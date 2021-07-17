https://ria.ru/20210717/ege-1741658574.html

Кириенко назвал плюсы и минусы ЕГЭ

Кириенко назвал плюсы и минусы ЕГЭ - РИА Новости, 17.07.2021

Кириенко назвал плюсы и минусы ЕГЭ

Единый государственный экзамен сделал поступление в вузы более справедливым для выпускников в регионах, но в последние годы идет "натаскивание" на сдачу тестов, РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T13:02

2021-07-17T13:02

2021-07-17T13:39

россия

единый государственный экзамен (егэ)

сергей кириенко

общество

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 17 июл - РИА Новости. Единый государственный экзамен сделал поступление в вузы более справедливым для выпускников в регионах, но в последние годы идет "натаскивание" на сдачу тестов, это смещает фокус образования, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Нельзя спорить, что ЕГЭ сделало для ряда ребят в регионах более справедливым поступление в университеты. Но и минусы - последние годы идет "натаскивание" на сдачу тестов и это смещает фокус образования", - сказал Кириенко на встрече с участниками проектов платформы "Россия - страна возможностей" на форуме "Территория смыслов".По его словам, в российском образовании также не хватает опыта проектного управления. "Я согласен с вами, что проектной работы в школьном образовании почти нет сегодня, и много чего другого", - сказал Кириенко, отметив, что его можно добавить в школьную программу.Первый замглавы администрации также добавил, что современное образование меняется, у обучающихся есть возможность выбирать свой путь, этому способствует и проект "Большая перемена"."Не удастся школьное образование сделать таким, чтобы оно полностью подходило и вам, и каждому из ваших одноклассников, потому что интересы у вас разные", - сказал Кириенко, признав, что в школьной программе, помимо "универсальных вещей", нужны и дополнительные проекты.

https://ria.ru/20210714/ege-1741244388.html

россия

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россия, единый государственный экзамен (егэ), сергей кириенко, общество