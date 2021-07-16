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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210716/obysk-1741516725.html
Правозащитники сообщили об обысках в минском офисе "Радио Свобода"*
Правозащитники сообщили об обысках в минском офисе "Радио Свобода"* - РИА Новости, 16.07.2021
Правозащитники сообщили об обысках в минском офисе "Радио Свобода"*
Белорусские силовики обыскали минский офис "Радио Свобода"*, финансируемого правительством США, сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T12:38
2021-07-16T14:41
протесты в белоруссии
белсат
весна
александр лукашенко
свобода (радиостанция)
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 16 июл – РИА Новости. Белорусские силовики обыскали минский офис "Радио Свобода"*, финансируемого правительством США, сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна"."В офис "Радио Свобода"* приехали силовики. Они выломали двери офиса и начали обыск", - говорится в сообщении на сайте организации."Весна" отмечает, что утром в пятницу силовики пришли с обысками к журналистам и фрилансерам, связанным в основном с польским телеканалом "Белсат" и белорусской службой "Радио Свобода"*. По информации правозащитников, обысканы свыше 15 журналистов, некоторые из них задержаны.Кроме того, согласно сообщению, проходит обыск у лидера организации "Экодом" Марины Дубиной, правозащитницы, члена правления "Правовой инициативы" Галины Устиновой.По информации правозащитного центра, также обыски прошли в офисе правозащитной организации "ТаймАкт", а также у члена правления "Правовой инициативы" Евгения Пугача, председателя правления Виктории Федоровой, однако она находится за границей.Кроме того, председатель "Общества белорусского языка" Елена Анисим сообщила в Facebook, что пока она была на работе, у нее дома прошел обыск, изъят ноутбук.Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что в республике сейчас очень активно изучают работу некоммерческих и неправительственных организаций, а также СМИ, которые финансируются странами Запада. По словам Лукашенко, именно они Минску "демократию дарили, а фактически насаждали, и не демократию, а… террор".На этой неделе по всей Белоруссии проходят обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. Правоохранительные органы ситуацию пока не прокомментировали.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки оппозиции направляют США, а европейцы им "подыгрывают".* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20210716/belorussiya-1741481635.html
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белсат, весна, александр лукашенко, свобода (радиостанция), минск, белоруссия, в мире
12:38 16.07.2021 (обновлено: 14:41 16.07.2021)
 
Правозащитники сообщили об обысках в минском офисе "Радио Свобода"*

Правозащитный центр "Весна" сообщил об обысках в минском офисе "Радио Свобода"*

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации "Свободная Европа/Свобода" в Праге
Вывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации Свободная Европа/Свобода в Праге - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МИНСК, 16 июл – РИА Новости. Белорусские силовики обыскали минский офис "Радио Свобода"*, финансируемого правительством США, сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна".
"В офис "Радио Свобода"* приехали силовики. Они выломали двери офиса и начали обыск", - говорится в сообщении на сайте организации.
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 09:41
Правозащитники сообщили об обысках у журналистов "Белсат" в Белоруссии
"Весна" отмечает, что утром в пятницу силовики пришли с обысками к журналистам и фрилансерам, связанным в основном с польским телеканалом "Белсат" и белорусской службой "Радио Свобода"*. По информации правозащитников, обысканы свыше 15 журналистов, некоторые из них задержаны.
Кроме того, согласно сообщению, проходит обыск у лидера организации "Экодом" Марины Дубиной, правозащитницы, члена правления "Правовой инициативы" Галины Устиновой.
По информации правозащитного центра, также обыски прошли в офисе правозащитной организации "ТаймАкт", а также у члена правления "Правовой инициативы" Евгения Пугача, председателя правления Виктории Федоровой, однако она находится за границей.
Кроме того, председатель "Общества белорусского языка" Елена Анисим сообщила в Facebook, что пока она была на работе, у нее дома прошел обыск, изъят ноутбук.
Сотрудники СК и МВД Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 15:41Протесты в Белоруссии
МВД Белоруссии: в студии канала "Белсат" готовили фейки о силовиках
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что в республике сейчас очень активно изучают работу некоммерческих и неправительственных организаций, а также СМИ, которые финансируются странами Запада. По словам Лукашенко, именно они Минску "демократию дарили, а фактически насаждали, и не демократию, а… террор".
На этой неделе по всей Белоруссии проходят обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. Правоохранительные органы ситуацию пока не прокомментировали.
Дворец спорта в Минске - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 16:00
Союз белорусских писателей сообщил об обыске в его офисе
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки оппозиции направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 17:05
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Протесты в БелоруссииБелсатВеснаАлександр ЛукашенкоСвобода (радиостанция)МинскБелоруссияВ мире
 
 
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