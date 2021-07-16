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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/vaktsiny-1741569869.html
Путин назвал все российские вакцины безопасными и надежными
Путин назвал все российские вакцины безопасными и надежными - РИА Новости, 16.07.2021
Путин назвал все российские вакцины безопасными и надежными
Все российские вакцины от коронавируса безопасные и надежные, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на виртуальном саммите АТЭС. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:13
2021-07-16T16:31
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Все российские вакцины от коронавируса безопасные и надежные, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на виртуальном саммите АТЭС."Отмечу, что в России разработаны и применяются уже четыре вакцины против коронавируса. Все они безопасны и надежны", - сказал Путин.Он отметил, что высокое качество первой российской вакцины "Спутник V" подтверждено уже почти 70 государствами, официально одобрившими ее.Путин подчеркнул, что Россия считает важным и далее работать сообща над созданием в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых мощностей по выпуску вакцин, устранению административных, других барьеров, мешающих их производству и поставкам.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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вакцина "спутник лайт", вакцина "ковивак", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
16:13 16.07.2021 (обновлено: 16:31 16.07.2021)
 
Путин назвал все российские вакцины безопасными и надежными

Президент Путин на саммите АТЭС назвал все российские вакцины от COVID-19 безопасными и надежными

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы о статье "Об историческом единстве русских и украинцев"
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы о статье Об историческом единстве русских и украинцев - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Все российские вакцины от коронавируса безопасные и надежные, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на виртуальном саммите АТЭС.
"Отмечу, что в России разработаны и применяются уже четыре вакцины против коронавируса. Все они безопасны и надежны", - сказал Путин.
Он отметил, что высокое качество первой российской вакцины "Спутник V" подтверждено уже почти 70 государствами, официально одобрившими ее.
"Активно продвигаем и локализацию производства наших препаратов за рубежом на основе трансфера технологий... Заключены контракты на выпуск "Спутника V" в совокупном объеме свыше 800 миллионов доз в год", - сказал он на саммите АТЭС.
Путин подчеркнул, что Россия считает важным и далее работать сообща над созданием в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых мощностей по выпуску вакцин, устранению административных, других барьеров, мешающих их производству и поставкам.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
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