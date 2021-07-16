https://ria.ru/20210716/nazarbaev-1741583898.html

Назарбаев рассказал, как Казахстан уговаривали сохранить атомное оружие

Назарбаев рассказал, как Казахстан уговаривали сохранить атомное оружие - РИА Новости, 17.07.2021

Назарбаев рассказал, как Казахстан уговаривали сохранить атомное оружие

Палестинский лидер Ясир Арафат от имени главы Ливии Муаммара Каддафи после распада СССР обещал Казахстану 20 миллиардов долларов, чтобы тот оставил у себя... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-16T17:16

2021-07-16T17:16

2021-07-17T00:00

касым-жомарт токаев

палестинская национальная администрация

джеймс бейкер

муаммар каддафи

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казахстан

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Палестинский лидер Ясир Арафат от имени главы Ливии Муаммара Каддафи после распада СССР обещал Казахстану 20 миллиардов долларов, чтобы тот оставил у себя советское ядерное оружие и стал первым исламским ядерным государством, рассказал первый президент республики Нурсултан Назарбаев."Мы оказались обладателями четвертого в мире арсенала. И стали ко мне приезжать — Маргарет Тэтчер (премьер-министр Великобритании в 1979-1990 годах. — Прим. ред.), Джеймс Бейкер (госсекретарь США в 1989-1992 годах. — Прим. ред.). Все они приезжали, спрашивали: что с ракетами, <…> что вы будете делать?" — рассказал Назарбаев в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его фильма "Казах: история золотого человека".Нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который в 1994-1999 годах был министром иностранных дел республики, получил письмо для Назарбаева от ряда исламских государств о том, что "Казахстан стал единственной исламской страной, обладающей ядерным оружием" и должен его сохранить, рассказал Назарбаев.После этого в республику с визитом прибыл председатель Палестинской национальной администрации Ясир Арафат, рассказал первый президент Казахстана."И сказал, что я не от себя, я приехал от ваших друзей. Его прислал Муаммар Каддафи узнать обстановку с ядерным оружием. Естественно, у меня в мыслях не было продавать эти ракеты. Я просто сказал: содержать их очень дорого, Казахстан не вынесет. "А сколько денег нужно?" Я тогда не соображал в объемах денег, особенно в долларах. Так, шутя, с потолка взял и говорю: 20 миллиардов. Просто чтобы сказать. Я думал, это шутка", — вспоминает Назарбаев свой разговор с Арафатом.Однако тот отреагировал серьезно. "Он сказал: я передам, у вас будут такие деньги", — утверждает первый президент Казахстана.На уточняющий вопрос Стоуна, поступили ли эти деньги, Назарбаев заверил: "Нет, я не собирался брать".Закрытый показ двухчасовой версии фильма "Казах: история золотого человека" для прессы состоялся в четверг в Москве. Фильм выйдет также в полной восьмисерийной версии. Его официальная презентация пройдет осенью на Римском кинофестивале.

https://ria.ru/20210701/nazarbaev-1739485515.html

https://ria.ru/20201201/putin-1587232152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

касым-жомарт токаев, палестинская национальная администрация, джеймс бейкер, муаммар каддафи, ссср, сша, казахстан, в мире