей детей в Москве
Следствие попросило домашний арест для девушки, сбившей детей в Москве - РИА Новости, 17.07.2021
Следствие попросило домашний арест для девушки, сбившей детей в Москве
Следствие попросило Никулинский суд Москвы отправить под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую на нерегулируемом пешеходном переходе трех детей, один из... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T13:24
2021-07-17T15:08
россия
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741566896_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6612a81af9abcba5ebffdf2232a84013.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Следствие попросило Никулинский суд Москвы отправить под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую на нерегулируемом пешеходном переходе трех детей, один из которых скончался, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ей предъявили обвинения по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Максимальная санкция — лишение свободы на срок до пяти лет.Водитель Mazda, как отмечается, получила водительское удостоверение в 2020 году.Авария произошла вчера на улице Авиаторов. По данным Госавтоинспекции, пострадали мальчики в возрасте пяти и четырех лет, еще одному — девять месяцев, он был в коляске. В момент ДТП они находились вместе с двумя взрослыми.Дети приняли на себя основной удар. Их госпитализировали, позднее старший ребенок скончался в больнице — он получил перелом основания черепа.Столичная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования.
https://ria.ru/20210627/samokat-1738805328.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210612/dtp-1736739918.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741566896_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bb4bafb12b8a008b77626e1b702db489.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, москва, происшествия
13:24 17.07.2021 (обновлено: 15:08 17.07.2021)
 
Следствие попросило домашний арест для девушки, сбившей детей в Москве

Следствие попросило отправить под домашний арест девушку, сбившую трех детей на переходе в Москве

© Фото : Госавтоинспекция Москвы На западе Москвы водитель автомобиля "Мазда" совершила наезд на 3-х детей
 На западе Москвы водитель автомобиля Мазда совершила наезд на 3-х детей - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© Фото : Госавтоинспекция Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Следствие попросило Никулинский суд Москвы отправить под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую на нерегулируемом пешеходном переходе трех детей, один из которых скончался, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.
По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Ей предъявили обвинения по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Максимальная санкция — лишение свободы на срок до пяти лет.
Водитель Mazda, как отмечается, получила водительское удостоверение в 2020 году.
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 14:51
Автомобиль насмерть сбил ребенка на севере Москвы
Авария произошла вчера на улице Авиаторов. По данным Госавтоинспекции, пострадали мальчики в возрасте пяти и четырех лет, еще одному — девять месяцев, он был в коляске. В момент ДТП они находились вместе с двумя взрослыми.
Дети приняли на себя основной удар. Их госпитализировали, позднее старший ребенок скончался в больнице — он получил перелом основания черепа.
Столичная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 12:23В России
Свадебный Cadillac сбил детей на пешеходном переходе
 
РоссияМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54Суд назначил домашний арест девушке, сбившей детей на переходе в Москве
15:49Эксперт оценил шансы координации действий России и США в Афганистане
15:47Пашинян заявил о территориальных претензиях Азербайджана к соседям
15:45Японская журналистка рассказала, чем ее поразила Россия
15:25Депутат Рады обвинил полицию в передаче личных данных граждан радикалам
15:16"Ростех" рассказал о первой "цели" нового российского истребителя
15:13В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
15:12На Украине предупредили о худшем сценарии по "Северному потоку — 2"
15:10Мясников предупредил о смертельной опасности отеков
15:09В Австрии россиян призвали к бдительности из-за угрозы наводнений
15:08Эксперты посоветовали, как избавиться от спам-звонков
14:57Кириенко призвал молодежь на останавливаться на "моноопыте"
14:47МИД Афганистана сообщил о похищении дочери посла Кабула в Исламабаде
14:36На северо-востоке Каталонии загорелся природный парк
14:33"Ъ": Путин предлагал Байдену скоординировать действия по Афганистану
14:31В Алма-Ате для антипрививочников провели экскурсию в "красной" зоне
14:29В Иране во время протестов, вызванных недостатком воды, погиб человек
14:28Захарова прокомментировала визит представителя ОБСЕ на Украину
14:19ЛНР обнаружила украинские комплексы РЭБ у двух населенных пунктов
14:16СМИ: в Белом доме считают правдоподобной версию утечки коронавируса
Лента новостейМолния