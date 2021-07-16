17:16 16.07.2021 (обновлено: 00:00 17.07.2021)
Назарбаев рассказал, как Казахстан уговаривали сохранить атомное оружие
Первый глава Казахстана Назарбаев: республике предлагали деньги, чтобы она сохранила атомное оружие
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Палестинский лидер Ясир Арафат от имени главы Ливии Муаммара Каддафи после распада СССР обещал Казахстану 20 миллиардов долларов, чтобы тот оставил у себя советское ядерное оружие и стал первым исламским ядерным государством, рассказал первый президент республики Нурсултан Назарбаев.
"Мы оказались обладателями четвертого в мире арсенала. И стали ко мне приезжать — Маргарет Тэтчер (премьер-министр Великобритании в 1979-1990 годах. — Прим. ред.), Джеймс Бейкер (госсекретарь США в 1989-1992 годах. — Прим. ред.). Все они приезжали, спрашивали: что с ракетами, <…> что вы будете делать?" — рассказал Назарбаев в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его фильма "Казах: история золотого человека".
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Нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который в 1994-1999 годах был министром иностранных дел республики, получил письмо для Назарбаева от ряда исламских государств о том, что "Казахстан стал единственной исламской страной, обладающей ядерным оружием" и должен его сохранить, рассказал Назарбаев.
После этого в республику с визитом прибыл председатель Палестинской национальной администрации Ясир Арафат, рассказал первый президент Казахстана.
"И сказал, что я не от себя, я приехал от ваших друзей. Его прислал Муаммар Каддафи узнать обстановку с ядерным оружием. Естественно, у меня в мыслях не было продавать эти ракеты. Я просто сказал: содержать их очень дорого, Казахстан не вынесет. "А сколько денег нужно?" Я тогда не соображал в объемах денег, особенно в долларах. Так, шутя, с потолка взял и говорю: 20 миллиардов. Просто чтобы сказать. Я думал, это шутка", — вспоминает Назарбаев свой разговор с Арафатом.
Однако тот отреагировал серьезно. "Он сказал: я передам, у вас будут такие деньги", — утверждает первый президент Казахстана.
На уточняющий вопрос Стоуна, поступили ли эти деньги, Назарбаев заверил: "Нет, я не собирался брать".
Закрытый показ двухчасовой версии фильма "Казах: история золотого человека" для прессы состоялся в четверг в Москве. Фильм выйдет также в полной восьмисерийной версии. Его официальная презентация пройдет осенью на Римском кинофестивале.
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