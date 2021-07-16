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Число жертв беспорядков в ЮАР увеличилось до 212 человек
Число жертв беспорядков в ЮАР увеличилось до 212 человек - РИА Новости, 16.07.2021
Число жертв беспорядков в ЮАР увеличилось до 212 человек
Число жертв беспорядков в провинциях ЮАР Квазулу-Натал и Гаутенг увеличилось до 212, заявила исполняющая обязанности министра при президенте ЮАР Кумбудзо... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T17:35
2021-07-16T17:50
джейкоб зума
квазулу-натал
йоханнесбург
юар
в мире
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Число жертв беспорядков в провинциях ЮАР Квазулу-Натал и Гаутенг увеличилось до 212, заявила исполняющая обязанности министра при президенте ЮАР Кумбудзо Нтшавени.Ранее сообщалось о 117 погибших."Получили сообщения еще о шести смертях. Общее число погибших в провинции Гаутенг составило 32, было произведено еще 137 задержаний. В целом задержано 862 человека в Гаутенге ... В провинции (Квазулу-Натал - ред.) сообщается еще о 89 жертвах, общее число погибших - 180 ... В целом в провинции произведено 1692 ареста", - заявила Нтшавени на брифинге. Трансляцию вел телеканал SABC News.Министр при этом отметила, что ситуация в обеих провинциях нормализуется.Беспорядки вспыхнули в ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг, центром которой является Йоханнесбург, и Квазулу-Натал были направлены войска.
https://ria.ru/20210715/yuar-1741400562.html
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джейкоб зума, квазулу-натал, йоханнесбург, юар, в мире
17:35 16.07.2021 (обновлено: 17:50 16.07.2021)
 
Число жертв беспорядков в ЮАР увеличилось до 212 человек

И.о. министра при президенте ЮАР Нтшавени: число жертв беспорядков увеличилось до 212 человек

© РИА Новости / Тимоти Барнард / Перейти в фотобанкУчастники беспорядков на улице Йоханнесбурга
Участники беспорядков на улице Йоханнесбурга - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Тимоти Барнард
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Число жертв беспорядков в провинциях ЮАР Квазулу-Натал и Гаутенг увеличилось до 212, заявила исполняющая обязанности министра при президенте ЮАР Кумбудзо Нтшавени.
Ранее сообщалось о 117 погибших.
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"Получили сообщения еще о шести смертях. Общее число погибших в провинции Гаутенг составило 32, было произведено еще 137 задержаний. В целом задержано 862 человека в Гаутенге ... В провинции (Квазулу-Натал - ред.) сообщается еще о 89 жертвах, общее число погибших - 180 ... В целом в провинции произведено 1692 ареста", - заявила Нтшавени на брифинге. Трансляцию вел телеканал SABC News.
Министр при этом отметила, что ситуация в обеих провинциях нормализуется.
Беспорядки вспыхнули в ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг, центром которой является Йоханнесбург, и Квазулу-Натал были направлены войска.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. 16 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
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Джейкоб ЗумаКвазулу-НаталЙоханнесбургЮАРВ мире
 
 
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