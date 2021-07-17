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В Мытищах открыли памятник Леонову
В Мытищах открыли памятник Леонову - РИА Новости, 17.07.2021
В Мытищах открыли памятник Леонову
Памятник первому космонавту, вышедшему в открытый космос, Алексею Леонову открыли на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах, сообщил российский... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T21:07
2021-07-17T21:39
иван вагнер
федеральное военное мемориальное кладбище
алексей леонов
космос - риа наука
мытищи
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Памятник первому космонавту, вышедшему в открытый космос, Алексею Леонову открыли на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах, сообщил российский космонавт Иван Вагнер в Twitter."Сегодня на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах состоялось открытие мемориала Алексею Архиповичу Леонову (скульптор — Ярослав Бородин). Примечательно, что это событие приурочено к 46-летию стыковки советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлон", - написал он.Вагнер проиллюстрировал сообщение фотографиями памятника с места захоронения легендарного космонавта.Алексей Леонов (1934-2019 год) - советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос, дважды герой Советского Союза и генерал-майор авиации запаса.
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иван вагнер, федеральное военное мемориальное кладбище, алексей леонов, космос - риа наука, мытищи, общество
21:07 17.07.2021 (обновлено: 21:39 17.07.2021)
 
В Мытищах открыли памятник Леонову

В Мытищах открыли памятник космонавту Алексею Леонову

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКосмонавт Алексей Леонов
Космонавт Алексей Леонов - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Памятник первому космонавту, вышедшему в открытый космос, Алексею Леонову открыли на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах, сообщил российский космонавт Иван Вагнер в Twitter.
"Сегодня на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах состоялось открытие мемориала Алексею Архиповичу Леонову (скульптор — Ярослав Бородин). Примечательно, что это событие приурочено к 46-летию стыковки советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлон", - написал он.
Вагнер проиллюстрировал сообщение фотографиями памятника с места захоронения легендарного космонавта.
Алексей Леонов (1934-2019 год) - советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос, дважды герой Советского Союза и генерал-майор авиации запаса.
 
Иван ВагнерФедеральное военное мемориальное кладбищеАлексей ЛеоновКосмос - РИА НаукаМытищиОбщество
 
 
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