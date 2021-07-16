В Совете Федерации оценили перспективы развития Пензенской области
В Совете Федерации оценили перспективы развития Пензенской области
ПЕНЗА, 16 июл - РИА Новости. Рост промышленного производства в Пензенской области наряду с высоким инвестиционным и человеческим капиталом дает возможность ускоренного развития региона, заявил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
"Хочу отметить, что за последнее время в области увеличились объемы промышленного производства в сферах строительства и инвестиций, что наряду с высоким инвестиционным и человеческим потенциалом дает возможность ускоренного развития региона", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Кутепова, сказанные в пятницу в Пензе на встрече с членами областного кабмина.
Отмечается, что Пензенская область занимает лидирующие позиции в рейтингах субъектов РФ по развитию строительной отрасли, жилищной обеспеченности населения и темпам роста объемов ипотечных кредитов. По оперативным данным правительства региона, за январь-июнь текущего года введено 382 тысячи квадратных метров жилья, что на 2,3% выше уровня первого полугодия прошлого года.
Кроме того, в этом году за счет средств федерального и областного бюджетов построят и отремонтируют свыше 623 километров автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе 138 километров в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В правительстве региона отмечают, что область входит в пятерку лидеров среди регионов Приволжского федерального округа по показателю индекса промышленного производства, а пензенская продукция экспортируется в 67 стран мира.
"Считаю, что малый и средний бизнес - самая значимая категория, которую нужно поддерживать, поскольку это даст в итоге хороший экономический эффект. Самозанятость - это возможность людям, которые занимаются собственным делом, легализоваться, вывести бизнес из тени при условии применения мягкого налогового подхода. Мы сейчас видим заметный рост самозанятых как в регионе, так и в РФ. Люди выходят из тени, начинают входить в налоговый режим", - цитирует слова врио губернатора Олега Мельниченко пресс-служба.
Он подчеркнул, что коррупционная составляющая не должна быть тормозом для развития территории, поэтому нужно максимально быстро переходить на электронные формы регистрационных и разрешительных процедур, исключая возможность влияния чиновников на прописанный законом алгоритм получения документации для ведения бизнеса. В качестве приоритетных задач Мельниченко обозначил совершенствование законодательства, минимизацию инвестиционных рисков, снижение инфраструктурных ограничений.
"Мы стараемся создать максимально комфортные условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций, но без федеральной поддержки невозможно добиться нашей конечной цели - повышения уровня качества жизни в пензенском регионе", - добавил врио губернатора.
Кутепов заверил, что собранные в регионе вопросы будут озвучены на осенней сессии Совета Федерации.