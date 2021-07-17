https://ria.ru/20210717/ege-1741658574.html
Кириенко назвал плюсы и минусы ЕГЭ
Кириенко назвал плюсы и минусы ЕГЭ - РИА Новости, 17.07.2021
Кириенко назвал плюсы и минусы ЕГЭ
Единый государственный экзамен сделал поступление в вузы более справедливым для выпускников в регионах, но в последние годы идет "натаскивание" на сдачу тестов, РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T13:02
2021-07-17T13:02
2021-07-17T13:39
россия
единый государственный экзамен (егэ)
сергей кириенко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738478824_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_59b1708a37127e7dda23aaf42779ec28.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК, 17 июл - РИА Новости. Единый государственный экзамен сделал поступление в вузы более справедливым для выпускников в регионах, но в последние годы идет "натаскивание" на сдачу тестов, это смещает фокус образования, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Нельзя спорить, что ЕГЭ сделало для ряда ребят в регионах более справедливым поступление в университеты. Но и минусы - последние годы идет "натаскивание" на сдачу тестов и это смещает фокус образования", - сказал Кириенко на встрече с участниками проектов платформы "Россия - страна возможностей" на форуме "Территория смыслов".По его словам, в российском образовании также не хватает опыта проектного управления. "Я согласен с вами, что проектной работы в школьном образовании почти нет сегодня, и много чего другого", - сказал Кириенко, отметив, что его можно добавить в школьную программу.Первый замглавы администрации также добавил, что современное образование меняется, у обучающихся есть возможность выбирать свой путь, этому способствует и проект "Большая перемена"."Не удастся школьное образование сделать таким, чтобы оно полностью подходило и вам, и каждому из ваших одноклассников, потому что интересы у вас разные", - сказал Кириенко, признав, что в школьной программе, помимо "универсальных вещей", нужны и дополнительные проекты.
https://ria.ru/20210714/ege-1741244388.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738478824_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9fd9e046a532f59eb69f2a18d1acfb2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, единый государственный экзамен (егэ), сергей кириенко, общество
13:02 17.07.2021 (обновлено: 13:39 17.07.2021)
Кириенко назвал плюсы и минусы ЕГЭ
Первый замглавы администрации президента Кириенко: ЕГЭ сместил фокус образования на сдачу тестов
СОЛНЕЧНОГОРСК, 17 июл - РИА Новости.
Единый государственный экзамен сделал поступление в вузы более справедливым для выпускников в регионах, но в последние годы идет "натаскивание" на сдачу тестов, это смещает фокус образования, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко
.
"Нельзя спорить, что ЕГЭ сделало для ряда ребят в регионах более справедливым поступление в университеты. Но и минусы - последние годы идет "натаскивание" на сдачу тестов и это смещает фокус образования", - сказал Кириенко на встрече с участниками проектов платформы "Россия - страна возможностей" на форуме "Территория смыслов".
По его словам, в российском образовании также не хватает опыта проектного управления. "Я согласен с вами, что проектной работы в школьном образовании почти нет сегодня, и много чего другого", - сказал Кириенко, отметив, что его можно добавить в школьную программу.
Первый замглавы администрации также добавил, что современное образование меняется, у обучающихся есть возможность выбирать свой путь, этому способствует и проект "Большая перемена".
"Не удастся школьное образование сделать таким, чтобы оно полностью подходило и вам, и каждому из ваших одноклассников, потому что интересы у вас разные", - сказал Кириенко, признав, что в школьной программе, помимо "универсальных вещей", нужны и дополнительные проекты.