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Украинский моряк погиб на сломанном судне в Аденском заливе
Украинский моряк погиб на сломанном судне в Аденском заливе - РИА Новости, 16.07.2021
Украинский моряк погиб на сломанном судне в Аденском заливе
Десять украинских моряков застряли на сломанном судне в Аденском заливе, один из них умер, сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на дочь судового кока. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T10:02
2021-07-16T10:02
аденский залив
индия
эфиопия
в мире
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КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Десять украинских моряков застряли на сломанном судне в Аденском заливе, один из них умер, сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на дочь судового кока."Одесситы застряли на обесточенном рефрижераторном судне THORN1 в трех милях от порта Джибути в Аденском заливе. Первого июля на судне, который моряки должны были переправить в Индию на распил, закончилось горючее, а оборудование вышло из строя. Одиннадцать человек экипажа, из которых 10 - наши соотечественники, оказались без кондиционеров, холодильника и продуктов в 38-градусную жару", - говорится в сообщении.По данным издания, с судна удалось сойти только двум членам экипажа. Еще один, житель Очакова, не выдержал жары и скончался от инсульта, так и не дождавшись медицинской помощи.Согласно сообщению, на месте присутствует консул Украины в Эфиопии и якобы есть представитель судовладельца - компании Iliana Shipping Limited.
https://ria.ru/20210716/sudno-1741478446.html
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аденский залив, индия, эфиопия, в мире
10:02 16.07.2021
 
Украинский моряк погиб на сломанном судне в Аденском заливе

"Думская": в Аденском заливе десять украинских моряков застряли на сломанном судне, один погиб

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкКорабль в Южно-Китайском море
Корабль в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Десять украинских моряков застряли на сломанном судне в Аденском заливе, один из них умер, сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на дочь судового кока.
"Одесситы застряли на обесточенном рефрижераторном судне THORN1 в трех милях от порта Джибути в Аденском заливе. Первого июля на судне, который моряки должны были переправить в Индию на распил, закончилось горючее, а оборудование вышло из строя. Одиннадцать человек экипажа, из которых 10 - наши соотечественники, оказались без кондиционеров, холодильника и продуктов в 38-градусную жару", - говорится в сообщении.
По данным издания, с судна удалось сойти только двум членам экипажа. Еще один, житель Очакова, не выдержал жары и скончался от инсульта, так и не дождавшись медицинской помощи.
Согласно сообщению, на месте присутствует консул Украины в Эфиопии и якобы есть представитель судовладельца - компании Iliana Shipping Limited.
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