https://ria.ru/20210716/obysk-1741516725.html

Правозащитники сообщили об обысках в минском офисе "Радио Свобода"*

Правозащитники сообщили об обысках в минском офисе "Радио Свобода"* - РИА Новости, 16.07.2021

Правозащитники сообщили об обысках в минском офисе "Радио Свобода"*

Белорусские силовики обыскали минский офис "Радио Свобода"*, финансируемого правительством США, сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T12:38

2021-07-16T12:38

2021-07-16T14:41

протесты в белоруссии

белсат

весна

александр лукашенко

свобода (радиостанция)

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 16 июл – РИА Новости. Белорусские силовики обыскали минский офис "Радио Свобода"*, финансируемого правительством США, сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна"."В офис "Радио Свобода"* приехали силовики. Они выломали двери офиса и начали обыск", - говорится в сообщении на сайте организации."Весна" отмечает, что утром в пятницу силовики пришли с обысками к журналистам и фрилансерам, связанным в основном с польским телеканалом "Белсат" и белорусской службой "Радио Свобода"*. По информации правозащитников, обысканы свыше 15 журналистов, некоторые из них задержаны.Кроме того, согласно сообщению, проходит обыск у лидера организации "Экодом" Марины Дубиной, правозащитницы, члена правления "Правовой инициативы" Галины Устиновой.По информации правозащитного центра, также обыски прошли в офисе правозащитной организации "ТаймАкт", а также у члена правления "Правовой инициативы" Евгения Пугача, председателя правления Виктории Федоровой, однако она находится за границей.Кроме того, председатель "Общества белорусского языка" Елена Анисим сообщила в Facebook, что пока она была на работе, у нее дома прошел обыск, изъят ноутбук.Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что в республике сейчас очень активно изучают работу некоммерческих и неправительственных организаций, а также СМИ, которые финансируются странами Запада. По словам Лукашенко, именно они Минску "демократию дарили, а фактически насаждали, и не демократию, а… террор".На этой неделе по всей Белоруссии проходят обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. Правоохранительные органы ситуацию пока не прокомментировали.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки оппозиции направляют США, а европейцы им "подыгрывают".* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20210716/belorussiya-1741481635.html

https://ria.ru/20210526/belorussiya-1734077630.html

https://ria.ru/20210714/belorussiya-1741249281.html

https://ria.ru/20210715/inoagenty-1741416937.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белсат, весна, александр лукашенко, свобода (радиостанция), минск, белоруссия, в мире