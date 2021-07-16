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Лавров назвал уход США из Афганистана провалом
Лавров назвал уход США из Афганистана провалом - РИА Новости, 16.07.2021
Лавров назвал уход США из Афганистана провалом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США в Афганистане не смогли достичь поставленных целей. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T15:17
2021-07-16T16:32
исламское государство
аль-каида
доха
талибан
россия
сергей лавров
афганистан
сша
в мире
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ТАШКЕНТ, 16 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США в Афганистане не смогли достичь поставленных целей."Американцы ушли, как подтвердил президент (США Джо. — Прим. ред.) Байден, потому что сочли свою миссию выполненной. Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась. Это открыто признается, в том числе в самих Соединенных Штатах", — сказал он.Министр обратил внимание, что терроризм никуда не исчез, террористическая группировка "Исламское государство"* и отделения "Аль-Каиды"* укрепили свои позиции в стране. При этом производство наркотиков достигло рекордных высот — 90 процентов от мировых объемов происходит из Афганистана, а для борьбы с этим ничего не делается.В то же время глава российской дипломатии подчеркнул, что Москва намерена сотрудничать с Вашингтоном и Пекином по урегулированию ситуации в стране. Добиваться этих целей необходимо политическими средствами, в диалоге должны участвовать представители талибов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне обещаний американских властей до 31 августа завершить вывод своего контингента из этой страны.Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов считает, что война может продлиться еще два месяца, однако полностью республику боевики не захватят, хотя они уже заняли почти половину уездов.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210716/lavrov-1741558466.html
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доха
россия
афганистан
сша
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исламское государство, аль-каида, доха, талибан, россия, сергей лавров, афганистан, сша, в мире
15:17 16.07.2021 (обновлено: 16:32 16.07.2021)
 
Лавров назвал уход США из Афганистана провалом

Глава МИД России Сергей Лавров: миссия США в Афганистане провалилась

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Республики Индии Субраманияном Джайшанкаром
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Республики Индии Субраманияном Джайшанкаром - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / POOL
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ТАШКЕНТ, 16 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США в Афганистане не смогли достичь поставленных целей.
"Американцы ушли, как подтвердил президент (США Джо. — Прим. ред.) Байден, потому что сочли свою миссию выполненной. Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась. Это открыто признается, в том числе в самих Соединенных Штатах", — сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Международной конференции Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 15:24
Лавров призвал урегулировать конфликт в Афганистане политическим путем
Министр обратил внимание, что терроризм никуда не исчез, террористическая группировка "Исламское государство"* и отделения "Аль-Каиды"* укрепили свои позиции в стране. При этом производство наркотиков достигло рекордных высот — 90 процентов от мировых объемов происходит из Афганистана, а для борьбы с этим ничего не делается.
В то же время глава российской дипломатии подчеркнул, что Москва намерена сотрудничать с Вашингтоном и Пекином по урегулированию ситуации в стране. Добиваться этих целей необходимо политическими средствами, в диалоге должны участвовать представители талибов.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне обещаний американских властей до 31 августа завершить вывод своего контингента из этой страны.
Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов считает, что война может продлиться еще два месяца, однако полностью республику боевики не захватят, хотя они уже заняли почти половину уездов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Панджшер - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 14:13
Лавров и президент Афганистана обсудили ситуацию в стране
 
Исламское государствоАль-КаидаДохаТалибанРоссияСергей ЛавровАфганистанСШАВ мире
 
 
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