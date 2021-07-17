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"Кольцов: небо, кот, аэропорт" – история оставленного питомца
"Кольцов: небо, кот, аэропорт" – история оставленного питомца - РИА Новости, 17.07.2021
"Кольцов: небо, кот, аэропорт" – история оставленного питомца
В аэропорту Екатеринбурга бросили кота. Одна из пассажирок собиралась лететь со своим питомцем в Москву, но не знала, что на животное нужно оформлять документы. Поэтому улетела одна.
2021-07-17T19:28
2021-07-17T19:28
2021-07-17T19:28
видео
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Сотрудники "Кольцово" заметили оставленного кота и передали его в приют. Назвать решили – Кольцов, в честь аэропорта. Четвероногому герою около 10 месяцев. Он абсолютно здоров. Работники приюта уверены, что популярность поможет Кольцову найти новый дом и постоянного хозяина.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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"Кольцов: небо, кот, аэропорт" – история оставленного питомца
В аэропорту Екатеринбурга бросили кота. Одна из пассажирок собиралась лететь со своим питомцем в Москву, но не знала, что на животное нужно оформлять документы. Поэтому улетела одна. Сотрудники "Кольцово" заметили оставленного кота и передали его в приют. Назвать решили – Кольцов, в честь аэропорта. Четвероногому герою около 10 месяцев. Он абсолютно здоров. Работники приюта уверены, что популярность поможет Кольцову найти новый дом и постоянного хозяина.
2021-07-17T19:28
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PT1M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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видео, видео
"Кольцов: небо, кот, аэропорт" – история оставленного питомца
В аэропорту Екатеринбурга бросили кота. Одна из пассажирок собиралась лететь со своим питомцем в Москву, но не знала, что на животное нужно оформлять документы. Поэтому улетела одна.
2021-07-17T19:28
true
PT1M25S
"Кольцов: небо, кот, аэропорт" – история оставленного питомца
В аэропорту Екатеринбурга бросили кота. Одна из пассажирок собиралась лететь со своим питомцем в Москву, но не знала, что на животное нужно оформлять документы. Поэтому улетела одна.