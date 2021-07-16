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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210716/recycle-1741423477.html
В санкт-петербургском Манеже открылась выставка группы Recycle
В санкт-петербургском Манеже открылась выставка группы Recycle - РИА Новости, 16.07.2021
В санкт-петербургском Манеже открылась выставка группы Recycle
Выставка "New Nature" российской арт-группы Recycle в санкт-петербургском Манеже исследует трансформацию личности под влиянием технологий, а также особенности... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T18:46
2021-07-16T18:46
краснодар
цвз манеж санкт-петербург
санкт-петербург
культура
россия
новости культуры
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франция
италия
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Выставка "New Nature" российской арт-группы Recycle в санкт-петербургском Манеже исследует трансформацию личности под влиянием технологий, а также особенности виртуальной жизни.Проект делает акцент не только на потоке информации, с которым люди имеют дело каждый день, но и на стремлении увековечить себя в виртуальном мире, на взаимоотношениях человека и искусственного разума.Художники в своих работах размышляют о том, как каждый человек наполняет своими данными мир фактически каждый день. При этом почти вся эта информация сохраняется и порождает новые смыслы. Особенно это актуально сейчас, во время пандемии, когда каждый сталкивается с необходимостью все чаще взаимодействовать с пространством виртуальной реальности. Экспозиция не сопровождается пояснительными текстами, и директор Манежа ожидает, что не все посетители готовы к тому, что выставку невозможно посмотреть без телефона, а хорошо бы еще загрузить приложение. "Мы всех предупреждаем – покупаешь билет, получаешь предупреждение, что часть работ ты сможешь увидеть только через гаджет. Конечно, есть волонтеры, если у тебя что-то зависло, села батарейка, они помогут" — говорит Пригара.В пространстве музея показаны интерактивные скульптуры и динамические инсталляции, благодаря которым зрители становятся частью виртуального и технологического перформанса. Скачивая QR-коды и загружая приложение, посетитель погружается в вымышленный мир. При создании работ (часть из которых приехала из Лондона и Парижа, а часть была создана в России, в том числе и в родном городе художников – Краснодаре) использовались ставшие традиционными для мастеров полимерные материалы.Художники Андрей Блохин и Георгий Кузнецов размышляют на тему возможности телепатии между людьми и машинами, искусственным разумом и естественным. Recycle предлагают посетителям буквально встать на место машины и почувствовать, как программы анализируют, считывают и интерпретируют информацию об окружающем мире."Это выставка про сейчас и про завтра, про нашу жизнь, про этику, про взаимодействие человека с машиной, про то, как все это будет развиваться дальше" — пояснил на открытии Андрей Блохин. Георгий Кузнецов же уверен, что зная прошлое и настоящее, можно точно представить будущее. Recycle — российская арт-группа, созданная художниками Андреем Блохиным и Георгием Кузнецовым в 2008 году. Первый раз в жизни они участвовали в выставках в 2006 году еще отдельно друг от друга, но также в Манеже. После, уже вместе, стали лауреатами Премии Кандинского и участниками выставки в павильоне России на 57-й Венецианской биеннале современного искусства. Их работы выставляются в музеях, галереях во Франции, Италии, Великобритании, США и Бельгии.В парке "Краснодар" установлено два уличных объекта художников — скульптурная композиция "Геолокация" и 130-метровая инсталляция "Искусственная среда". Сейчас группа работает над новым проектом, который будет формировать архитектурный облик города, их цель, как говорит Георгий Кузнецов, сделать так, чтобы "искусство гармонично вписывалось в среду, чтобы ты не мог сказать, что это искусство".Проект "New Nature" будет открыт в Манеже до 15 сентября.
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краснодар, цвз манеж санкт-петербург, санкт-петербург, россия, новости культуры, музеи, франция, италия
18:46 16.07.2021
 
В санкт-петербургском Манеже открылась выставка группы Recycle

В санкт-петербургском Манеже открылась выставка группы Recycle

© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина КолпачниковаКонтейнер. Медитация, (2017). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
Контейнер. Медитация, (2017). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ Манеж в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина Колпачникова
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Выставка "New Nature" российской арт-группы Recycle в санкт-петербургском Манеже исследует трансформацию личности под влиянием технологий, а также особенности виртуальной жизни.
Проект делает акцент не только на потоке информации, с которым люди имеют дело каждый день, но и на стремлении увековечить себя в виртуальном мире, на взаимоотношениях человека и искусственного разума.

"Эта выставка — размышление о том, насколько мы готовы расстаться с индивидуальной волей, готовы ли мы довериться неведомым нам механизмам и алгоритмам, как машина вторгается не только в интеллектуальную сущность человека, но и в эмоциональную", — объясняет директор Манежа Павел Пригара.

Художники в своих работах размышляют о том, как каждый человек наполняет своими данными мир фактически каждый день. При этом почти вся эта информация сохраняется и порождает новые смыслы.
© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина Колпачникова

Инсталляция "Лес истекших ссылок" (2021) на выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге

Лес истекших ссылок, (2021). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ Манеж в Санкт-Петербурге
1 из 2

Инсталляция "Лес истекших ссылок" (2021) на выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге

© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина Колпачникова
© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина Колпачникова

Инсталляция "Лес истекших ссылок" (2021) на выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге

Лес истекших ссылок, (2021). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ Манеж в Санкт-Петербурге
2 из 2

Инсталляция "Лес истекших ссылок" (2021) на выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге

© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина Колпачникова
1 из 2

Инсталляция "Лес истекших ссылок" (2021) на выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге

© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина Колпачникова
2 из 2

Инсталляция "Лес истекших ссылок" (2021) на выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге

© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина Колпачникова
Особенно это актуально сейчас, во время пандемии, когда каждый сталкивается с необходимостью все чаще взаимодействовать с пространством виртуальной реальности.
Экспозиция не сопровождается пояснительными текстами, и директор Манежа ожидает, что не все посетители готовы к тому, что выставку невозможно посмотреть без телефона, а хорошо бы еще загрузить приложение. "Мы всех предупреждаем – покупаешь билет, получаешь предупреждение, что часть работ ты сможешь увидеть только через гаджет. Конечно, есть волонтеры, если у тебя что-то зависло, села батарейка, они помогут" — говорит Пригара.
© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина КолпачниковаИнсталляция "Контейнер. Медитация" (2017) на выставке арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
Контейнер. Медитация, (2017). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ Манеж в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина Колпачникова
Инсталляция "Контейнер. Медитация" (2017) на выставке арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
В пространстве музея показаны интерактивные скульптуры и динамические инсталляции, благодаря которым зрители становятся частью виртуального и технологического перформанса. Скачивая QR-коды и загружая приложение, посетитель погружается в вымышленный мир.
При создании работ (часть из которых приехала из Лондона и Парижа, а часть была создана в России, в том числе и в родном городе художников – Краснодаре) использовались ставшие традиционными для мастеров полимерные материалы.
© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина Колпачникова

"Врата" (2012) арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге

Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ Манеж в Санкт-Петербурге
1 из 4

"Врата" (2012) арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге

© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина Колпачникова
© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина КолпачниковаКлуатр, (2021). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
Клуатр, (2021). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ Манеж в Санкт-Петербурге
2 из 4
Клуатр, (2021). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина Колпачникова
© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина КолпачниковаНулевой остров, (2021). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
Нулевой остров, (2021). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ Манеж в Санкт-Петербурге
3 из 4
Нулевой остров, (2021). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина Колпачникова
© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина Колпачникова

Базальтовая скала (2015). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге

Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ Манеж в Санкт-Петербурге
4 из 4

Базальтовая скала (2015). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге

© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина Колпачникова
1 из 4

"Врата" (2012) арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге

© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина Колпачникова
2 из 4
Клуатр, (2021). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина Колпачникова
3 из 4
Нулевой остров, (2021). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина Колпачникова
4 из 4

Базальтовая скала (2015). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге

© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина Колпачникова
Художники Андрей Блохин и Георгий Кузнецов размышляют на тему возможности телепатии между людьми и машинами, искусственным разумом и естественным. Recycle предлагают посетителям буквально встать на место машины и почувствовать, как программы анализируют, считывают и интерпретируют информацию об окружающем мире.
© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина КолпачниковаСкульптуры из проекта Blocked content, (2017). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
Скульптуры из проекта Blocked content, (2017). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ Манеж в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина Колпачникова
Скульптуры из проекта Blocked content, (2017). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
"Это выставка про сейчас и про завтра, про нашу жизнь, про этику, про взаимодействие человека с машиной, про то, как все это будет развиваться дальше" — пояснил на открытии Андрей Блохин. Георгий Кузнецов же уверен, что зная прошлое и настоящее, можно точно представить будущее.
© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина КолпачниковаСкульптуры из проекта Blocked content, (2017). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
Скульптуры из проекта Blocked content, (2017). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ Манеж в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина Колпачникова
Скульптуры из проекта Blocked content, (2017). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
Recycle — российская арт-группа, созданная художниками Андреем Блохиным и Георгием Кузнецовым в 2008 году. Первый раз в жизни они участвовали в выставках в 2006 году еще отдельно друг от друга, но также в Манеже. После, уже вместе, стали лауреатами Премии Кандинского и участниками выставки в павильоне России на 57-й Венецианской биеннале современного искусства. Их работы выставляются в музеях, галереях во Франции, Италии, Великобритании, США и Бельгии.
© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина КолпачниковаОткрытый код, (2021). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
Открытый код, (2021). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ Манеж в Санкт-Петербурге
1 из 2
Открытый код, (2021). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина Колпачникова
© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина КолпачниковаОткрытый код, (2021). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
Открытый код, (2021). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ Манеж в Санкт-Петербурге
2 из 2
Открытый код, (2021). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина Колпачникова
1 из 2
Открытый код, (2021). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина Колпачникова
2 из 2
Открытый код, (2021). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге / Ирина Колпачникова
В парке "Краснодар" установлено два уличных объекта художников — скульптурная композиция "Геолокация" и 130-метровая инсталляция "Искусственная среда". Сейчас группа работает над новым проектом, который будет формировать архитектурный облик города, их цель, как говорит Георгий Кузнецов, сделать так, чтобы "искусство гармонично вписывалось в среду, чтобы ты не мог сказать, что это искусство".
Проект "New Nature" будет открыт в Манеже до 15 сентября.
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