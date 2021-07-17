"Ъ": Путин предлагал Байдену скоординировать действия по Афганистану
"Коммерсант": Путин предлагал Байдену задействовать базы в Средней Азии из-за Афганистана
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Путин во время саммита в Женеве предлагал своему американскому коллеге Джо Байдену скоординировать действия на афганском направлении, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По информации СМИ, лидер выступил с инициативой задействовать военные базы в Таджикистане и Киргизии для контроля ситуации в Афганистане. Целью должен был стать обмен информацией с использованием дронов на российских базах. Как отметил один из источников, американцы наверняка приняли бы такое предложение, если бы не преследовали других задач, однако ответа пока не последовало.
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Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отказался от комментариев. Подтверждения этой информации от Кремля тоже нет.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне обещаний американских властей до 31 августа завершить вывод своего контингента из этой страны.
В сентябре прошлого года в Катаре начались межафганские переговоры, однако почти за десять месяцев переговоров стороны даже не сумели согласовать повестку дня переговоров и не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности по прекращению огня между правительственными силами и радикальным движением "Талибан"*.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва намерена сотрудничать с Вашингтоном и Пекином по урегулированию ситуации в Афганистане. Добиваться этих целей, по его мнению, необходимо политическими средствами, а в диалоге должны участвовать представители талибов.
* Запрещенная в России террористическая группировка.