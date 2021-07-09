Премьер Украины усомнился в достройке "Северного потока — 2"
05:13 09.07.2021 (обновлено: 13:33 09.07.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Премьер Украины Шмыгаль усомнился в завершении строительства "Северного потока — 2"
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в Вильнюсе выразил сомнения в завершении строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщило агентство УНИАН.
"Слухи о том, что "Северный поток — 2" завершен или будет завершен, они, на самом деле, сегодня беспочвенны, и вопрос "Северного потока — 2" лежит в плоскости общей позиции наших стран (Литвы и Украины. — Прим. ред.), европейских партнеров", — заявил политик.
При этом, по мнению премьера, Киев сможет договориться о компенсации экономических потерь в случае запуска магистрали.
"Конечно, экономически мы всегда сможем с партнерами договориться о взаимозамещении определенных экономических потерь, но "Северный поток — 2" — это не об экономике, а о политике, об угрозах национальной безопасности ряда стран Европы",— заключил Шмыгаль.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что президент Владимир Зеленский намерен провести серьезную дискуссию о газопроводе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Северный поток — 2"
Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Строительство близится к окончанию — в начале июня технически завершилась укладка первой нитки, ее готовят к заполнению газом. Вторую могут достроить за полтора — два месяца.
В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.