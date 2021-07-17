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В Петербурге блогера арестовали по обвинению в угрозах полицейскому
В Петербурге блогера арестовали по обвинению в угрозах полицейскому - РИА Новости, 17.07.2021
В Петербурге блогера арестовали по обвинению в угрозах полицейскому
Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу на два месяца блогера Эмиля Пашаева, который обвиняется в угрозах совершения насилия в отношении... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T17:12
2021-07-17T17:12
россия
следственный комитет россии (ск рф)
приморский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу на два месяца блогера Эмиля Пашаева, который обвиняется в угрозах совершения насилия в отношении полицейского, остановившего его за нарушение правил дорожного движения, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.Ранее пресс-служба СК РФ сообщила о возбуждении уголовного дела об угрозе применения насилия в отношении представителя власти в отношении Пашаева, которого остановили сотрудники ДПС в Петербурге за нарушение правил дорожного движения. По информации пресс-службы, Пашаева остановили 7 июня после нарушения им правил дорожного движения в Приморском районе. Во время составления протокола он нецензурно ругался, после чего оставил водительское удостоверение и скрылся. Позднее блогер узнал личный номер мобильного телефона инспектора ДПС и несколько раз позвонил сотруднику полиции, высказывая угрозы применения насилия в отношении самого инспектора и его близких, сообщает СК. Ранее Пашаев неоднократно привлекался к уголовной ответственности."Приморский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Эмиля Пашаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти и его близких)", - говорится в сообщении.Отмечается, что ему предъявлено обвинение, он полностью признал вину.
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россия
приморский район
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россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский район, санкт-петербург, происшествия
17:12 17.07.2021
 
В Петербурге блогера арестовали по обвинению в угрозах полицейскому

В Петербурге блогера Эмиля Пашаева арестовали по обвинению в угрозах полицейскому

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции едет по дороге
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу на два месяца блогера Эмиля Пашаева, который обвиняется в угрозах совершения насилия в отношении полицейского, остановившего его за нарушение правил дорожного движения, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Ранее пресс-служба СК РФ сообщила о возбуждении уголовного дела об угрозе применения насилия в отношении представителя власти в отношении Пашаева, которого остановили сотрудники ДПС в Петербурге за нарушение правил дорожного движения. По информации пресс-службы, Пашаева остановили 7 июня после нарушения им правил дорожного движения в Приморском районе. Во время составления протокола он нецензурно ругался, после чего оставил водительское удостоверение и скрылся. Позднее блогер узнал личный номер мобильного телефона инспектора ДПС и несколько раз позвонил сотруднику полиции, высказывая угрозы применения насилия в отношении самого инспектора и его близких, сообщает СК. Ранее Пашаев неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
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"Приморский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Эмиля Пашаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти и его близких)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ему предъявлено обвинение, он полностью признал вину.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Приморский районСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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