https://ria.ru/20210717/molodezh-1741668192.html

Кириенко призвал молодежь на останавливаться на "моноопыте"

Кириенко призвал молодежь на останавливаться на "моноопыте" - РИА Новости, 17.07.2021

Кириенко призвал молодежь на останавливаться на "моноопыте"

Молодежи необходимо изучать разные сферы деятельности, чтобы найти своё призвание, а не концентрироваться на "моноопыте" и одном направлении, заявил первый... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T14:57

2021-07-17T14:57

2021-07-17T14:57

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

сергей кириенко

общество

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 17 июл - РИА Новости. Молодежи необходимо изучать разные сферы деятельности, чтобы найти своё призвание, а не концентрироваться на "моноопыте" и одном направлении, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Не надо концентрироваться на моноопыте. Это заманчиво. Как только ты научился чему-то - тебе комфортно и из этого комфорта не хочется выходить. Потому что ты много чего не узнаешь в жизни и ты можешь не добраться до тех возможностей, которые могут стать своим призванием ... Не замыкаться на одном направлении. Если жизнь даёт возможности двигаться в стороны и пробовать новые вызовы и новые возможности, это надо делать всегда",- сказал Кириенко на встрече с участниками проектов платформы "Россия – страна возможностей" на форуме "Территория смыслов".Так, на своём карьерном опыте первый замглавы администрации рассказал, как сменил несколько отраслей, пока не нашёл своё призвание.После первый замглавы администрации начал работать мастером и начальником участка в сварочном цеху, где получил первый опыт управления, а после попробовал свои навыки в частном бизнесе.Отдельно первый замглавы администрации президента назвал "счастьем, радостью и гордостью" работу во время создания корпорации Росатом, "которая сегодня является мировым лидером в своей сфере".

https://ria.ru/20210717/kirienko-1741659218.html

https://ria.ru/20210716/kod-1741486599.html

россия

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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сергей кириенко, общество