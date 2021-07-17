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Следствие попросило домашний арест для девушки, сбившей детей в Москве
Следствие попросило домашний арест для девушки, сбившей детей в Москве - РИА Новости, 17.07.2021
Следствие попросило домашний арест для девушки, сбившей детей в Москве
Следствие попросило Никулинский суд Москвы отправить под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую на нерегулируемом пешеходном переходе трех детей, один из... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T13:24
2021-07-17T13:24
2021-07-17T15:08
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Следствие попросило Никулинский суд Москвы отправить под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую на нерегулируемом пешеходном переходе трех детей, один из которых скончался, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ей предъявили обвинения по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Максимальная санкция — лишение свободы на срок до пяти лет.Водитель Mazda, как отмечается, получила водительское удостоверение в 2020 году.Авария произошла вчера на улице Авиаторов. По данным Госавтоинспекции, пострадали мальчики в возрасте пяти и четырех лет, еще одному — девять месяцев, он был в коляске. В момент ДТП они находились вместе с двумя взрослыми.Дети приняли на себя основной удар. Их госпитализировали, позднее старший ребенок скончался в больнице — он получил перелом основания черепа.Столичная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования.
https://ria.ru/20210627/samokat-1738805328.html
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россия, москва, происшествия
13:24 17.07.2021 (обновлено: 15:08 17.07.2021)
Следствие попросило домашний арест для девушки, сбившей детей в Москве
Следствие попросило отправить под домашний арест девушку, сбившую трех детей на переходе в Москве
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
Следствие попросило Никулинский суд Москвы
отправить под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую на нерегулируемом пешеходном переходе трех детей, один из которых скончался, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.
По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Ей предъявили обвинения по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Максимальная санкция — лишение свободы на срок до пяти лет.
Водитель Mazda, как отмечается, получила водительское удостоверение в 2020 году.
Авария произошла вчера на улице Авиаторов. По данным Госавтоинспекции, пострадали мальчики в возрасте пяти и четырех лет, еще одному — девять месяцев, он был в коляске. В момент ДТП они находились вместе с двумя взрослыми.
Дети приняли на себя основной удар. Их госпитализировали, позднее старший ребенок скончался в больнице — он получил перелом основания черепа.
Столичная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования.