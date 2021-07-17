Кириенко призвал молодежь на останавливаться на "моноопыте"
Замглавы администрации президента Кириенко призвал молодежь искать призвание, изучая разные сферы
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
СОЛНЕЧНОГОРСК, 17 июл - РИА Новости. Молодежи необходимо изучать разные сферы деятельности, чтобы найти своё призвание, а не концентрироваться на "моноопыте" и одном направлении, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Не надо концентрироваться на моноопыте. Это заманчиво. Как только ты научился чему-то - тебе комфортно и из этого комфорта не хочется выходить. Потому что ты много чего не узнаешь в жизни и ты можешь не добраться до тех возможностей, которые могут стать своим призванием ... Не замыкаться на одном направлении. Если жизнь даёт возможности двигаться в стороны и пробовать новые вызовы и новые возможности, это надо делать всегда",- сказал Кириенко на встрече с участниками проектов платформы "Россия – страна возможностей" на форуме "Территория смыслов".
Так, на своём карьерном опыте первый замглавы администрации рассказал, как сменил несколько отраслей, пока не нашёл своё призвание.
"Я по первому образованию инженер-кораблестроитель. Занимался судами - суда с динамическими принципами поддержания, суда на воздушной подушке, на подводных крыльях. Очень интересная работа, меня звали в аспирантуру, специалист по теории прочности по первому образованию. Наука для меня была интересна, но я сознательно принимал решение о том, что мне хотелось пойти работать на производство",- рассказал Кириенко.
После первый замглавы администрации начал работать мастером и начальником участка в сварочном цеху, где получил первый опыт управления, а после попробовал свои навыки в частном бизнесе.
" В 90-е годы появился частный бизнес, я пробовал двигаться в логике построения частных бизнес-проектов. Я долго не продержался в частном бизнесе. Мне не хватило масштаба. Поэтому я ушёл в управление более крупное, связанное с крупными компаниями - государственными и частными, но не своими. Не частный бизнес. И я довольно быстро нашёл себя в том, что называется антикризисное управление", - заключил Кириенко.
Отдельно первый замглавы администрации президента назвал "счастьем, радостью и гордостью" работу во время создания корпорации Росатом, "которая сегодня является мировым лидером в своей сфере".
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