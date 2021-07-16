https://ria.ru/20210716/sanktsii-1741612489.html

В Минске заявили, что поддержка России перекроет эффект от санкций Запада

В Минске заявили, что поддержка России перекроет эффект от санкций Запада - РИА Новости, 16.07.2021

В Минске заявили, что поддержка России перекроет эффект от санкций Запада

Поддержка Россией Белоруссии полностью перекроет возможные последствия для Минска от санкций Запада, заявил в пятницу белорусский премьер Роман Головченко. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T19:47

2021-07-16T19:47

2021-07-16T20:25

роман головченко

россия

михаил мишустин

александр лукашенко

витебск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 16 июл – РИА Новости. Поддержка Россией Белоруссии полностью перекроет возможные последствия для Минска от санкций Запада, заявил в пятницу белорусский премьер Роман Головченко.В четверг пресс-служба правительства республики сообщила, что Головченко обсудил по телефону с российским коллегой Михаилом Мишустиным реализацию договоренностей, достигнутых президентами Белоруссии и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, в области противодействия западным санкциям."Это (меры поддержки со стороны России – ред.) касается кредитно-финансовой поддержки белорусской банковской финансовой системы. Это касается страхования заключаемых нами сделок. Поэтому у нас нет сомнений в этой части, что поддержка на взаимовыгодных условиях со стороны России будет. Она полностью перекроет те возможные последствия, на наступление которых рассчитывают те, кто эти санкции ввел", - заявил Головченко в Витебске. Слова премьер-министра приводит агентство Sputnik Беларусь.Говоря о выработке совместных действий Минска и Москвы в условиях санкционного давления, Головченко отметил, что работа в этом направлении началась, Лукашенко и Путин после переговоров в Санкт-Петербурге дали соответствующее поручение правительствам своих стран. При этом премьер республики отказался раскрывать "суть и тематику" этих поручений."Поймите правильно - это достаточно чувствительная тема. За нами слишком много наблюдают те, кто заинтересован в наращивании санкционного давления. Поэтому то, как мы будем отвечать, пусть останется между нами (правительствами Белоруссии и РФ - ред.)", – сказал премьер.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.Ранее Головченко говорил, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. По словам Головченко, правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс специальных защитных мер. Кроме того, премьер говорил, что ущерб от финансовых и торговых санкций Запада против Минска вряд ли будет выше 3% ВВП.

https://ria.ru/20210715/sanktsii-1741457976.html

https://ria.ru/20210402/integratsiya-1603945635.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210715/belorussiya-1741373748.html

россия

витебск

белоруссия

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роман головченко, россия, михаил мишустин, александр лукашенко, витебск, белоруссия, в мире