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ОЗХО держит "дымовую завесу" вокруг дела Навального, заявил Шульгин

ОЗХО держит "дымовую завесу" вокруг дела Навального, заявил Шульгин - РИА Новости, 17.07.2021

ОЗХО держит "дымовую завесу" вокруг дела Навального, заявил Шульгин

Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия держит "густую дымовую завесу" вокруг дела с "отравлением" Алексея Навального, заявил... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-16T23:37

2021-07-16T23:37

2021-07-17T05:16

россия

александр шульгин

организация по запрещению химического оружия

сергей лавров

алексей навальный

мид германии

евросоюз

москва

франция

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия держит "густую дымовую завесу" вокруг дела с "отравлением" Алексея Навального, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, российская и другие делегации "обратили внимание на странность в докладе"."Шестого июня в ходе заседания руководящего органа организации, ее исполнительного совета, мы потребовали от технического секретариата объяснений на этот счет. Техсекретариат не реагировал, отвечать взялась постоянная представительница ФРГ при этой организации", - сказал дипломат.Он отметил, что она объяснила странность технической ошибкой."(Она) корила себя за то, что вовремя не увидела эту ошибку, заверила, что обязательно направит письмо в техсекретариат, чтобы были внесены коррективы. Совсем недавно официальный представитель МИД ФРГ сделала еще одно заявление в том же духе, мол, произошла техническая ошибка", - добавил Шульгин.По его словам, техсекретариат "держит артистическую паузу, словно воды в рот набрали" и "играет в молчанку"."Удивляет ли нас это? Нет, потому что такое мы уже проходили с техсекретариатом в прошлом. Настораживает ли это нас? Да, настораживает, потому что вся эта мутная история с якобы отравлением Навального была использована определенной группой стран для развязывания новой антироссийской кампании", - заключил дипломат.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.

https://ria.ru/20210716/gosduma-1741511021.html

https://ria.ru/20210714/ozkho-1741254714.html

https://ria.ru/20210712/navalnyy-1740823662.html

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