https://ria.ru/20210716/kuba-1741625827.html
МИД Кубы сообщил о DDoS-атаках на свой сайт
МИД Кубы сообщил о DDoS-атаках на свой сайт - РИА Новости, 16.07.2021
МИД Кубы сообщил о DDoS-атаках на свой сайт
Министерство иностранных дел Кубы сообщило, что с 11 июля, когда в стране прошли демонстрации, его сайт подвергается атакам из США, Европы и Турции, отметив,... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T23:19
2021-07-16T23:19
2021-07-16T23:19
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МЕХИКО, 16 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Кубы сообщило, что с 11 июля, когда в стране прошли демонстрации, его сайт подвергается атакам из США, Европы и Турции, отметив, что эти локации могут быть маскировкой для настоящих исполнителей."Мы осуждаем кибератаки "отказа в обслуживании" (DDoS), которым с 11 июля подвергается сайт нашего Министерства иностранных дел. Эта атака вызывает большое количество ложных обращений и выводит из строя серверы", - говорится в сообщениях в блоге МИД Кубы в Twitter.Дипломаты отметили, что IP-адреса, через которые совершалась атака, находились в США, Великобритании, Франции и Турции, хотя это могло быть маскировкой."Это могут быть люди из других стран, скрывающие свой адрес. Наши серверы подверглись атаке с 34 IP-адресов, каждый из которых генерировал по 10 000 одновременных обращений. Эти действия являются частью кибернетической и коммуникационной войны, развязанной против Кубы", - заявили в министерстве.Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих – "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой".
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куба, вашингтон (город), сша, twitter, в мире
МИД Кубы сообщил о DDoS-атаках на свой сайт
МИД Кубы сообщил о DDoS-атаках на свой сайт из США, Европы и Турции