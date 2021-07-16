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Раз и навсегда: Зеленский резко решил вопрос "Северного потока — 2"
Раз и навсегда: Зеленский резко решил вопрос "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.07.2021
Раз и навсегда: Зеленский резко решил вопрос "Северного потока — 2"
В ходе недавнего визита в Берлин Владимир Зеленский планировал одержать решительную "перемогу" над газопроводом "Северный поток — 2" (СП-2). Однако результатом... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T08:00
2021-07-16T08:01
денис шмыгаль
россия
северный поток — 2
турецкий поток
нафтогаз украины
газпром
владимир зеленский
украина
авторы
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В ходе недавнего визита в Берлин Владимир Зеленский планировал одержать решительную "перемогу" над газопроводом "Северный поток — 2" (СП-2). Однако результатом стал оглушительный провал — даже по оценкам украинских экспертов. А на вчерашней встрече Меркель с Байденом реальностью окончательно стал новый статус-кво. СП-2 запустят. Украина станет еще беднее — хотя ущерб украинской экономике от утраты российского рынка многократно более значим, чем потеря полутора-двух миллиардов долларов транзитных платежей. Фантастические требования о предоставлении денежной компенсации и продлении транзита на 10-15 лет не будут удовлетворены. Зато Украина сможет получить какие-то деньги за продажу газотранспортной системы (ГТС) или передачу ее в управление "западным партнерам" — правда, не всей целиком, а только части, которая будет оставаться рентабельной при небольших объемах прокачки. Кстати, со временем эту продажу/передачу объявят большим успехом, поскольку только она сможет обеспечить необходимые объемы газа для самой Украины.А ведь еще буквально на прошлой неделе мощное заявление о беспочвенности утверждений по поводу завершения строительства СП-2 сделал в Вильнюсе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: "Слухи о том, что СП-2 завершен или будет завершен, они на самом деле сегодня беспочвенны, и вопрос СП-2 лежит в плоскости общей позиции наших стран (Литвы и Украины. — Прим. ред.), европейских партнеров". Да и за несколько часов до встречи Зеленского с Меркель пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что его шеф поехал в Берлин не за деньгами: "Про какие-либо экономические компенсации речи не будет идти. Президент Украины пытается остановить строительство СП-2. Если не удастся это сделать, то тогда мы говорим про гарантии безопасности — возвращение временно оккупированных территорий, а не денежную компенсацию". По итогам же мероприятия стало очевидно, что о прекращении строительства речи, конечно, не велось, а в отношении Донбасса Меркель заявила о необходимости имплементации Украиной "формулы Штайнмайера". Ну а касательно ГТС прозвучало только неопределенное заявление канцлера о заинтересованности в том, чтобы Украина продолжила быть транзитной страной для российского газа. Тогда же вышло интервью генерального директора компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергея Макогона, в котором он назвал единственно приемлемым для страны вариантом после запуска СП-2 "новый контракт на транзит газа на 45-50 миллиардов кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний". В тот же день это утверждение дословно повторил Зеленский.Похоже, у пребывающего несколько месяцев в истерике по поводу СП-2 официального Киева вырисовываются контуры "хотелок". Раз предотвратить появление газопровода не получилось, а денег никто не даст, то нужно хотя бы заставить "агрессора" щедро оплачивать содержание украинской ГТС. Причем 10-15 лет — это исходные условия для торга. В итоге Зеленскому и дополнительных пяти лет было бы достаточно — как раз хватит на два президентства.Но выполнение этих мечтаний Киева не очень вписывается в европейское законодательство, в частности в Третий энергопакет ЕС, к которому Украина присоединилась. Он ведь не только о разделении добычи и транспортировки газа. Под соусом снижения цен для потребителей энергопакет направлен против внешних добывающих компаний (в первую очередь против "Газпрома") и имеет целью перераспределение их прибыли в пользу европейских газораспределительных компаний, трейдеров и тому подобных. Он предполагает переход от долгосрочной контрактной схемы поставок газа по оговоренной цене на спотовую с биржевыми ценами. А долгосрочные договоры на транзит газа замещаются бронированием трубопроводных мощностей на год, квартал, месяц и сутки вперед.Контракт на транзит газа, заключенный между "Газпромом" с одной стороны и "Нафтогазом Украины" и ОГТСУ — с другой, является в этом смысле неким гибридом. Он предусматривает бронирование объемов прокачки. Но при этом заключен сразу на пять лет и предполагает кабальный принцип "качай или плати". Эти два положения совсем уж прямо букве Третьего энергопакета не противоречат, но не соответствуют его духу. А принцип "качай или плати" вообще применяется преимущественно в англосаксонском праве и в другой регуляторной конструкции. В нагрузку к этому "гибридному" контракту "Газпрому" пришлось еще и выплатить "дань" в 2,9 миллиарда долларов — согласно сомнительному решению Стокгольмского арбитража. Но заключение "Газпромом" невыгодного контракта в 2019 году было вынужденным — из-за неготовности СП-2 и инфраструктуры "Турецкого потока". Европейцы с радостью согласились на такую форму, поскольку она гарантировала им поставки, а в придачу частично вешала содержание Украины на Россию. Сегодня у "Газпрома" просто отсутствует причина подписывать с Украиной аналогичное соглашение. А европейцам будет трудно аргументировать необходимость его заключения, поскольку ничего подобного не требует даже их законодательство.К слову, в прошлом году закончился долгосрочный контракт на транзит газа через Польшу по трубопроводу "Ямал — Европа", и поляки заранее отказались от его продления, поставив "Газпром" перед необходимостью перехода на бронирование мощностей. В Варшаве, повысив плату за транзит на 2021 год на 16,5%, подсчитывали дополнительные барыши от столь удачной оплеухи "Газпрому". Но если на газовый год с октября 2020-го до октября 2021 года "Газпром" выкупил у них 90% мощностей, то на следующий не стал выкупать их вовсе. После запуска СП-2 польская труба будет выполнять исключительно балансирующую функцию с небольшими объемами бронирования. Но если у Польши есть хотя бы планы (пусть и фантастические) перестройки своей газовой системы под норвежский газ, а главное — деньги на содержание трубы, то с Украиной все иначе: у нее нет ни того, ни другого. И, пожалуй, единственный вариант для нее сохранить хоть какой-то транзит, а значит, и доступ к виртуальному реверсу российского газа (вариант нормализации отношений пока не просматривается) — это продажа или передача своей ГТС внешним игрокам. Украинская "перемога" над "Газпромом" 2019 года неизбежно должна была превратиться в "зраду" — что и происходит. Но украинцам ее подадут под видом еще одной триумфальной победы.
https://ria.ru/20210709/potok-1740536758.html
https://ria.ru/20210715/potok-1741401276.html
https://ria.ru/20210707/ukraina-1740199137.html
https://ria.ru/20210715/potok-1741317491.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210714/sevpotok-1741296433.html
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Валерий Михайлов
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РИА Новости
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96
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353
60
денис шмыгаль, россия, северный поток — 2, турецкий поток, нафтогаз украины, газпром, владимир зеленский, украина, авторы, экономика
08:00 16.07.2021 (обновлено: 08:01 16.07.2021)
 

Раз и навсегда: Зеленский резко решил вопрос "Северного потока — 2"

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию
Рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
Все материалы
В ходе недавнего визита в Берлин Владимир Зеленский планировал одержать решительную "перемогу" над газопроводом "Северный поток — 2" (СП-2). Однако результатом стал оглушительный провал — даже по оценкам украинских экспертов.
А на вчерашней встрече Меркель с Байденом реальностью окончательно стал новый статус-кво. СП-2 запустят. Украина станет еще беднее — хотя ущерб украинской экономике от утраты российского рынка многократно более значим, чем потеря полутора-двух миллиардов долларов транзитных платежей. Фантастические требования о предоставлении денежной компенсации и продлении транзита на 10-15 лет не будут удовлетворены. Зато Украина сможет получить какие-то деньги за продажу газотранспортной системы (ГТС) или передачу ее в управление "западным партнерам" — правда, не всей целиком, а только части, которая будет оставаться рентабельной при небольших объемах прокачки. Кстати, со временем эту продажу/передачу объявят большим успехом, поскольку только она сможет обеспечить необходимые объемы газа для самой Украины.
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А ведь еще буквально на прошлой неделе мощное заявление о беспочвенности утверждений по поводу завершения строительства СП-2 сделал в Вильнюсе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: "Слухи о том, что СП-2 завершен или будет завершен, они на самом деле сегодня беспочвенны, и вопрос СП-2 лежит в плоскости общей позиции наших стран (Литвы и Украины. — Прим. ред.), европейских партнеров".
Да и за несколько часов до встречи Зеленского с Меркель пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что его шеф поехал в Берлин не за деньгами: "Про какие-либо экономические компенсации речи не будет идти. Президент Украины пытается остановить строительство СП-2. Если не удастся это сделать, то тогда мы говорим про гарантии безопасности — возвращение временно оккупированных территорий, а не денежную компенсацию".
По итогам же мероприятия стало очевидно, что о прекращении строительства речи, конечно, не велось, а в отношении Донбасса Меркель заявила о необходимости имплементации Украиной "формулы Штайнмайера". Ну а касательно ГТС прозвучало только неопределенное заявление канцлера о заинтересованности в том, чтобы Украина продолжила быть транзитной страной для российского газа.
Тогда же вышло интервью генерального директора компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергея Макогона, в котором он назвал единственно приемлемым для страны вариантом после запуска СП-2 "новый контракт на транзит газа на 45-50 миллиардов кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний". В тот же день это утверждение дословно повторил Зеленский.
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Похоже, у пребывающего несколько месяцев в истерике по поводу СП-2 официального Киева вырисовываются контуры "хотелок". Раз предотвратить появление газопровода не получилось, а денег никто не даст, то нужно хотя бы заставить "агрессора" щедро оплачивать содержание украинской ГТС. Причем 10-15 лет — это исходные условия для торга. В итоге Зеленскому и дополнительных пяти лет было бы достаточно — как раз хватит на два президентства.
Но выполнение этих мечтаний Киева не очень вписывается в европейское законодательство, в частности в Третий энергопакет ЕС, к которому Украина присоединилась. Он ведь не только о разделении добычи и транспортировки газа. Под соусом снижения цен для потребителей энергопакет направлен против внешних добывающих компаний (в первую очередь против "Газпрома") и имеет целью перераспределение их прибыли в пользу европейских газораспределительных компаний, трейдеров и тому подобных. Он предполагает переход от долгосрочной контрактной схемы поставок газа по оговоренной цене на спотовую с биржевыми ценами. А долгосрочные договоры на транзит газа замещаются бронированием трубопроводных мощностей на год, квартал, месяц и сутки вперед.
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Контракт на транзит газа, заключенный между "Газпромом" с одной стороны и "Нафтогазом Украины" и ОГТСУ — с другой, является в этом смысле неким гибридом. Он предусматривает бронирование объемов прокачки. Но при этом заключен сразу на пять лет и предполагает кабальный принцип "качай или плати". Эти два положения совсем уж прямо букве Третьего энергопакета не противоречат, но не соответствуют его духу. А принцип "качай или плати" вообще применяется преимущественно в англосаксонском праве и в другой регуляторной конструкции. В нагрузку к этому "гибридному" контракту "Газпрому" пришлось еще и выплатить "дань" в 2,9 миллиарда долларов — согласно сомнительному решению Стокгольмского арбитража.
Но заключение "Газпромом" невыгодного контракта в 2019 году было вынужденным — из-за неготовности СП-2 и инфраструктуры "Турецкого потока". Европейцы с радостью согласились на такую форму, поскольку она гарантировала им поставки, а в придачу частично вешала содержание Украины на Россию. Сегодня у "Газпрома" просто отсутствует причина подписывать с Украиной аналогичное соглашение. А европейцам будет трудно аргументировать необходимость его заключения, поскольку ничего подобного не требует даже их законодательство.
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К слову, в прошлом году закончился долгосрочный контракт на транзит газа через Польшу по трубопроводу "Ямал — Европа", и поляки заранее отказались от его продления, поставив "Газпром" перед необходимостью перехода на бронирование мощностей. В Варшаве, повысив плату за транзит на 2021 год на 16,5%, подсчитывали дополнительные барыши от столь удачной оплеухи "Газпрому". Но если на газовый год с октября 2020-го до октября 2021 года "Газпром" выкупил у них 90% мощностей, то на следующий не стал выкупать их вовсе.
После запуска СП-2 польская труба будет выполнять исключительно балансирующую функцию с небольшими объемами бронирования. Но если у Польши есть хотя бы планы (пусть и фантастические) перестройки своей газовой системы под норвежский газ, а главное — деньги на содержание трубы, то с Украиной все иначе: у нее нет ни того, ни другого. И, пожалуй, единственный вариант для нее сохранить хоть какой-то транзит, а значит, и доступ к виртуальному реверсу российского газа (вариант нормализации отношений пока не просматривается) — это продажа или передача своей ГТС внешним игрокам. Украинская "перемога" над "Газпромом" 2019 года неизбежно должна была превратиться в "зраду" — что и происходит. Но украинцам ее подадут под видом еще одной триумфальной победы.
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14 июля, 20:31В мире
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Денис ШмыгальРоссияСеверный поток — 2Турецкий потокНафтогаз УкраиныГазпромВладимир ЗеленскийУкраинаАвторыЭкономика
 
 
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