https://ria.ru/20210716/parmezan-1741493592.html

Посол Италии рассказал о ситуации с возвращением пармезана в Россию

Посол Италии рассказал о ситуации с возвращением пармезана в Россию - РИА Новости, 16.07.2021

Посол Италии рассказал о ситуации с возвращением пармезана в Россию

Идея исключения пармезана из списка контрсанкций обсуждалась с властями РФ, но решение пока отрицательное, заявил в интервью РИА Новости посол Италии в России... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T10:57

2021-07-16T10:57

2021-07-16T11:40

паскуале терраччано

россия

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в мире

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Идея исключения пармезана из списка контрсанкций обсуждалась с властями РФ, но решение пока отрицательное, заявил в интервью РИА Новости посол Италии в России Паскуале Терраччано."Мы обсуждали исключение пармезана из списка продуктов, попавших под санкции, так как, по нашему мнению, речь идет о технической ошибке", - сказал Терраччано. Он пояснил, что безлактозные продукты не запрещены к ввозу на территорию России, а пармезан сам по себе не содержит лактозу."Не скрою, что в данный момент решение российских властей остаётся отрицательным, однако мы продолжим настаивать на его пересмотре в интересах не только итальянских производителей, но и российских потребителей, которые любят этот сыр", - сказал посол.Итальянский посол сказал, что не пробовал российский пармезан, и высказал убежденность, что воспроизвести итальянский пармезан в другой точке земного шара невозможно. "Тем не менее, я убеждён, что сырное производство в России достигло значительных успехов. Я много путешествовал по вашей стране и имел возможность попробовать очень вкусные местные сыры", - рассказал Терраччано.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210326/syr-1602977093.html

https://ria.ru/20210608/syr-1736078324.html

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москва

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

паскуале терраччано, россия, москва, италия, в мире