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Путин назвал все российские вакцины безопасными и надежными

Путин назвал все российские вакцины безопасными и надежными - РИА Новости, 16.07.2021

Путин назвал все российские вакцины безопасными и надежными

Все российские вакцины от коронавируса безопасные и надежные, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на виртуальном саммите АТЭС. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:13

2021-07-16T16:13

2021-07-16T16:31

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Все российские вакцины от коронавируса безопасные и надежные, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на виртуальном саммите АТЭС."Отмечу, что в России разработаны и применяются уже четыре вакцины против коронавируса. Все они безопасны и надежны", - сказал Путин.Он отметил, что высокое качество первой российской вакцины "Спутник V" подтверждено уже почти 70 государствами, официально одобрившими ее.Путин подчеркнул, что Россия считает важным и далее работать сообща над созданием в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых мощностей по выпуску вакцин, устранению административных, других барьеров, мешающих их производству и поставкам.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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