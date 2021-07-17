https://ria.ru/20210717/letalnost-1741649052.html

За сутки в России умерли 787 человек с коронавирусом

За сутки в России умерли 787 человек с коронавирусом - РИА Новости, 17.07.2021

За сутки в России умерли 787 человек с коронавирусом

За сутки в РФ подтверждены 787 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 147 655, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T11:01

2021-07-17T11:01

2021-07-17T11:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 787 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 147 655, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 787 смертей ... За весь период по России умерло 147 655 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге умерли 105 человек, в Москве - 102, в Иркутской области - 38.

https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741634170.html

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2021

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