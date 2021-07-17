https://ria.ru/20210717/afganistan-1741666598.html

"Ъ": Путин предлагал Байдену скоординировать действия по Афганистану

"Ъ": Путин предлагал Байдену скоординировать действия по Афганистану - РИА Новости, 17.07.2021

"Ъ": Путин предлагал Байдену скоординировать действия по Афганистану

Владимир Путин во время саммита в Женеве предлагал своему американскому коллеге Джо Байдену скоординировать действия на афганском направлении, пишет... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T14:33

2021-07-17T14:33

2021-07-17T14:33

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Путин во время саммита в Женеве предлагал своему американскому коллеге Джо Байдену скоординировать действия на афганском направлении, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.По информации СМИ, лидер выступил с инициативой задействовать военные базы в Таджикистане и Киргизии для контроля ситуации в Афганистане. Целью должен был стать обмен информацией с использованием дронов на российских базах. Как отметил один из источников, американцы наверняка приняли бы такое предложение, если бы не преследовали других задач, однако ответа пока не последовало.Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отказался от комментариев. Подтверждения этой информации от Кремля тоже нет.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне обещаний американских властей до 31 августа завершить вывод своего контингента из этой страны.В сентябре прошлого года в Катаре начались межафганские переговоры, однако почти за десять месяцев переговоров стороны даже не сумели согласовать повестку дня переговоров и не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности по прекращению огня между правительственными силами и радикальным движением "Талибан"*.Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва намерена сотрудничать с Вашингтоном и Пекином по урегулированию ситуации в Афганистане. Добиваться этих целей, по его мнению, необходимо политическими средствами, а в диалоге должны участвовать представители талибов.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210716/lavrov-1741556688.html

https://ria.ru/20210716/roskosmos-1741616585.html

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россия, сергей лавров, джо байден, владимир путин, москва, афганистан, талибан, сша, в мире