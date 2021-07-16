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Посол Италии рассказал о ситуации с возвращением пармезана в Россию
Посол Италии рассказал о ситуации с возвращением пармезана в Россию - РИА Новости, 16.07.2021
Посол Италии рассказал о ситуации с возвращением пармезана в Россию
Идея исключения пармезана из списка контрсанкций обсуждалась с властями РФ, но решение пока отрицательное, заявил в интервью РИА Новости посол Италии в России... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T10:57
2021-07-16T11:40
паскуале терраччано
россия
москва
италия
в мире
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Идея исключения пармезана из списка контрсанкций обсуждалась с властями РФ, но решение пока отрицательное, заявил в интервью РИА Новости посол Италии в России Паскуале Терраччано."Мы обсуждали исключение пармезана из списка продуктов, попавших под санкции, так как, по нашему мнению, речь идет о технической ошибке", - сказал Терраччано. Он пояснил, что безлактозные продукты не запрещены к ввозу на территорию России, а пармезан сам по себе не содержит лактозу."Не скрою, что в данный момент решение российских властей остаётся отрицательным, однако мы продолжим настаивать на его пересмотре в интересах не только итальянских производителей, но и российских потребителей, которые любят этот сыр", - сказал посол.Итальянский посол сказал, что не пробовал российский пармезан, и высказал убежденность, что воспроизвести итальянский пармезан в другой точке земного шара невозможно. "Тем не менее, я убеждён, что сырное производство в России достигло значительных успехов. Я много путешествовал по вашей стране и имел возможность попробовать очень вкусные местные сыры", - рассказал Терраччано.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210326/syr-1602977093.html
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паскуале терраччано, россия, москва, италия, в мире
10:57 16.07.2021 (обновлено: 11:40 16.07.2021)
 
Посол Италии рассказал о ситуации с возвращением пармезана в Россию

Посол Италии Терраччано рассказал об обсуждении идеи исключить пармезан из списка контрсанкций

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкДемонстрация перекладки сыров в хранилище созревания сыра сыроварни "Русский пармезан"
Демонстрация перекладки сыров в хранилище созревания сыра сыроварни Русский пармезан - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Идея исключения пармезана из списка контрсанкций обсуждалась с властями РФ, но решение пока отрицательное, заявил в интервью РИА Новости посол Италии в России Паскуале Терраччано.
"Мы обсуждали исключение пармезана из списка продуктов, попавших под санкции, так как, по нашему мнению, речь идет о технической ошибке", - сказал Терраччано. Он пояснил, что безлактозные продукты не запрещены к ввозу на территорию России, а пармезан сам по себе не содержит лактозу.
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"Не скрою, что в данный момент решение российских властей остаётся отрицательным, однако мы продолжим настаивать на его пересмотре в интересах не только итальянских производителей, но и российских потребителей, которые любят этот сыр", - сказал посол.
Итальянский посол сказал, что не пробовал российский пармезан, и высказал убежденность, что воспроизвести итальянский пармезан в другой точке земного шара невозможно. "Тем не менее, я убеждён, что сырное производство в России достигло значительных успехов. Я много путешествовал по вашей стране и имел возможность попробовать очень вкусные местные сыры", - рассказал Терраччано.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Читайте полный текст интервью >>
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