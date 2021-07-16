16:13 16.07.2021 (обновлено: 16:31 16.07.2021)
Путин назвал все российские вакцины безопасными и надежными
Президент Путин на саммите АТЭС назвал все российские вакцины от COVID-19 безопасными и надежными
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы о статье "Об историческом единстве русских и украинцев"
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Все российские вакцины от коронавируса безопасные и надежные, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на виртуальном саммите АТЭС.
"Отмечу, что в России разработаны и применяются уже четыре вакцины против коронавируса. Все они безопасны и надежны", - сказал Путин.
Он отметил, что высокое качество первой российской вакцины "Спутник V" подтверждено уже почти 70 государствами, официально одобрившими ее.
"Активно продвигаем и локализацию производства наших препаратов за рубежом на основе трансфера технологий... Заключены контракты на выпуск "Спутника V" в совокупном объеме свыше 800 миллионов доз в год", - сказал он на саммите АТЭС.
Путин подчеркнул, что Россия считает важным и далее работать сообща над созданием в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых мощностей по выпуску вакцин, устранению административных, других барьеров, мешающих их производству и поставкам.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".