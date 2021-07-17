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Кириенко назвал плюсы и минусы ЕГЭ
Кириенко назвал плюсы и минусы ЕГЭ - РИА Новости, 17.07.2021
Кириенко назвал плюсы и минусы ЕГЭ
Единый государственный экзамен сделал поступление в вузы более справедливым для выпускников в регионах, но в последние годы идет "натаскивание" на сдачу тестов, РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T13:02
2021-07-17T13:39
россия
единый государственный экзамен (егэ)
сергей кириенко
общество
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 17 июл - РИА Новости. Единый государственный экзамен сделал поступление в вузы более справедливым для выпускников в регионах, но в последние годы идет "натаскивание" на сдачу тестов, это смещает фокус образования, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Нельзя спорить, что ЕГЭ сделало для ряда ребят в регионах более справедливым поступление в университеты. Но и минусы - последние годы идет "натаскивание" на сдачу тестов и это смещает фокус образования", - сказал Кириенко на встрече с участниками проектов платформы "Россия - страна возможностей" на форуме "Территория смыслов".По его словам, в российском образовании также не хватает опыта проектного управления. "Я согласен с вами, что проектной работы в школьном образовании почти нет сегодня, и много чего другого", - сказал Кириенко, отметив, что его можно добавить в школьную программу.Первый замглавы администрации также добавил, что современное образование меняется, у обучающихся есть возможность выбирать свой путь, этому способствует и проект "Большая перемена"."Не удастся школьное образование сделать таким, чтобы оно полностью подходило и вам, и каждому из ваших одноклассников, потому что интересы у вас разные", - сказал Кириенко, признав, что в школьной программе, помимо "универсальных вещей", нужны и дополнительные проекты.
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россия, единый государственный экзамен (егэ), сергей кириенко, общество
13:02 17.07.2021 (обновлено: 13:39 17.07.2021)
 
Кириенко назвал плюсы и минусы ЕГЭ

Первый замглавы администрации президента Кириенко: ЕГЭ сместил фокус образования на сдачу тестов

© РИА Новости / Александр КряжевУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ, перед началом единого государственного экзамена по информатике
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ, перед началом единого государственного экзамена по информатике - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 17 июл - РИА Новости. Единый государственный экзамен сделал поступление в вузы более справедливым для выпускников в регионах, но в последние годы идет "натаскивание" на сдачу тестов, это смещает фокус образования, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Нельзя спорить, что ЕГЭ сделало для ряда ребят в регионах более справедливым поступление в университеты. Но и минусы - последние годы идет "натаскивание" на сдачу тестов и это смещает фокус образования", - сказал Кириенко на встрече с участниками проектов платформы "Россия - страна возможностей" на форуме "Территория смыслов".
По его словам, в российском образовании также не хватает опыта проектного управления. "Я согласен с вами, что проектной работы в школьном образовании почти нет сегодня, и много чего другого", - сказал Кириенко, отметив, что его можно добавить в школьную программу.
Первый замглавы администрации также добавил, что современное образование меняется, у обучающихся есть возможность выбирать свой путь, этому способствует и проект "Большая перемена".
"Не удастся школьное образование сделать таким, чтобы оно полностью подходило и вам, и каждому из ваших одноклассников, потому что интересы у вас разные", - сказал Кириенко, признав, что в школьной программе, помимо "универсальных вещей", нужны и дополнительные проекты.
Учитель пишет на доске образец заполнения экзаменационного листа перед началом ЕГЭ по информатике и ИКТ - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 15:31
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РоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Сергей КириенкоОбщество
 
 
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