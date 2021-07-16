Москва готова работать с США по Афганистану, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Москва будет работать с США по урегулированию в Афганистане в разных форматах
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции
ТАШКЕНТ, 16 июл - РИА Новости. Москва будет работать с США по урегулированию в Афганистане в разных форматах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы будем работать по-прежнему и с американцами в формате так называемой расширенной тройки, Россия, США, Китай. Будем работать и со всеми другими странами, которые так или иначе могут повлиять на ситуацию в Афганистане ", - сказал он журналистам. По его словам, с США также можно работать в московском формате, который "включает всех ключевых игроков на этом поле".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
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