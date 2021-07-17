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"Кольцов: небо, кот, аэропорт" – история оставленного питомца

"Кольцов: небо, кот, аэропорт" – история оставленного питомца - РИА Новости, 17.07.2021

"Кольцов: небо, кот, аэропорт" – история оставленного питомца

В аэропорту Екатеринбурга бросили кота. Одна из пассажирок собиралась лететь со своим питомцем в Москву, но не знала, что на животное нужно оформлять документы. Поэтому улетела одна.

2021-07-17T19:28

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Сотрудники "Кольцово" заметили оставленного кота и передали его в приют. Назвать решили – Кольцов, в честь аэропорта. Четвероногому герою около 10 месяцев. Он абсолютно здоров. Работники приюта уверены, что популярность поможет Кольцову найти новый дом и постоянного хозяина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Кольцов: небо, кот, аэропорт" – история оставленного питомца В аэропорту Екатеринбурга бросили кота. Одна из пассажирок собиралась лететь со своим питомцем в Москву, но не знала, что на животное нужно оформлять документы. Поэтому улетела одна. Сотрудники "Кольцово" заметили оставленного кота и передали его в приют. Назвать решили – Кольцов, в честь аэропорта. Четвероногому герою около 10 месяцев. Он абсолютно здоров. Работники приюта уверены, что популярность поможет Кольцову найти новый дом и постоянного хозяина. 2021-07-17T19:28 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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