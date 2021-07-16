https://ria.ru/20210716/tseny-1741520987.html

Песков рассказал о механизмах сдерживания цен

Песков рассказал о механизмах сдерживания цен - РИА Новости, 16.07.2021

Песков рассказал о механизмах сдерживания цен

Механизмы сдерживания цен на продукты в России сформулированы и действуют, но это не застраховывает от скачков цен в отдельных регионах или магазинах, заявил... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T12:54

2021-07-16T12:54

2021-07-16T13:14

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Механизмы сдерживания цен на продукты в России сформулированы и действуют, но это не застраховывает от скачков цен в отдельных регионах или магазинах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, об этом по результатам мониторинга постоянно докладывают, а главное - постоянно принимаются меры. Это не значит, что мы можем застраховать себя от каких-то скачкообразных ситуаций в тех или иных регионах, в тех или иных магазинах, но в целом по стране все-таки определенные механизмы сдерживания сформулированы и они действуют", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, докладывали ли президенту результаты по ценам на морковь.На прямой линии президента в конце июня прозвучал вопрос, почему морковь в магазине по скидке стоит 110 рублей за килограмм. По данным Росстата, с начала года по 12 июля морковь подорожала на 151,9%, то есть более чем в 2,5 раза. Минсельхоз пояснял, что основные ингредиенты так называемого "борщевого набора" на сегодняшний день импортируются в РФ, и снижение цен на них ожидается в конце июля - августе после сбора нового отечественного урожая.Песков отметил, что еще до прямой линии президент поручил правительству отслеживать динамику розничных цен и случаи их необоснованного роста. "Правительство продолжает этим заниматься на ежедневной основе", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, квоты на экспорт зерновых культур, а также экспортные пошлины для пшеницы, ячменя, кукурузы и сои.Кроме того, на фоне роста мировых цен и с целью обеспечения сырьем перерабатывающих производств внутри страны были повышены вывозные пошлины на подсолнечник и рапс, а для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов - предусмотрены меры господдержки.

https://ria.ru/20210716/tseny-1741500408.html

https://ria.ru/20210716/tseny-1741470773.html

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федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, дмитрий песков, экономика