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https://ria.ru/20210716/potok-1741481371.html
Эксперт оценил влияние встречи Меркель и Байдена на "Северный поток — 2"
Эксперт оценил влияние встречи Меркель и Байдена на "Северный поток — 2" - РИА Новости, 16.07.2021
Эксперт оценил влияние встречи Меркель и Байдена на "Северный поток — 2"
Итоги переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена не означают, что Вашингтон откажется от давления на газопровод "Северный поток 2",... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T09:39
2021-07-16T09:39
россия
nord stream 2 ag
андрей кортунов
хдс/хсс
северный поток — 2
балтийское море
евросоюз
ангела меркель
джо байден
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Итоги переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена не означают, что Вашингтон откажется от давления на газопровод "Северный поток 2", американский лидер для определения тактики противодействия проекту будет ожидать итогов осенних выборов в бундестаг ФРГ, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.Меркель после переговоров с Байденом заявила, что Украина должна остаться страной-транзитером российского газа, "Северный поток 2" является дополнительным проектом для Берлина и не замещает украинский транзит. По ее словам, Германия и Европейская комиссия приложили усилия для заключения договора о транзите газа между РФ и Украиной до 2024 года, исходят из того, что он будет пролонгирован. При этом, как отметила Меркель, в случае нарушений обязательств по транзиту газа через Украину против РФ могут быть задействованы "многие инструменты" со стороны ЕС.Как отметил Кортунов, у Байдена, конечно, не могло быть ожиданий, что после всех многократных заявлений Меркель о "Северном потоке 2" ему удастся во время визита канцлера ФРГ в Вашингтон как-то переломить ситуацию и заставить ее сдаться."Я думаю, всем было ясно, что Меркель останется при своем мнении и разговор может идти только о каких-то компенсациях. Я не думаю, что Соединенные Штаты вообще отказались от попыток каким-то образом затормозить реализацию проекта. Есть разные варианты, в частности, касающиеся сертификации уже построенного газопровода в Европейском союзе. Есть возможность (вести) какие-то игры с энергетическими правилами ЕС, например, может быть принято решение, что "Газпром" получит право заполнять этот газопровод только на 50%, а 50% будут резервироваться для возможных альтернативных поставщиков. То есть, борьба не закончена", - сказал Кортунов РИА Новости.Как пояснил собеседник агентства, США для определения своей дальнейшей тактики противодействия "Северному потоку 2" будут ожидать итоги выборов в бундестаг в конце сентября."Я думаю, что Байден, собственно говоря, как и все мы, будет ожидать итогов предстоящих в сентябре выборов в Германии и в зависимости от этих итогов будет дальше выстраивать свою тактику противодействия "Северному потоку 2". Если, скажем, придут (к власти) "Зеленые", если будет новый канцлер из партии "Зеленых", то тогда, скорее всего, немецкое отношение к этому проекту вообще изменится. Если сохранится лидирующая роль ХДС/ХСС, тогда, по всей видимости, немецкая позиция останется неизменной и Байдену придется как-то считаться (с ней). То есть, подводя итог, конечно, понятно, что Байден Меркель не сломал, она осталась при своем мнении. Но при этом борьба будет продолжаться", - подчеркнул Кортунов.По словам эксперта, сейчас интересно то, что США и ФРГ могут "выкатить" России относительно проекта."Та формулировка (Меркель), что "Северный поток 2" - дополнение, а не замена, предполагает, что они будут ожидать от (президента России Владимира) Путина каких-то гарантий прокачки определенных объемов газа через Украину. Какие объемы, на каких условиях - это всё очень важно, по всей видимости, эти условия будут определяться в ближайшее время", - сказал Кортунов.Байден заявил, что США и Германия обсуждают "практические меры" по "Северному потоку 2". Байден после переговоров с Меркель признал наличие разногласий с Германией по вопросу строительства газопровода и сказал, что на момент его вступления в должность дополнительные санкции "не имели смысла" из-за того, что газопровод был почти достроен, а имело смысл обсуждать с Меркель, как предотвратить использование газопровода в качестве инструмента "шантажа" со стороны России.Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство ФРГ и выдвинут новый канцлер Германии. Ранее Ангела Меркель заявила об уходе из политики после выборов в 2021 году."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
https://ria.ru/20210716/zelenskiy-1741431618.html
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россия, nord stream 2 ag, андрей кортунов, хдс/хсс, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, ангела меркель, джо байден, сша, в мире
09:39 16.07.2021
 
Эксперт оценил влияние встречи Меркель и Байдена на "Северный поток — 2"

Эксперт Андрей Кортунов: США не откажутся от давления на "Северный поток — 2"

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Итоги переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена не означают, что Вашингтон откажется от давления на газопровод "Северный поток 2", американский лидер для определения тактики противодействия проекту будет ожидать итогов осенних выборов в бундестаг ФРГ, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Меркель после переговоров с Байденом заявила, что Украина должна остаться страной-транзитером российского газа, "Северный поток 2" является дополнительным проектом для Берлина и не замещает украинский транзит. По ее словам, Германия и Европейская комиссия приложили усилия для заключения договора о транзите газа между РФ и Украиной до 2024 года, исходят из того, что он будет пролонгирован. При этом, как отметила Меркель, в случае нарушений обязательств по транзиту газа через Украину против РФ могут быть задействованы "многие инструменты" со стороны ЕС.
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Как отметил Кортунов, у Байдена, конечно, не могло быть ожиданий, что после всех многократных заявлений Меркель о "Северном потоке 2" ему удастся во время визита канцлера ФРГ в Вашингтон как-то переломить ситуацию и заставить ее сдаться.
"Я думаю, всем было ясно, что Меркель останется при своем мнении и разговор может идти только о каких-то компенсациях. Я не думаю, что Соединенные Штаты вообще отказались от попыток каким-то образом затормозить реализацию проекта. Есть разные варианты, в частности, касающиеся сертификации уже построенного газопровода в Европейском союзе. Есть возможность (вести) какие-то игры с энергетическими правилами ЕС, например, может быть принято решение, что "Газпром" получит право заполнять этот газопровод только на 50%, а 50% будут резервироваться для возможных альтернативных поставщиков. То есть, борьба не закончена", - сказал Кортунов РИА Новости.
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Как пояснил собеседник агентства, США для определения своей дальнейшей тактики противодействия "Северному потоку 2" будут ожидать итоги выборов в бундестаг в конце сентября.
"Я думаю, что Байден, собственно говоря, как и все мы, будет ожидать итогов предстоящих в сентябре выборов в Германии и в зависимости от этих итогов будет дальше выстраивать свою тактику противодействия "Северному потоку 2". Если, скажем, придут (к власти) "Зеленые", если будет новый канцлер из партии "Зеленых", то тогда, скорее всего, немецкое отношение к этому проекту вообще изменится. Если сохранится лидирующая роль ХДС/ХСС, тогда, по всей видимости, немецкая позиция останется неизменной и Байдену придется как-то считаться (с ней). То есть, подводя итог, конечно, понятно, что Байден Меркель не сломал, она осталась при своем мнении. Но при этом борьба будет продолжаться", - подчеркнул Кортунов.
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По словам эксперта, сейчас интересно то, что США и ФРГ могут "выкатить" России относительно проекта.
"Та формулировка (Меркель), что "Северный поток 2" - дополнение, а не замена, предполагает, что они будут ожидать от (президента России Владимира) Путина каких-то гарантий прокачки определенных объемов газа через Украину. Какие объемы, на каких условиях - это всё очень важно, по всей видимости, эти условия будут определяться в ближайшее время", - сказал Кортунов.
Байден заявил, что США и Германия обсуждают "практические меры" по "Северному потоку 2". Байден после переговоров с Меркель признал наличие разногласий с Германией по вопросу строительства газопровода и сказал, что на момент его вступления в должность дополнительные санкции "не имели смысла" из-за того, что газопровод был почти достроен, а имело смысл обсуждать с Меркель, как предотвратить использование газопровода в качестве инструмента "шантажа" со стороны России.
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Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство ФРГ и выдвинут новый канцлер Германии. Ранее Ангела Меркель заявила об уходе из политики после выборов в 2021 году.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
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Киев ждет от США действенных санкций против "Северного потока — 2"
 
РоссияNord Stream 2 AGАндрей КортуновХДС/ХСССеверный поток — 2Балтийское мореЕвросоюзАнгела МеркельДжо БайденСШАВ мире
 
 
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