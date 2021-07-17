https://ria.ru/20210717/arest-1741673439.html

Девушку, сбившую детей на переходе в Москве, отправили под домашний арест

Девушку, сбившую детей на переходе в Москве, отправили под домашний арест - РИА Новости, 17.07.2021

Девушку, сбившую детей на переходе в Москве, отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую на пешеходном переходе в Москве троих детей, один из которых скончался. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T15:54

2021-07-17T15:54

2021-07-17T21:53

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Суд отправил под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую на пешеходном переходе в Москве троих детей, один из которых скончался."Никулинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.Башкирова останется под домашним арестом как минимум до 15 сентября.Ей предъявили обвинения по части 3 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)". Башкировой грозит до пяти лет лишения свободы.Авария произошла накануне на улице Авиаторов в Москве. По данным Госавтоинспекции, пострадали мальчики в возрасте пяти и четырех лет, еще одному — девять месяцев, он был в коляске. В момент ДТП они находились вместе с двумя взрослыми.Дети приняли на себя основной удар. Их госпитализировали, позднее старший ребенок скончался в больнице — он получил перелом основания черепа.Водитель Mazda получила водительское удостоверение в 2020 году. По предварительным данным, во время ДТП она была в состоянии алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20210627/samokat-1738805328.html

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россия, авто, москва, происшествия