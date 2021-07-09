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Премьер Украины усомнился в достройке "Северного потока — 2"
Премьер Украины усомнился в достройке "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.07.2021
Премьер Украины усомнился в достройке "Северного потока — 2"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в Вильнюсе выразил сомнения в завершении строительства газопровода "Северный поток — 2". Об... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T05:13
2021-07-09T13:33
денис шмыгаль
россия
северный поток — 2
дмитрий кулеба
балтийское море
мид украины
евросоюз
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в Вильнюсе выразил сомнения в завершении строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщило агентство УНИАН."Слухи о том, что "Северный поток — 2" завершен или будет завершен, они, на самом деле, сегодня беспочвенны, и вопрос "Северного потока — 2" лежит в плоскости общей позиции наших стран (Литвы и Украины. — Прим. ред.), европейских партнеров", — заявил политик.При этом, по мнению премьера, Киев сможет договориться о компенсации экономических потерь в случае запуска магистрали."Конечно, экономически мы всегда сможем с партнерами договориться о взаимозамещении определенных экономических потерь, но "Северный поток — 2" — это не об экономике, а о политике, об угрозах национальной безопасности ряда стран Европы",— заключил Шмыгаль.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что президент Владимир Зеленский намерен провести серьезную дискуссию о газопроводе с канцлером Германии Ангелой Меркель. "Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против него активно выступает Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ.Строительство близится к окончанию — в начале июня технически завершилась укладка первой нитки, ее готовят к заполнению газом. Вторую могут достроить за полтора — два месяца.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20210705/potok-1739897211.html
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денис шмыгаль, россия, северный поток — 2, дмитрий кулеба, балтийское море, мид украины, евросоюз, владимир зеленский, украина, в мире
Премьер Украины усомнился в достройке "Северного потока — 2"
05:13 09.07.2021 (обновлено: 13:33 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Премьер Украины Шмыгаль усомнился в завершении строительства "Северного потока — 2"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в Вильнюсе выразил сомнения в завершении строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщило агентство УНИАН.
"Слухи о том, что "Северный поток — 2" завершен или будет завершен, они, на самом деле, сегодня беспочвенны, и вопрос "Северного потока — 2" лежит в плоскости общей позиции наших стран (Литвы и Украины. — Прим. ред.), европейских партнеров", — заявил политик.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
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Зеленский назвал "Северный поток — 2" оружием против Украины и Европы
При этом, по мнению премьера, Киев сможет договориться о компенсации экономических потерь в случае запуска магистрали.
"Конечно, экономически мы всегда сможем с партнерами договориться о взаимозамещении определенных экономических потерь, но "Северный поток — 2" — это не об экономике, а о политике, об угрозах национальной безопасности ряда стран Европы",— заключил Шмыгаль.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что президент Владимир Зеленский намерен провести серьезную дискуссию о газопроводе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Северный поток — 2"

Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против него активно выступает Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ.
Строительство близится к окончанию — в начале июня технически завершилась укладка первой нитки, ее готовят к заполнению газом. Вторую могут достроить за полтора — два месяца.
В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.
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Денис ШмыгальРоссияСеверный поток — 2Дмитрий КулебаБалтийское мореМИД УкраиныЕвросоюзВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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