https://ria.ru/20210716/penza-1741623655.html

В Совете Федерации оценили перспективы развития Пензенской области

В Совете Федерации оценили перспективы развития Пензенской области - РИА Новости, 16.07.2021

В Совете Федерации оценили перспективы развития Пензенской области

Рост промышленного производства в Пензенской области наряду с высоким инвестиционным и человеческим капиталом дает возможность ускоренного развития региона,... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T22:25

2021-07-16T22:25

2021-07-16T22:25

пензенская область

россия

андрей кутепов

олег мельниченко

совет федерации рф

пенза

пензенская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg

ПЕНЗА, 16 июл - РИА Новости. Рост промышленного производства в Пензенской области наряду с высоким инвестиционным и человеческим капиталом дает возможность ускоренного развития региона, заявил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов."Хочу отметить, что за последнее время в области увеличились объемы промышленного производства в сферах строительства и инвестиций, что наряду с высоким инвестиционным и человеческим потенциалом дает возможность ускоренного развития региона", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Кутепова, сказанные в пятницу в Пензе на встрече с членами областного кабмина.Отмечается, что Пензенская область занимает лидирующие позиции в рейтингах субъектов РФ по развитию строительной отрасли, жилищной обеспеченности населения и темпам роста объемов ипотечных кредитов. По оперативным данным правительства региона, за январь-июнь текущего года введено 382 тысячи квадратных метров жилья, что на 2,3% выше уровня первого полугодия прошлого года.Кроме того, в этом году за счет средств федерального и областного бюджетов построят и отремонтируют свыше 623 километров автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе 138 километров в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В правительстве региона отмечают, что область входит в пятерку лидеров среди регионов Приволжского федерального округа по показателю индекса промышленного производства, а пензенская продукция экспортируется в 67 стран мира."Считаю, что малый и средний бизнес - самая значимая категория, которую нужно поддерживать, поскольку это даст в итоге хороший экономический эффект. Самозанятость - это возможность людям, которые занимаются собственным делом, легализоваться, вывести бизнес из тени при условии применения мягкого налогового подхода. Мы сейчас видим заметный рост самозанятых как в регионе, так и в РФ. Люди выходят из тени, начинают входить в налоговый режим", - цитирует слова врио губернатора Олега Мельниченко пресс-служба.Он подчеркнул, что коррупционная составляющая не должна быть тормозом для развития территории, поэтому нужно максимально быстро переходить на электронные формы регистрационных и разрешительных процедур, исключая возможность влияния чиновников на прописанный законом алгоритм получения документации для ведения бизнеса. В качестве приоритетных задач Мельниченко обозначил совершенствование законодательства, минимизацию инвестиционных рисков, снижение инфраструктурных ограничений."Мы стараемся создать максимально комфортные условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций, но без федеральной поддержки невозможно добиться нашей конечной цели - повышения уровня качества жизни в пензенском регионе", - добавил врио губернатора.Кутепов заверил, что собранные в регионе вопросы будут озвучены на осенней сессии Совета Федерации.

https://ria.ru/20210710/melnichenko-1740614701.html

https://ria.ru/20210715/penza-1741448997.html

https://ria.ru/20210607/shkola-1736054523.html

россия

пенза

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей кутепов, олег мельниченко, совет федерации рф, пенза, пензенская область, экономика