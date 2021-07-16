https://ria.ru/20210716/utechka-1741608875.html
Ученый назвал версию об утечке коронавируса наиболее вероятной
Ученый назвал версию об утечке коронавируса наиболее вероятной - РИА Новости, 16.07.2021
Ученый назвал версию об утечке коронавируса наиболее вероятной
Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН имени Энгельгардта профессор Петр Чумаков оценил версию об утечке коронавируса из лаборатории. Об... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T19:19
2021-07-16T19:19
2021-07-16T19:40
коронавирус covid-19
российская академия наук
китай
ухань
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН имени Энгельгардта профессор Петр Чумаков оценил версию об утечке коронавируса из лаборатории. Об этом он рассказал в интервью "Радио 1".По словам специалиста, подозрение о том, что SARS-CoV-2 создали люди, следует из логики развития ситуации.Он уточнил, что современные технологии позволяют создать коронавирус. Публикации о подобных работах появлялись в США и Китае. Ученый заявил, что изначально исследования по его модификации проходили в лаборатории в Северной Каролине, но под давлением американской общественности финансирование было прекращено, а эксперименты с вирусом перенесли в научный центр в Ухане.Чумаков подчеркнул, что нельзя спешить с обвинениями и необходимо выяснить, кто был истинным виновником утечки."В целом человечество пока не знает естественного или искусственного происхождения SARS-CoV-2", — подытожил он.Теорию о том, что коронавирус создали люди, стали все чаще выдвигать на Западе в последние месяцы. Доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер заявили, что нашли у SARS-CoV-2 последовательность геномов в комбинации CGG-CGG, которая отсутствует у вирусов природного происхождения. Ученые используют ее для усиления заразности и летальности вирусов.Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен, в свою очередь, выявили у коронавируса новый "шип", который делает его гораздо опаснее. О лабораторной модификации свидетельствует ряд из четырех аминокислот, который специалисты нашли в "шипе" SARS-CoV-2. Такая последовательность — крайне маловероятное явление в природе, отметили ученые.В Китае намерение США расследовать происхождение вируса назвали политической игрой и попыткой свалить вину на других. Пекин неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой позиции по информации на тему COVID-19. Власти страны с самого начала пандемии приступили к расследованию, выявили патоген и опубликовали все ключевые данные.
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коронавирус covid-19, российская академия наук, китай, ухань, сша, общество
19:19 16.07.2021 (обновлено: 19:40 16.07.2021)
Ученый назвал версию об утечке коронавируса наиболее вероятной
Биолог Чумаков назвал версию об утечке коронавируса наиболее вероятной
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН
имени Энгельгардта профессор Петр Чумаков оценил версию об утечке коронавируса из лаборатории. Об этом он рассказал в интервью "Радио 1"
.
По словам специалиста, подозрение о том, что SARS-CoV-2 создали люди, следует из логики развития ситуации.
"Фантастическим кажется как раз естественное происхождение, потому что нет никаких промежуточных форм от вируса, который находится в природе и заражает летучих мышей, до вируса, который циркулирует в человеческой популяции. И это все очень странно и наводит на мысль, что происхождение — искусственное", — считает Чумаков.
Он уточнил, что современные технологии позволяют создать коронавирус. Публикации о подобных работах появлялись в США
и Китае
. Ученый заявил, что изначально исследования по его модификации проходили в лаборатории в Северной Каролине
, но под давлением американской общественности финансирование было прекращено, а эксперименты с вирусом перенесли в научный центр в Ухане
.
Чумаков подчеркнул, что нельзя спешить с обвинениями и необходимо выяснить, кто был истинным виновником утечки.
"В целом человечество пока не знает естественного или искусственного происхождения SARS-CoV-2", — подытожил он.
Теорию о том, что коронавирус создали люди, стали все чаще выдвигать на Западе в последние месяцы. Доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер заявили, что нашли у SARS-CoV-2 последовательность геномов в комбинации CGG-CGG, которая отсутствует у вирусов природного происхождения. Ученые используют ее для усиления заразности и летальности вирусов.
Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен, в свою очередь, выявили у коронавируса новый "шип", который делает его гораздо опаснее. О лабораторной модификации свидетельствует ряд из четырех аминокислот, который специалисты нашли в "шипе" SARS-CoV-2. Такая последовательность — крайне маловероятное явление в природе, отметили ученые.
В Китае намерение США расследовать происхождение вируса назвали политической игрой и попыткой свалить вину на других. Пекин
неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой позиции по информации на тему COVID-19. Власти страны с самого начала пандемии приступили к расследованию, выявили патоген и опубликовали все ключевые данные.