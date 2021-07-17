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Девушку, сбившую детей на переходе в Москве, отправили под домашний арест
Девушку, сбившую детей на переходе в Москве, отправили под домашний арест - РИА Новости, 17.07.2021
Девушку, сбившую детей на переходе в Москве, отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую на пешеходном переходе в Москве троих детей, один из которых скончался. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T15:54
2021-07-17T15:54
2021-07-17T21:53
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Суд отправил под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую на пешеходном переходе в Москве троих детей, один из которых скончался."Никулинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.Башкирова останется под домашним арестом как минимум до 15 сентября.Ей предъявили обвинения по части 3 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)". Башкировой грозит до пяти лет лишения свободы.Авария произошла накануне на улице Авиаторов в Москве. По данным Госавтоинспекции, пострадали мальчики в возрасте пяти и четырех лет, еще одному — девять месяцев, он был в коляске. В момент ДТП они находились вместе с двумя взрослыми.Дети приняли на себя основной удар. Их госпитализировали, позднее старший ребенок скончался в больнице — он получил перелом основания черепа.Водитель Mazda получила водительское удостоверение в 2020 году. По предварительным данным, во время ДТП она была в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20210627/samokat-1738805328.html
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россия, авто, москва, происшествия
15:54 17.07.2021 (обновлено: 21:53 17.07.2021)
Девушку, сбившую детей на переходе в Москве, отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест девушку, сбившую трех детей на переходе в Москве
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
Суд отправил под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую на пешеходном переходе в Москве
троих детей, один из которых скончался.
"Никулинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.
Башкирова останется под домашним арестом как минимум до 15 сентября.
Ей предъявили обвинения по части 3 статьи 264 УК России
("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)". Башкировой грозит до пяти лет лишения свободы.
Авария произошла накануне на улице Авиаторов в Москве. По данным Госавтоинспекции, пострадали мальчики в возрасте пяти и четырех лет, еще одному — девять месяцев, он был в коляске. В момент ДТП они находились вместе с двумя взрослыми.
Дети приняли на себя основной удар. Их госпитализировали, позднее старший ребенок скончался в больнице — он получил перелом основания черепа.
Водитель Mazda получила водительское удостоверение в 2020 году. По предварительным данным, во время ДТП она была в состоянии алкогольного опьянения.